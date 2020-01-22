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 Кремль наполняет людьми новый "обменный фонд" на территории ОРДЛО, - "Восток-SOS"

Российские гибридные силы за декабрь незаконно схватили на оккупированных территориях 7 человек, и это только те, о ком стало известно правозащитникам.

Об этом сообщает в своем отчете благотворительный фонд "Восток-SOS", информирует Цензор.НЕТ.

Всех задержанных обвиняют в "госизмене" или шпионаже в пользу Украины или других государств.

Среди содержащихся в неволе на оккупированных территориях есть иностранец - гражданин Латвии Валентинс Веселовс. Ему в незаконном вооруженном формировании "ЛНР" вынесли "приговор" - лишение свободы сроком на 10 с половиной лет за "шпионаж".

Читайте на Цензор.НЕТ: Более 700 заключенных, находящихся на оккупированном Донбассе, ожидают возвращения на подконтрольную Киеву территорию, - Денисова

Уже в январе в местных СМИ на оккупированной части Донбасса появилась информация о том, что НВФ "ЛНР" "осудилО" на 12 с половиной лет жителя неподконтрольного сейчас украинской власти города Голубовки (название до декоммунизации — Кировская), его обвиняют в "госизмене".

Источник: https://censor.net.ua/n3171215
 
 
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может на этот раз на зеленского поменяеем???
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Как жеж так... мыже думали что они перестанут наполнять обменный фонд.... мы им верили, а они...... что же мы теперь будем менять....
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Та не може такого бути! Аніжедагаварілісь! Да зєбобіки?
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Пока падла зеленая будет заниматься обменами - ********* так и будет хватать людей для обменного фонда.
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Дегенеративный зеленский радостно поменяет их на всех кого захотят на паРаше !
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це ж надо так размовлять -гыбрыдные силы, а громадяне не знают...
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Кремль собирает в ордло бомжей и меняет их на своих убийц, а бомжам в Киеве потом даются квартиры.
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