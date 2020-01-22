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Все про:вирус (111) ВОЗ (117) Италия (956) Китай (1031) Россия (74794) США (16064)

 Коронавирус из Китая добрался до России и США, Трамп говорит, что "все под контролем"

Вирус nCoV распространился на Таиланд, Японию, Южную Корею, Тайвань и США. Пациентку из Китая с подозрением на это заболевание госпитализировали в российском Хабаровске.

Женщину отправили в больницу прямо из аэропорта Хабаровска, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сибирь.Реалии".

По данным пресс-службы аэропорта, пассажирка прилетела в Россию из Харбина.

"Роспотребнадзор сейчас встречает все самолеты в аэропорту, с ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрения на смертельный коронавирус. Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация", — сообщили в аэропорту.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мыть руки и не контактировать с больными: Минздрав рассказал, как избежать нового коронавируса из Китая

К распространению коронавируса в ЕС готовятся в Италии, информирует местное издание Wantedinrome. Так, проверяется возможность заболевания на рейсах из китайского мегаполиса Ухань, где впервые зафиксировали вирус. Пилотов обязали сообщать о любых пациентах с соответствующими симптомами, чтобы из аэропорта их сразу могли доставить в больницу.

В Министерстве здравоохранения Италии добавили, что вероятность того, что вирус попадет в Европейский Союз "невелика, но не исключена".

Первый случай заболевания отмечен в США, но президент Дональд Трамп утверждает, что у него "все под контролем". Об этом он сказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, информирует сообщает SkyNews.

"У нас есть план, и мы думаем, что он будет выполнен очень хорошо. Мы уже выполнили его очень хорошо. Центр контроля заболеваний (CDC) потрясающий. Очень профессиональный", — сказал американский лидер.

Также на Цензор.НЕТ: Беременная женщина умерла в результате осложнений гриппа, ребенок выжил, - ЦОЗ

Но американские ученые говорят, что на разработку вакцины от вируса понадобится несколько месяцев, сообщает CNN. Ученый Энтони Фаучи сообщил, что для разработки вакцины потребуется несколько месяцев. В данный момент ученые делают "лишь первые шаги".

Сегодня ВОЗ созывает экстренное заседание комитета с чрезвычайных ситуаций в связи с коронавирусом нового типа, который получает распространение в Китае. На встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере охраны здоровья.

Тем временем число жертв коронавируса в Китае выросло до 9. Подтверждено 440 случаев заражения.

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Накануне Министерство здравоохранения Украины предупредило Госпогранслужбу о ситуации с распространением вируса и призвало украинцев, посещающих Китай, чаще мыть руки и не контактировать с больными.

Источник: https://censor.net.ua/n3171230
 
 
 Топ комментарии
 
Нам ще цієї напасті не вистарчало! Вже маємо епідемію зебілів!
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...бедняга, и тебе в штаны попало? Коронавірус із Китаю дістався до Росії і США, Трамп каже, що "все під контролем" - Цензор.НЕТ 962
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"Коронавирус из Китая добрался до России и США, Трамп говорит, что "все под контролем"" - Коронавирус из Китая добрался до России и США, Трамп говорит, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 8282 Коронавирус из Китая добрался до России и США, Трамп говорит, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 8282 Коронавирус из Китая добрался до России и США, Трамп говорит, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 8282
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Это все херня. Такая же как и птичий грип которого никто не заметил. Вот когда на улицах трупы везде будут валяться неубранные, потому что некому убирать, вот тогда и можно будет о чем то волноваться.
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"Коронавирус из Китая добрался до России и США, Трамп говорит, что "все под контролем"" - Коронавирус из Китая добрался до России и США, Трамп говорит, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 8282 Коронавирус из Китая добрался до России и США, Трамп говорит, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 8282 Коронавирус из Китая добрался до России и США, Трамп говорит, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 8282
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Леонид Осипович Утёсов (настоящее имя Лазарь (Лейзер) Иосифович Вайсбейн; 10 [22] марта 1895 - 9 марта 1982) - русский и советский эстрадный артист - певец, чтец, дирижёр, руководитель оркестра, конферансье; актёр. Народный артист СССР (1965, первым из артистов эстрады удостоен этого звания). Исполнял песни в различных жанрах от джаза до городского романса.

Не знаю, зачем я это пощу (постю). Наверное, от восхищения.
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Нам ще цієї напасті не вистарчало! Вже маємо епідемію зебілів!
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Вся Украина залиа жидким дерьмом ПОРОХОБОТОВ
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та ему не привыкать, оно встало одной ногой потрусило, шаурма выпала со штанины и можно дальше в бой, преследовать Петра ))
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Интересно, а в наших аэропортах предпримут какие-то меры или ограничатся хором Верёвки по телевизору?
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А что там делает Моника яЗЕлох 42 годика? Опять по какую то юбку спряталась и ждет что кто то скажет умную фразу?
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Наш ********** хоч знає що таке коронавірус, чи чекає нової нагоди для траурного шоу.
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Кстати именно так и начинаются глобальные эпидемии. Сначала никто не обращает внимания на новый вирус, а потом внезапно вспыхивает эпидемия. МОЗ Украины не помешало бы выпустить Пресс-релиз или сделать заявление по этому поводу. Не нужно ждать, пока у нас зарегистрируют первого заболевшего.
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А хто там? Міністерка без медичної освіти і 70 тис грн зряплатою релізити буде? Це тільки Супрунша з американським дипломом дура була, а ці богомобрані безальтернативний варіант.
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дідько, а ми збиралися весною в Хайнянь махнути... мабуть, не судилося((( лячно якось
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Вирус nCoV распространился на Таиланд, Японию, Южную Корею, Тайвань и США. Пациентку из Китая с подозрением на это заболевание госпитализировали в российском Хабаровске."
"Холодная" война между США и Китаем может перерасти в "горячую", заявил американский миллиардер Джордж Сорос в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. ... Он также назвал Китай "не только авторитарным режимом", но и "самым богатым, сильным и технологически самым передовым государством".
Американский вирус nCoV или какой-то другой вирус будет действовать только на монголоидную расу, устранять конкурентов на мировое господство
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Бурят Путин тоже под раздачу попадает?
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Так он тавойт, не чистокровный бурят, а так бы точно попал бы...)
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