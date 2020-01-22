 Зеленский и Путин завтра встретятся в Израиле, - российский журналист Венедиктов

Об их планируемой встрече написал главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, передает Цензор.НЕТ.

"В Израиле завтра состоится встреча президентов России и Украины. А где ж еще им встречаться?" - написал Венедиктов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Думаю, Путин понимает мою позицию, что Украина - независимая страна, - Зеленский

Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, состоится 22–23 января в Иерусалиме. Путин – среди приглашенных на церемонию. 19 января свое участие в форуме подтвердил Зеленский.