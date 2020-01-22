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 Общество
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Все про:арест (9929) Укртрансгаз (196) отопительный сезон (291)

 "Укртрансгаз" заявляет о риске срыва отопительного сезона из-за ареста имущества и счетов компании

На счета и имущество "Укртрансгаза" наложил арест частный исполнитель во исполнение решения суда от 2007 года. Компания обратилась в ГБР и НАБУ.

На счетах компании арестованы 2,3 млрд долларов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

"Блокирование денежных средств и их незаконная растрата может негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона. Ведь после завершения анбандлинга, с 1 января компания выполняет функцию Оператора газовых хранилищ и налаживает все необходимое техническое взаимодействие с юридически отделенным ООО "Оператор ГТС Украины" по поддержанию надежного и бесперебойного транспортирования природного газа потребителям", — сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин планирует продажу до 50% "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування", "Укртранснафты", отказались от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома"

Средства были заблокированы на счетах государственного предприятия на исполнение судебного решения, вынесенного Арбитражным судом. Киева 12.07.2007 года.

"Укртрансгаз" расценивает такое решение как неправомерное.

Компания обратилась в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро с просьбой не допустить завладения ее средствами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171221
 
 
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Ну ось і зниження тарифів від зєбілів. Хоча, какаяразніца.
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как вы уже задолбали своим шантажом...
чуть что - срыв отопительного сезона...
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Все через монополізацію. У нормальних країнах зірвав опалювальний сезон - втратив ринок і клієнтів - і геть з бізнесу.
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а может це путенские агенты резвяца, дабы сорвать отопительный сезон и оставить добрих хлопцев без грошей?
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забавно. спустя почти полтора десятилетия решение решили "решить".
зы кто разбирается в вопросе, есть у таких решений какой-то срок давности?
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"Частный судебный исполнитель" звучит как оксюморон какой-то. Суд и все, что с ним связано может быть только государственными.
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На чию користь арештували ці гроші?
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понеслось амно по трубам
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Какой частник по нашему суду справеливому переписывает на себя бабло с ГТС. Это сделал
Профан или зеля и кто им приказал.
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Не переживайте , С защищенных статей получите Свои Преминиальные.
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