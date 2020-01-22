 Украина может получить в феврале 500 млн евро от Евросоюза, - СМИ

Об этом в среду написал в Twitter корреспондент "Радіо Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Возможно, второй и последний транш макрофинансовой помощи Европейской комиссии Украине в сумме 500 млн евро будет переведен в феврале. Первый транш был переведен в ноябре 2018 года", — написал Йозвяк.

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Напомним, в июле 2019 года по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, представители Евросоюза заявили, что готовы выделить помощь, но для этого Украина должна выполнить ряд условий.

Министр финансов Оксана Маркарова рассчитывала, что Украина получит помощь еще до конца 2019 года, но этого не произошло.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен согласовали шаги, необходимые для скорейшего выделения 2-го транша финансовой помощи от ЕС.