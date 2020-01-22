 "Укртрансгаз" заявляет о риске срыва отопительного сезона из-за ареста имущества и счетов компании

На счетах компании арестованы 2,3 млрд долларов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

"Блокирование денежных средств и их незаконная растрата может негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона. Ведь после завершения анбандлинга, с 1 января компания выполняет функцию Оператора газовых хранилищ и налаживает все необходимое техническое взаимодействие с юридически отделенным ООО "Оператор ГТС Украины" по поддержанию надежного и бесперебойного транспортирования природного газа потребителям", — сказано в сообщении.

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Средства были заблокированы на счетах государственного предприятия на исполнение судебного решения, вынесенного Арбитражным судом. Киева 12.07.2007 года.

"Укртрансгаз" расценивает такое решение как неправомерное.

Компания обратилась в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро с просьбой не допустить завладения ее средствами.

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