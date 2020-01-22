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 Контрразведка разоблачила присвоение более 32 млн грн бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа, - СБУ

По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками государственному бюджету, составляет свыше 32 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что в течение 2017-19 годов владелец одного из черниговских коммерческих предприятий заключил два договора с Минобороны общей стоимостью более 100 млн грн. Один из контрактов предусматривал поставки устройств для систем боевых вертолетов. При содействии бывших военных чиновников, в том числе одного из заместителей министра, он значительно завысил стоимость продукции военного назначения.

Часть перечисленных Минобороны средств предприниматель через ряд подконтрольных предприятий обналичил через проведение фиктивных безналичных операций. Выведенные в "тень" деньги были присвоены участниками сделки.

По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками государственному бюджету, составляет свыше 32 млн грн.

В ходе проведения ряда санкционированных обысков в военных подразделениях ответственных за закупку продукции, в частности в Киеве, Харькове и Чернигове правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию, печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках.

Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Среди фигурантов дела есть один действующий сотрудник Минобороны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171220
 
 
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Контр розвідка повинна ловити іноземних шпигунів,за шість років не зловлено жодного.
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вот и вся суть боротьбы з коррупциею - одни воруют. а другие живут багато за счет процентов боротьбы з нею Контрразведка разоблачила присвоение более 32 млн грн бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа, - СБУ - Цензор.НЕТ 7920
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экономические преступления - это прерогатива конрразведки?
или там не только экономические... а еще и шпионаж в пользу другого государства?
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А почему не пишут кто же эти "злоумышленники"? Ой, а можно угадать? Свынохряк со свынарчуками,не?
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Где Хлебные Места , там всегда СБУ Котразведка. Та Займитесь в конце концов Теми , кто разваливает Государство Украину.На кой вы росплодили всевозможные Коррупционные , Антикорупционные , просто язык не поворачивается сказать.Трубу заменили на Канализационные Стоки.
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