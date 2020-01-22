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Все про:Нацполиция (10769) растрата (180) Черкассы (631)

 Черкасскому депутату объявили подозрение в растрате 900 тысяч, - Нацполиция

Правоохранители сообщили директору коммунального предприятия Черкасского городского совета, который также является действующим депутатом, и двум руководителям коммерческих структур о подозрении в растрате 900 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Директора коммунального предприятия Черкасского городского совета, который также является действующим депутатом, подозревают в растрате 900 тысяч гривен бюджетных средств".

По данным следствия, в 2018 году директор КП для выполнения работ по нанесению дорожной разметки в Черкассах привлек две подконтрольные компании. Между сторонами был заключен ряд договоров на общую сумму почти 10 млн гривен.

Впоследствии в акты выполненных работ внесли заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости работ и в результате присвоили почти 900 тысяч гривен.

Сейчас директору коммунального предприятия и двум директорам коммерческих структур сообщили о подозрениях по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении директора КП от занимаемой должности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171223
 
 
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очередного благотворителя и мецената оклеветали худые людишки, грустно все это
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Так пора там и лазареву за опу брать,хваит ей уже крышевать неплательщиков есв.
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А Говорят Украина Бедная. Сказал бы , - Бедная Украина , присосавшиеся Кровосиси , как Опухоль на теле Украины.
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