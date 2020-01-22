Об этом он сообщил в интервью The Report Newsweek, перевод которого опубликован на сайте Кабмина, передает Цензор.НЕТ.
"Мы должны понимать, что главные ресурсы XXI века – это информация и репутация, а не нефть или природный газ. Если у вас хорошая репутация, значит, вам доверяют и вы можете получить доступ ко всем желанным ресурсам. Причина, чем мы отличаемся (от развитых стран. - Ред.) очень проста: Украине никто не доверяет", – пояснил премьер-министр.
Он также отметил, что информационные барьеры наносят вред, поэтому информация должна быть открытой.
"Открытые данные должны стать нашей религией. Это создаст прекрасные возможности для развития нашей экономики. Открытая информация дает возможность инвесторам планировать будущие операции, а это то, что стимулирует людей. Я думаю, что Украина может быть ведущей страной в этом процессе увеличения возможностей", – заявил Гончарук.
Угробили экономику, угробили репутацию, уважение и доверие в мировом масштабе!!!
не Украине! не Украине!!!
а долбо...которые прорвались к штурвалу....и крутят его в разные стороны...пугая всех
А вот вам и вашему *********** точно не доверяет никто, ни в Украине ни в мире.
як вона на такий дріб'язок виживає?
- это унижение своей страны
- это повод для насмешек врагам Украины
- это отпугивание инвесторов, которые колебались... (им не доверяют, премьер министр сказал, - значит и нам не следует)
Вывод: Гончарук тупой осел не достойный своей должности...
"Украине никто не доверяет", - Гончарук
Мудрий нарід помилився, обравши Пороха.
Вони думали, що він свій, олігарх та засновник ПР - а він ондо якої халепи наробив.
І як тепер перед Путіном ізвінятса?
То клоуна й послали, може він його хоч розсмішить.
Українці ж тут - як білі в ПАР, що поробиш.
Людовик 14.