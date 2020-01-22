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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11525) госсекретарь (96)

 Правительство объявило новый конкурс на должность госсекретаря Минэкоэнерго

Конкурс на должность государственного секретаря Министерства энергетики и защиты окружающей среды объявили повторно.

Об этом свидетельствует распоряжение №3 от 15 января, обнародованное на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

В документе уточняется, что должностной оклад составляет 33,660 тыс. грн, также предусматривается надбавка за ранг и другие надбавки, доплаты и премии в соответствии с законом о государственной службе.

Согласно условиям конкурса, кандидат на должность должен иметь не менее семи лет общего стажа работы, а также опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б", либо на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, либо опыт на руководящих должностях в относящихся к энергетике и/или экологии сферах.

Впервые правительство объявляло конкурс на должность госсекретаря Минэкоэнерго 18 сентября. Однако в октябре Кабмин отменил соответствующее распоряжение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171232
 
 
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Пошукайте серед родичів 95 кварталу. Правительство объявило новый конкурс на должность госсекретаря Минэкоэнерго - Цензор.НЕТ 3983
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хи-хи... Уряд оголосив новий конкурс на посаду держсекретаря Мінекоенерго - Цензор.НЕТ 6482
помню, как зе-фанаты заполняли анкеты на должности еще пол года назад...
в соц.сетях формы отсылали один другому....-" Владимир Александрович!, прошу рассмотреть..., я могу предложить решения и имею опыт работы......"
Но летом уже - овцы все поняли...
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А что, предыдущий от работы в турборежиме начал жрать много масла? Так вставьте ему картридж. Уряд оголосив новий конкурс на посаду держсекретаря Мінекоенерго - Цензор.НЕТ 2274
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ща арбузов из козломордора прикатиться...
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