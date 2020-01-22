 General Electric поможет в расследовании катастрофы рейса МАУ в Иране

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"General Electric Co получила разрешение Министерства финансов США на оказание помощи в расследовании катастрофы украинского пассажирского самолета, который был случайно сбит иранскими силами", - заявил во вторник представитель компании.

General Electric в сотрудничестве с французской Safran SA являются совладельцами французско-американской фирмы CFM, которая производила двигатели для самолетов Boeing-737.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.