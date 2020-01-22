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Все про:Минобороны (6240) обстрел (8618) Праута (27) операция Объединенных сил (2011)

 Боевики из гранатометов обстреляли позиции ООС у Павлополя, - Минобороны

Потерь в результате обстрела нет.

Об этом сообщил на брифинге в Минобороны представитель ведомства Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 8 утра российско-оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованы вблизи Павлополь. Противник вел огонь в течение 15 минут со стороны оккупированного населенного пункта Сосновское", — сказал он.

Праута отметил, что потерь с нашей стороны в результате этого обстрела нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171236
 
 
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