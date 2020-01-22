 Контрразведка разоблачила присвоение более 32 млн грн бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что в течение 2017-19 годов владелец одного из черниговских коммерческих предприятий заключил два договора с Минобороны общей стоимостью более 100 млн грн. Один из контрактов предусматривал поставки устройств для систем боевых вертолетов. При содействии бывших военных чиновников, в том числе одного из заместителей министра, он значительно завысил стоимость продукции военного назначения.

Часть перечисленных Минобороны средств предприниматель через ряд подконтрольных предприятий обналичил через проведение фиктивных безналичных операций. Выведенные в "тень" деньги были присвоены участниками сделки.

По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками государственному бюджету, составляет свыше 32 млн грн.

В ходе проведения ряда санкционированных обысков в военных подразделениях ответственных за закупку продукции, в частности в Киеве, Харькове и Чернигове правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию, печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках.

Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Среди фигурантов дела есть один действующий сотрудник Минобороны.

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