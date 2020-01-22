EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  855  38
Материалы по теме:
Все про:ГБР (866) Европейская Солидарность (224) Бабиков (5)

 Назначение адвоката Януковича Бабикова в руководство ГБР - это наступление антимайдана, - Порошенко

Назначение адвоката беглого президента Виктора Януковича Александра Бабикова первым замглавы Государственного бюро расследований является символом реванша антимайдана.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой принял участие в возложении цветов к памятнику первых погибших участников Революции Достоинства. В мероприятии также приняли участие народные депутаты из фракции "ЕС" и общественные активисты.

"Ровно шесть лет назад 22 января 2014 в 6:00 утра были убиты первые Герои Небесной Сотни. Первым оказался великий украинец армянской национальности Сергей Нигоян, а вторым был Михаил Жизневский - великий белорус с украинским сердцем. В 2017 году я подписал Указ и предоставил ему украинское гражданство. И Сергею Нигояну, и Михаилу Жизневскому было присвоено звание Герой Украины. Очень важно, чтобы эти жертвы всегда оставались в памяти народа и мы всегда помнили, ради чего были отданы эти жизни. Их убили преступники", - сказал пятый Президент Украины.

Порошенко подчеркнул, что назначение адвоката Януковича первым заместителем председателя ГБР является символом реванша антимайдана.

"Очень демонстративно было, что накануне 22 января руководство Государственного бюро расследований назначило первым заместителем председателя, я не очень помню фамилию, или Бибиков, или Бабиков, или Бобиков, но ключевое - он был адвокатом Януковича. Какой еще более трагический символ можно было выбрать, чтобы продемонстрировать наступление антимайдана, реванша пророссийских сил, издевательства над подвигом Героев Небесной Сотни?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР, - нардеп Устинова

Очень символично, что друг главы офиса Президента господина Богдана, бывший заместитель голоса администрации президента Януковича господин Портнов угрожает преследованием не беркутовцам, а героям Майдана", - подчеркнул Порошенко.

"Несколько недель назад по требованию Москвы власть Украины остановила суд над Беркутом и отдала преступников России. С одной стороны, такое требование Москвы является де-факто явкой с повинной. Они признали свою заинтересованность в защите беркутовцев, а следовательно разделение ответственности за преступления, которые совершили сотрудники "Беркута", убивая невинных людей на Майдане. Казалось бы, явка с повинной.

Удивляет не это, потому что мы всегда знали о роли Москвы. Удивляет роль украинской власти, которая согласилась без суда помиловать преступников. Президент имеет такое право, но юридически это право наступает тогда, когда преступники осуждены. Приговор должен был быть за считанные недели и для того, чтобы лишить их справедливого приговора украинского суда, их взяли и передали Москве", - добавил лидер "ЕС".

Он также отметил, что к "ЕС" обратились семьи Героев Небесной Сотни с просьбой противодействовать попыткам власти Зеленского нивелировать расследования дел Майдана.

"Конечно, в этот день мы должны говорить об этом, и когда вчера к нам обратились семьи Небесной Сотни с тем, чтобы мы приняли все меры, парламентские и не парламентские, для того, чтобы остановить наступление антимайдана и не дать возможность назначать тех, кто будет преследовать Героев Майдана. Не дать возможность заговорить и остановить расследование этих дел", - сказал пятый Президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям", - Сенцов о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР

Порошенко подчеркнул, что "ЕС" приложит все усилия для защиты ценностей и внешнеполитического курса, провозглашенных во время Революции Достоинства.

"Мы должны действовать решительно, и я обещаю, что "ЕС" и без этого обращения действовала бы эффективно. На сегодняшний день могу отметить и пообещать, и я призываю другие политические силы объединиться, объединиться оппозиции и продемонстрировать, что мы не допустим реванша", - сказал он.

Именно это, а не что-то другое, объединяет Украину. Нам не все равно. Подчеркиваю: "какая разница" - это не про нас. Мы твердо убеждены, что идеи движения в Европу, членства в НАТО, те идеи, за которые Сергей Нигоян и Михаил Жизневский первыми вышли на Майдан и отдали самое дорогое - свою жизнь, - мы будем делать все, чтобы воплотить эти идеи в жизнь. Мы точно победим! Они отдали свои жизни не зря", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я категорически против, - Арахамия о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР

Источник: https://censor.net.ua/n3171216
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Що- п'яти років не вистачило?
 показать весь комментарий
 
 
От коли побачим, тоді й отримаєш право повітря псувати!
 показать весь комментарий
 
 
к тому времени зебилы передохнут как динозавры!
 показать весь комментарий
 
 
Педро и есть лицо сегодняшнего Антимайдана. За пять лет никого не посадили. Деньги Януковича прошли через банк Порошенко и ушли к Януковичу. Главное делиться.
 показать весь комментарий
 
Молодец Порох! Ты - Президент! Давай, уже весной, садить ЗЕлень!
 показать весь комментарий
 
 
"Ровно шесть лет назад 22 января 2014 в 6:00 утра были убиты первые Герои Небесной Сотни. Первым оказался великий украинец армянской национальности Сергей Нигоян, а вторым был Михаил Жизневский - великий белорус с украинским сердцем. В 2017 году я подписал Указ и предоставил ему украинское гражданство. И Сергею Нигояну, и Михаилу Жизневскому было присвоено звание Герой Украины. Очень важно, чтобы эти жертвы всегда оставались в памяти народа и мы всегда помнили, ради чего были отданы эти жизни. Их убили преступники", - сказал пятый Президент Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3171216

Добродію, а вбив хто?
Покараний хто?
 показать весь комментарий
 
 
Ему немножко времени не хватило. Он же для того и просился на второй срок. Назначение адвоката Януковича Бабикова в руководство ГБР - это наступление антимайдана, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9920
 показать весь комментарий
 
дебіли, а відпустив вбивць з залу суду -хто?
 показать весь комментарий
 
 
Свинарчуки с этапа свинтили,догоняй,зебил...))
 показать весь комментарий
 
 
А ти, кацапчику, навіщо питаєш? Тобі ж лахта методичку видала, і там все чорним паруцькаму напісана!
 показать весь комментарий
 
Крепко ******* держит Шмарклю за причинное место....
Взять хотя бы Макрона, как он переобулся с ******, прямо карманная собачка теперь...(
Интересно, что же ***** имеет такого на Шмарклю, что это чмо зебильное такое может себе позволить вытворять и даже не боится народного гнева?
 показать весь комментарий
 
 
Навіть боюсь подумати- що оте ху№ло на Петра Олексійовича має!
 показать весь комментарий
 
 
Оно уже давно началось. Вопрос до скольки это все будут хавать патриоты, военные, украинцы
 показать весь комментарий
 
 
Я просто спросил что есть антимайдан. Какой умник удалил это?
 показать весь комментарий
 
Iron Nemo - ****** слева и их слуги.., это и есть антимайдан...

Назначение адвоката Януковича Бабикова в руководство ГБР - это наступление антимайдана, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6086
 показать весь комментарий
 
 
Какая тебе разница АЛЕША?)))
не бойся...у вас на Раске Федераске...ни Майдана...ни Антимайдана еще лет 300 не будет!)))
 показать весь комментарий
 
 
Поця за п"ять років так і не покарав шоблу Янука,а тепер мявкає.
 показать весь комментарий
 
 
Ти забуваєш про літаки, які приземлялися після виборів.
 показать весь комментарий
 
ЗЕботы и их "коллеги" из Ольгино тут как тут
 показать весь комментарий
 
 
святой петро истину глаголет , его величие и нестяжательство позволили выстоять украине в борьбе с ахрессором, самый честный и непогрешимый сын украины ведет нас и страну от пэрэмогы к пэрэмоги.слава Петру-творцу, Петру-созидателю!
 показать весь комментарий
 
 
Адвокат Януковича у ДБР, переслідування Порошенка і видача беркутівців Росії - все це вигідно тільки Путіну

Призначення першим заступником директора ДБР адвоката Януковича - це ще одна ознака процесу відбілювання тих, хто віддавав накази вбивати людей на Майдані. Крім того, це можна розглядати як один з елементів міжнародної «детоксикації» Путіна. Про це заявив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов в ефірі «5-го каналу».
«Якщо подивитися загалом на всю цю історію, то бачимо наступне: команда Зеленського призначає адвоката Януковича розслідувати справи Майдану. В цей же час Путін в рамках обміну забирає беркутівців. При цьому йде політична атака через ДБР на п'ятого Президента Петра Порошенка», - підкреслив Герасимов.
Народний депутат зауважив, що всі справи проти Порошенка - це політичні справи. І жодної судової перспективи вони не мають.
«Це повістки по Мінським угодам, через які накладені санкції на Росію, і через які Росія втрачає. Це повістки по проходу українських військових кораблів з Одеси до Маріуполя Керченською протокою», - нагадав він. Герасимов зазначив, що єдині, хто зацікавлені в цих справах - це росіяни.
Народний депутат підкреслив, що так звані «плівки Труби» доводять, що політичні переслідування, які здійснює ДБР, куруються напряму з Офісу президента.
«Плівки Труби» довели, що ДБР контролюється не лише самим Портновим, а разом з Офісом Зеленського. А дії, які робить Портнов, вигідні одній країні - Росії, а точніше володарю Кремля», - нагадав Артур Герасимов.
https://www.5.ua/polityka/shchob-vidvolikty-uvahu-vid-nekompetentnosti-zelenskoho-herasymov-pro-peresliduvannia-poroshenka-206723.html
 показать весь комментарий
 
 
Медведчук то же Был защитником Стуса и результат , - Кто Это и в Каком Ранге.
 показать весь комментарий
 
порошенко сладко поет, красиво - как всегда. только само появление зе-бубочки на вершине гос.власти - это результат его правления и принятых им решений.
 показать весь комментарий
 
 
жидибный трюфель опять решил что то публично хрюкнуть?)
тогда пусть расскажет чем отличается Бабиков от Трубы которого сам назначил
и тот и тот были прокурорами при злочинной владе Януковиче
и честный человек не мог там просуществовать ни дня, так система построена
всё равно что гаишник который не брал взяток
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх