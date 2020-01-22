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 Политика Украины
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Все про:Всемирный экономический форум (10) Давос (290) Зеленский (4326) Швейцария (319)

 Зеленский прибыл с рабочим визитом в Давос, - ОП

Начался рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарскую Конфедерацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Предусмотрено выступление Владимира Зеленского в ходе Давосского форума.

Кроме того, Президент встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил орденами и медалями 27 военнослужащих, четырех из них - посмертно. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3171207
 
 
 Топ комментарии
 
Скажи мендель, що у Швейцарії живуть швейцарці а не швейцари.
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///
В Офисе президента Украины также отметили, что во время визита у Владимира Зеленского запланированы переговоры с руководством Израиля, а также несколько деловых встреч, в том числе и с Владимиром Путиным.

...

отчитываться будет о проделанной работе?
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Хіба це було таємницею? Хіба не знали як це іпан.е жиденя сприймає українську націю?
Бачили очі, що обирали!
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Пианино будет в кустах...Случайно... Зеленский прибыл с рабочим визитом в Давос, - ОП - Цензор.НЕТ 2936
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Тепер про нашу ганьбу дізнаються і у Швейцарії...
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Снег имеется?
Оманский шах подарил гидранту новые лыжи.
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бедная Швейцария, теперь и там что-то произойдет Зеленский прибыл с рабочим визитом в Давос, - ОП - Цензор.НЕТ 9754
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шо может случіцца со швєйцарійєй? шото с банкамі
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Снежная лавина, ураган, техногенная катастрофа, все что угодно.
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Да какая зрада?? так ...дупль пусто... что приехал туда оманский осел...что нет...это абсолютно ничего не значит и не меняет....
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Або сиди вдома і пильну дружину щоб "роги" не наставляла, або краще розлучився. Бо якщо вона вже щасмакувпла, то про "зраду" ми тут кожен день читатимемо.
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Как всегда, глубокомысленный комментарий от провокатора
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Т.е. в вашем случае - это глубоко осмысленные коментарии в стиле: "зеленое Фуйло
приехало встретиться с ******", "бубочка", "осел османский"? Буду знать!
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В моем случае, я указал на провокатора и не ошибся
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Ну да, ну да! И в то же время аж сцымся от радости, от коментариев в стиле: "зеленое Фуйло
приехало встретиться с ******", "бубочка", "осел османский"?

Или то я лайков тем идиотизмам наставил, а не ты?
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зеленое Фуйло
приехало встретиться с ******
Отчитаться за выполнение Оманских договорняков
Получить новые методички
Припасть к ручке Сцаря
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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Давос
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Йєго уже замєтілі на островах Антіґуа і Барбуда
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Третій "робочий" візит з початку нового року: ґГута, Оман, Давос...
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И что в этом вы видите плохого? Украина должна стать 'закрытой страной' по-вашему? Все, о чем мечтает вова путен?

Вы хоть иногда не будьте так откровенны в своём служении путлеру
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Оригінально чути про "служіння путлєру" від малоросійського кацапобота. А це видно навіть по реакції на мій коментар, де, Гуту згадав. Напевне не знаєте, що це і де це? А про "державний" візит на османський пляж навіть зебобіки вже розібрались.😁
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Що він там робитиме, коли в нього примітивні знання в економіці? 🙄
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Одну лекцию по экономике от Гончарука он уже прослушал.
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Пишут, что там сейчас Саша Грей - Бубочка сможет обменяться с ней опытом по приему со всех сторон в любых количествах.
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Отвёз газпромовскую долю в Оман, а теперь повёз нафтогазовые бабосики в Давос!
Молодец! Яйца в разные корзины..... Зеленский прибыл с рабочим визитом в Давос, - ОП - Цензор.НЕТ 7176
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Тещу на экскурсию повез наверное...как обычно...
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///
В Офисе президента Украины также отметили, что во время визита у Владимира Зеленского запланированы переговоры с руководством Израиля, а также несколько деловых встреч, в том числе и с Владимиром Путиным.

...

отчитываться будет о проделанной работе?
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Отчёт будет выглядеть примерно так
Зеленський прибув з робочим візитом у Давос, - ОП - Цензор.НЕТ 3985
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Опять монпансье в карман насыпят и домой отправят.Вот когда Порох куда летел,всегда знали,что что-то утянет для Украины.А это мальчик с сачком.Баночку монпансье дадут и напутствие.... не выкидывай баночку Вова,песочка насыпь и с девочками в классики поиграешь.. возле дома.Боинг на велосипед трехколесный поменять.Такого не бывает.
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"Утянет для Украины"?? Ты ничего не попутал? Может "с Украины", потому что, это более характерное поведения для хрячелло липецкого))
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У Давосі сьогодні вітряно. Звідки цей вітер, хтозна?
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Типа туманоголовый и профан-самокатчик поехали крутить инвесторов?
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Кто в Давос, кто после Давоса к следователю, жизнь такая штука.
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Скажи мендель, що у Швейцарії живуть швейцарці а не швейцари.
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ой не запутывайте Вы ее такими подробностями! )))
какая разница?
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сейчас задвинет там речь швейцарцам о "Какаяразница".. кто вы, какие ваши герои и как называются ваши улицы...?
Они прозреют там... - кушать не смогут неделю...
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и повез туда свой пустой горшок - сосуд с вакуумом. поехал, чтобы ему объяснили, что с курсом $. штормовое предупреждение уже объявлено?
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Сидит такой преЗедент и думы думает:
- А куда лучше рвануть на экскурсию: в зону ООС или Давос?И с криком "Какая разница !" самолет уносит его в голубую даль..на ДавосЗеленський прибув з робочим візитом у Давос, - ОП - Цензор.НЕТ 7451
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Цікаво, що станеться в Давосі з цим зеленим бідоносцем.
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а ЗєЙльонскій знайє швєйцарскій йєзик? Зможе без пєрєводчіка?
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Поехал БлаЗЕнь импозантно бухтеть на тему, как ахрененно кайфово иметь в центре Европы дремуче-азиатские соотношения между доходами топ-чиновников и минимальными социальными гарантиями. И, шо характерно, никакой злобный Аятолла никаким «Тором» или «Буком» в него не влупашит - азиат азиата ж не обидит. Да и у Путина между делом «от сосны оторвать иголочку» не лишнее.
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Надо такие новости заканчивать,...але-ОП ! Или ОПана ! Как раз новая аббревиатура его места работы подходит !
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И что это тупое чмо собирается делать на заседании Всемирного экономического форума? Написать в туалете на стенке: здесь был я?
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ПрєЗє!дєнскій чартер прізємлілся в Далласє, Tx
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