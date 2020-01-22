 Назначение адвоката Януковича Бабикова в руководство ГБР - это наступление антимайдана, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой принял участие в возложении цветов к памятнику первых погибших участников Революции Достоинства. В мероприятии также приняли участие народные депутаты из фракции "ЕС" и общественные активисты.

"Ровно шесть лет назад 22 января 2014 в 6:00 утра были убиты первые Герои Небесной Сотни. Первым оказался великий украинец армянской национальности Сергей Нигоян, а вторым был Михаил Жизневский - великий белорус с украинским сердцем. В 2017 году я подписал Указ и предоставил ему украинское гражданство. И Сергею Нигояну, и Михаилу Жизневскому было присвоено звание Герой Украины. Очень важно, чтобы эти жертвы всегда оставались в памяти народа и мы всегда помнили, ради чего были отданы эти жизни. Их убили преступники", - сказал пятый Президент Украины.

Порошенко подчеркнул, что назначение адвоката Януковича первым заместителем председателя ГБР является символом реванша антимайдана.

"Очень демонстративно было, что накануне 22 января руководство Государственного бюро расследований назначило первым заместителем председателя, я не очень помню фамилию, или Бибиков, или Бабиков, или Бобиков, но ключевое - он был адвокатом Януковича. Какой еще более трагический символ можно было выбрать, чтобы продемонстрировать наступление антимайдана, реванша пророссийских сил, издевательства над подвигом Героев Небесной Сотни?

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Очень символично, что друг главы офиса Президента господина Богдана, бывший заместитель голоса администрации президента Януковича господин Портнов угрожает преследованием не беркутовцам, а героям Майдана", - подчеркнул Порошенко.

"Несколько недель назад по требованию Москвы власть Украины остановила суд над Беркутом и отдала преступников России. С одной стороны, такое требование Москвы является де-факто явкой с повинной. Они признали свою заинтересованность в защите беркутовцев, а следовательно разделение ответственности за преступления, которые совершили сотрудники "Беркута", убивая невинных людей на Майдане. Казалось бы, явка с повинной.

Удивляет не это, потому что мы всегда знали о роли Москвы. Удивляет роль украинской власти, которая согласилась без суда помиловать преступников. Президент имеет такое право, но юридически это право наступает тогда, когда преступники осуждены. Приговор должен был быть за считанные недели и для того, чтобы лишить их справедливого приговора украинского суда, их взяли и передали Москве", - добавил лидер "ЕС".

Он также отметил, что к "ЕС" обратились семьи Героев Небесной Сотни с просьбой противодействовать попыткам власти Зеленского нивелировать расследования дел Майдана.

"Конечно, в этот день мы должны говорить об этом, и когда вчера к нам обратились семьи Небесной Сотни с тем, чтобы мы приняли все меры, парламентские и не парламентские, для того, чтобы остановить наступление антимайдана и не дать возможность назначать тех, кто будет преследовать Героев Майдана. Не дать возможность заговорить и остановить расследование этих дел", - сказал пятый Президент Украины.

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Порошенко подчеркнул, что "ЕС" приложит все усилия для защиты ценностей и внешнеполитического курса, провозглашенных во время Революции Достоинства.

"Мы должны действовать решительно, и я обещаю, что "ЕС" и без этого обращения действовала бы эффективно. На сегодняшний день могу отметить и пообещать, и я призываю другие политические силы объединиться, объединиться оппозиции и продемонстрировать, что мы не допустим реванша", - сказал он.

Именно это, а не что-то другое, объединяет Украину. Нам не все равно. Подчеркиваю: "какая разница" - это не про нас. Мы твердо убеждены, что идеи движения в Европу, членства в НАТО, те идеи, за которые Сергей Нигоян и Михаил Жизневский первыми вышли на Майдан и отдали самое дорогое - свою жизнь, - мы будем делать все, чтобы воплотить эти идеи в жизнь. Мы точно победим! Они отдали свои жизни не зря", - подчеркнул Порошенко.

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