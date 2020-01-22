 Бахматюк предложил 8 млрд грн за активы своего VAB-банка, которые Фонд гарантирования готов продать за 200 млн

Стартовая цена лотов - 1,17 млрд грн. В ходе торгов она может снизиться до 234,4 млн грн (установленная минимальная цена). Однако экс-владелец банка бизнесмен Олег Бахматюк предлагает вернуть 8 млрд грн, но ответа на предложение от ФГВФЛ и НБУ до сих пор не получил.
16 января Фонд гарантирования уже выставлял на продажу указанный пул активов. Тогда стартовая цена была 5,86 млрд грн. В ходе торгов она снижалась до 1,17 млрд грн. Но в конце концов лот так и не был продан. Аукцион проводился на площадке "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (FFN). Единственной сделкой на этом аукционе стала продажа участка земли в Закарпатье за 3200 грн, сообщает "ОБОЗ".
"ВиЭйБи Банк" (VAB банк) был выведен с рынка решением НБУ вместе с большинством украинских банков во время так называемого "банкопада" - массовой ликвидации банков решением Нацбанка в 2014 году, хотя до этого имел кредитный рейтинг на уровне uaAA (очень высокая надежность банка в долгосрочном периоде) и считался одним из самых надежных украинских банков. Большинство кредитов в составе пула находится в залоге НБУ. Как заявляет Фонд гарантирования, соответствующие активы "до 10 раз торговались как отдельно, так и в составе пула в системе ProZorro.Продажи, но ни один покупатель пока не проявил к ним интереса".
Экс-владелец ВиЭйБи банка Олег Бахматюк предлагал выплату задолженности банка перед государством в сумме 8 млрд грн с применением механизмов реструктуризации. Ответ на свое предложение от НБУ и ФГВФО бизнесмен до сих пор не получил. Между тем НАБУ начало допросы 10 тысяч работников аграрных компаний Бахматюка. Как заявляет пресс-служба агрохолдинга, причиной стал конфликт интересов директора НАБУ Артема Сытника - он был признан судом виновным в коррупции и внесен в реестр коррупционеров, что грозит ему потерей должности. Главным свидетелем обвинения по этому делу был советник сестры Олега Бахматюка.
Зачем эти брехливые заголовки?
Он предложил вернуть ему банк для дальнейшего отмывания бабла.
Взамен просит реструтуировать долги и обещает их когда нибудь вернуть.
Ну, типа, когда осел помрёт.
Взути Україну банкрутством своїх банків майже на два мільярди доларів і пропонувати якісь жалюгідні вісім мільярдів гривень це вже - верх цинізму.
На зону цього виродка і тільки так...