 Зеленский прибыл с рабочим визитом в Давос, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Предусмотрено выступление Владимира Зеленского в ходе Давосского форума.

Кроме того, Президент встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

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