 В прошлом году в оккупированном Крыму зафиксировали 335 политически мотивированных арестов, - Меджлис

Об этом в среду на брифинге в Киеве заявил глава Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За 2019 г. Крымскотатарским ресурсным центром были зафиксированы 86 обысков, 157 задержаний, 194 допроса, опроса и беседы, 335 случаев ареста, из них 43 - по новым уголовным делам, в том числе, два - заочно", - рассказал Бариев.
Кроме того, отметил член Меджлиса, были зафиксированы 33 приговора, вынесенные в отношении крымских политзаключенных, и 252 решения о продлении содержания под стражей.
По словам Бариева, Крымскотатарскому ресурсному центру известно о 578 случаях нарушения права крымчан на справедливый суд.
Экспертами КРЦ также установлено, что в 2019 году были 90 случаев нарушения в отношении физического и психического здоровья и 69 фактов незаконного этапирования крымских политзаключенных.
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