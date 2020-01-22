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 Общество, За рубежом
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Все про:Германия (3509) День Соборности Украины (238) Соборность (16) Франция (2172) Фельдгузен (12)

 День Соборности: Франция и Германия выразили поддержку независимости Украины

Франция и Германия выразили поддержку независимости и суверенитета Украины по случаю Дня Соборности.

Об этом говорится в сообщениях Посольств Франции и Германии в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Франция стоит рядом с Украиной в этот День Соборности и вновь высказывает свою поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета страны", - заявили французские дипломаты.

В свою очередь, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен написала: "Поздравляю Украину с Днем Соборности! Германия и впредь будет поддерживать стремление наших украинских друзей к единству в суверенной и независимой Украине".

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Источник: https://censor.net.ua/n3171235
 
 
 Топ комментарии
 
У тебя душа, что у чуваша - на ней волки срать ухехали
(но за твоим туловищем уже выехали, свинопёс)
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Але ембарго на постачання озброєння в Україну не скасовують !
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Але ембарго на постачання озброєння в Україну не скасовують !
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посол Германии в Украине Анка Фельдгузен

...
Фельдгузен - це "польова дупа"?
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За часів вконтакту був додаток "Генератор постов" - з їхнього пабліку серед іншого зберіг ось цей шедевр... чисто німецький...

День Соборності: Франція і Німеччина висловили підтримку незалежності України - Цензор.НЕТ 9069
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У тебя душа, что у чуваша - на ней волки срать ухехали
(но за твоим туловищем уже выехали, свинопёс)
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Редактор , видаляйте цей непотріб ⬆️ , будь ласка .
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Франция и Германия хоть выразили,а говнокомандующий вообще свалил с праздника украинцев к себе на родину, чтобы повидаться с шефом
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