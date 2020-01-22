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 Политика Украины, Экономика
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Все про:реформы (3464) Гончарук_Алексей (551)

 "Украине никто не доверяет", - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что развитые страны отличаются от Украины высоким уровнем доверия и хорошей репутацией. Одной из целей его правительства для стимуляции экономического роста является восстановление доверия к Украине.

Об этом он сообщил в интервью The Report Newsweek, перевод которого опубликован на сайте Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны понимать, что главные ресурсы XXI века – это информация и репутация, а не нефть или природный газ. Если у вас хорошая репутация, значит, вам доверяют и вы можете получить доступ ко всем желанным ресурсам. Причина, чем мы отличаемся (от развитых стран. - Ред.) очень проста: Украине никто не доверяет", – пояснил премьер-министр.

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Он также отметил, что информационные барьеры наносят вред, поэтому информация должна быть открытой.

"Открытые данные должны стать нашей религией. Это создаст прекрасные возможности для развития нашей экономики. Открытая информация дает возможность инвесторам планировать будущие операции, а это то, что стимулирует людей. Я думаю, что Украина может быть ведущей страной в этом процессе увеличения возможностей", – заявил Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/n3171224
 
 
 Топ комментарии
 
И Вы для Этого много Чего Сделали , - Вот и не Доверяют.
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Ви переплутали Україну з вашою зевладою.
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И Вы для Этого много Чего Сделали , - Вот и не Доверяют.
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докерувалися слуги...

Угробили экономику, угробили репутацию, уважение и доверие в мировом масштабе!!!
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А ведь по итогам 2018 был подъем на 4 позиции

"Украине никто не доверяет", - Гончарук - Цензор.НЕТ 1155
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Гончарук, а как можно доверять народу/государству, который своим президентом выбирает клоуна? Ты бы отдал в управление какому-то хохмачу будущее своей семьи?
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В схроне сидел? У нас другая власть сейчас.
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Ви переплутали Україну з вашою зевладою.
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ЗЕЛЁНЫМ СОПЛЯМ ДОВЕРЯТЬ - СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Украине??????? не...себе!!!
не Украине! не Украине!!!
а долбо...которые прорвались к штурвалу....и крутят его в разные стороны...пугая всех
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Это не Украине не доверяют. Это вам зеленожопым паскудам нет доверия.
А вот вам и вашему *********** точно не доверяет никто, ни в Украине ни в мире.
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1-ые в европе по коррупции! Власть полностью непрофессиональная, дебилы.аферисты, мародёры, силовики только нажива, суды заказные, рейдерство....А что хотели?
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да как ты пес шелудивый посмел сравнить свое шапито с великой Державой ???
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особливо шкода Новосад
як вона на такий дріб'язок виживає?
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За попереднього уряду і президентові якось довіряли....
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Ага,"доверяли",шо Украина была в Европе на 1 месте по коррупции
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Хто б довіряв США, якщо б вони в сорокових обрали не Ейзенхауера, а Чарлі Чапліна.
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вообще то премьер министр не должен говорить публично такие слова...

- это унижение своей страны
- это повод для насмешек врагам Украины
- это отпугивание инвесторов, которые колебались... (им не доверяют, премьер министр сказал, - значит и нам не следует)

Вывод: Гончарук тупой осел не достойный своей должности...

"Украине никто не доверяет", - Гончарук





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Какая информация,законы нужны нормальные и справедливые,судьи нужны грамотные и неподкупные,правительство должно быть компетентное,а не порохоботы-схематозники под управлением профана,манипуляции данными и информацией только сделает тебе репутацию хитруна и афериста.
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Не Украине а клоуну и его " каманде" всё намного проще. Чтобы Украине опять начали доверять вас профнепригодных нада выгнать и чем быстрее тем лучше. Хватит позор страну!
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Балаболка на самокате прикрывается Украиной. Как удобно.
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Льова‏ @krava41 19 янв.

Мудрий нарід помилився, обравши Пороха.
Вони думали, що він свій, олігарх та засновник ПР - а він ондо якої халепи наробив.
І як тепер перед Путіном ізвінятса?
То клоуна й послали, може він його хоч розсмішить.
Українці ж тут - як білі в ПАР, що поробиш.
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Да как-же можно доверять стране, в которой водятся ,в большом количестве, уроды как на Ц.Н ... "Украине никто не доверяет", - Гончарук - Цензор.НЕТ 7436
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Поки тебе не було, то і уродів не було.
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Не знаю, уродів на ЦН до тебе не було.
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Мені здається, останні 5 років ми такого не чули. А навпаки, всюди була підтримка!
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Міжнародні інвестори подивились як ви наі*али вчителів по зарплатні і подумали: та ну цих клоунів до дупи - обв"язково для виконання.
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откуда ему быть, доверию? сначала убийца и вор чучма и банда под название "партия регионов", потом ющер "ці руки нічого не крали", следом вообще хиты сезона - витек януковощ и *********. все эти *********** - некая квинтэссенция того, что представляет собой Украина. о каком доверии может идти речь вообще?
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ПУСТЬ ИДЕТ СПРОСИТ У РАЗВИТЫХ СТРАН ПРО БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРНАДУМ! ДБ!
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интересно, интересно... и как же полный профан восстановит это доверие?
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Так а кто ж Козлобородому Цапу Гончаруку виноват? Уже ж больше, чем полгода, как ЗЕ-балаган у власти.
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