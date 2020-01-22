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Все про:НАБУ (3021) САП (1235) Бабин (59)

 НАБУ и САП пытались вручить мне подозрение, - экс-представитель президента в оккупированном Крыму Бабин (обновлено)

Национальное антикоррупционное бюро вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой пытались вручить подозрение бывшему представителю президента в Крыму Борису Бабину.

Об этом Бабин сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) за мою деятельность на посту Правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ. Такая интересная процессуальная деятельность в нынешних политических условиях меня никоим образом не удивляет. Выбранная заказчиками для этого шоу дата Дня Соборности также красноречива", - написал он.

В комментарии Цензор.НЕТ Бабин сказал: "Основной целью этого заказа является во-первых, заключения меня на длительное время, а во-вторых, или выдача россиянам или мое исчезновение где-то по дороге. Я знал об этой ситуации. Не прятался и не собираюсь прятаться. Это война и я дезертировать со своего фронта не буду", - сказал он.

На вопрос, что именно ему инкриминируют, Бабин отметил, что это фантазии органов, вручавших подозрение, а то, насколько подозрение законно, будет решать суд.

"Когда будет избираться мера пресечения, я приглашу медиа, и все это услышат", - добавил он..

Цензор.НЕТ направил запрос в НАБУ и САП для выяснения подробностей.

Читайте также: Тема Крыма в украинских СМИ не освещается. Мы пытаемся делать гибрид российской пропаганды и наших хотелок, - Бабин

НАБУ и САП пытались вручить мне подозрение, - экс-представитель президента в оккупированном Крыму Бабин (обновлено) 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171233
 
 
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когда портнова судить будут?
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НАБУ і САП намагалися вручити мені підозру, - експредставник президента в окупованому Криму Бабін - Цензор.НЕТ 5454 товарисч рус-иван, Андрей Соколов....это опять вы?

Идите лучше выпейте снова за нашу победу..

https://youtu.be/JppncLcspXE
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В смысле пытались? А он типа отказался принимать подозрение? А что - так можно?
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В смысле пытались? А он типа отказался принимать подозрение? А что - так можно?
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Типа тавоНАБУ и САП пытались вручить мне подозрение, - экс-представитель президента в оккупированном Крыму Бабин - Цензор.НЕТ 7485
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На экранах страны - 24 числа! НАБУ і САП намагалися вручити мені підозру, - експредставник президента в окупованому Криму Бабін - Цензор.НЕТ 877
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Как показывают события последних месяцев, то да - можно и полицию и НАБУ с САП отправлять в пешее эротическое путешествие, а тебе за то ничего не будет...
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Кто не ворует, того и не судят!
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товарисч рус-иван, Андрей Соколов....это опять вы?

Идите лучше выпейте снова за нашу победу..

https://youtu.be/JppncLcspXE
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Андрей Соколов 1b6fe907 - ну вот..., другое дело..

после 200 грамм оно и повеселее то ....
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Вор должен сидеть в тюрьме НАБУ и САП пытались вручить мне подозрение, - экс-представитель президента в оккупированном Крыму Бабин - Цензор.НЕТ 8404
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эй, Швондер, что украл полномочный?
скрепки ?

а Бабломойский украл "Приват" НАБУ і САП намагалися вручити мені підозру, - експредставник президента в окупованому Криму Бабін - Цензор.НЕТ 8459
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Он создал этот Приват с нуля, как мог он украсть у самого себя?
А если бабки оттуда многомиллиардные выводил, то как это допустила гонтарева, она ведь не могла этого не знать?
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А если бы это был день рождения Клары Цеткин, то Бабин бы тоже возмущался? Будь мужиком, возьми это подозрение, сходи на эти допросы. Никто тебя расстреливать не будет.
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Кажись, он что-то мутит...а подозрение давно лежит в кармане!

"Когда будет избираться мера пресечения, я приглашу медиа, и все это услышат", - добавил он.. Источник: https://censor.net.ua/n3171233
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Да все они мутят и никто ещё не признался и не раскаялся, что "мол так и так, бес попутал меня ".
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Подозрение нужно вручать Коломойскому, Богдану, Портнову, Шарию, Лукаш, Клименко, Азарову, Лебедеву, Якименку, Арбузову, Курченко, Колесникову, Вилкулу, Скорику, Саламатину.
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******* !!!!!Чому вороги України, зрадники , агенти Кремля Портнов, Медведчук, Бойко, Волошин ... ще на волі, не знешкоджені, або по крайній мірі не сидять в зоні довічно!!??? Коли ви вже почнете знешкоджувати це зло України а не кошмарити патріотів, захисників України !?Просто поражає *******!!! Уклоністи від служби в ЗСУ, втікачі від призову в ЗСУ для захисту від агресії Кремля, ті хто не стояв на Майдані і не захищав волю і цінності свободи, приходят для арешту тих хто відстоював незалежність УКРАЇНИ!? Зеля дограєтесь!
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цікаво, які матеріальні цінності були у підзвіті цього уповноваженого, що йому закидають 191 статтю ?
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Бабин выступал против подачи воды в Крым. Может уже Зе договорился с Путиным к весне о воде в оккупированный Крым?
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