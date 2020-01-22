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 Политика Украины, Экономика
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 Есть интересные планы для инвесторов, и первый, кто инвестирует, - получит наибольшую прибыль, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что мир сегодня должен рассматривать Украину как прекрасное место с захватывающими перспективами для инвестиций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом он рассказал в интервью в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek.

"Самый важный капитал, который мы имеем, - это люди, и то, что нам нужно сделать для них - это сделать их свободными и счастливыми. Свободные и счастливые люди могут сделать любую страну богатой и обеспечить ее процветание", - сказал премьер-министр.

По его словам, многие инвесторы должны открыть новую Украину - подобно тому, как когда-то была открыта Америка.

"Украина является хорошим вариантом для инвестирования по многим причинам. Украина - надежный мост, соединяющий Европу и Азию. У нас есть интересные планы для инвесторов. И первый, кто инвестирует - получит наибольшую прибыл", - сказал Гончарук.

Он также сказал, что мир сегодня должен рассматривать Украину как прекрасное место с захватывающими перспективами для инвестиций.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171214
 
 
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цие все равно. шо строить гыперлуп в пыстынях сахара. гоби или кара-кум. сдаеца, шо лохов нема
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Это те люди которые косяками уезжают на запад, это про них ты говоришь! ну так судя по вашим делам таких уезжающих будет все больше и да там на западе судя по вашим делам им будет значительно лучшее!!
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Наверное Сорос будет этим первым инвестором и единственным.
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Так Азия (Россия) не хочет ходить в Европу по какому-то мосту, она хочет быть с Европой один на один без "мостов" и посредников.
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Что то Гончарук сильно смахивает на напёрсточника ! Только заманухи не в рифму !
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возможно он не знает что мы граничим с мордором?
какой надежный мост мля?
в одну сторону?такие мосты бывают?
больше похоже на вышку для прыжков в бассейне без воды
приезжайте инвесторы, первому кто приедет будет счастье
но никто почему то не едет
Мама, где папа? (с) Есть интересные планы для инвесторов и первый, кто инвестирует, - получит наибольшую прибыль, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2262
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Це Гончарук про класичну піраміду: хто перший внвемтує, той отримає за рахунок наступних. Наступні можуть у повному складі смоктати лапу. Як і перший у деяких випадках. Єдиний, хто отримає у будь-якому в падку - організатор піраміди. Гончарук себе бачить саме організатором.
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после его недавних откровений...теперь каждое слово смердит популизмом и неправдой
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Инвесторов не будет, пока тут Зеля и Коломойский.
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Хахаха . Покажите мне таких дураков , которые хотят гопникам в Украине отдать свои деньги? Я с 1992 году в Дании , я могу 10 миллионов гривен инвестировать в Украину, но почему я этого не делаю ? Потому что я не дурак , отдавать свои деньги гопникам .
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Отборная демагогия,трепло просто потрепался,никакой конкретики.
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