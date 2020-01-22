 Салий назначен новым генеральным директором "Киевметростроя"

Об этом свидетельствует официальная запись в ЕДР на сайте Минюста в разделе Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, передает УНИАН.

Напомним, Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений, о чем 17 января 2020 года сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины. В дальнейшем прокуратура планирует обратиться в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.

Ранее на собрании акционеров ПАО "Киевметрострой" 17 декабря 2019 года гендиректором был назначен Александр Метелица. Однако приказом Минюста в ЕДР была возвращена запись о том, что генеральным директором компании является уволенный наблюдательным советом ПАО Василий Кобиль, в период руководства которого и были потрачены 1,6 млрд. грн. из аванса в 2,6 млрд. грн. на строительство метро в направлении Виноградаря в Киеве.

Также на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" 16 января 2020 года глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олег Токарев заявил, что менеджмент предприятия в лице Василия Кобиля и его команды привел к тому, что сроки строительства новых станция метро сорваны, затягиваются минимум на год, выделенные средства расходуются в интересах их "освоения", а не строительства объекта.