EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Экономика
  457  9
Все про:помощь (3185) транш (216) Евросоюз (12738)

 Украина может получить в феврале 500 млн евро от Евросоюза, - СМИ

Стала известна возможная дата получения второго и последнего транша финансовой помощи Евросоюза Украине

Об этом в среду написал в Twitter корреспондент "Радіо Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Возможно, второй и последний транш макрофинансовой помощи Европейской комиссии Украине в сумме 500 млн евро будет переведен в феврале. Первый транш был переведен в ноябре 2018 года", — написал Йозвяк.

Также на Цензор.НЕТ: Украина получила всю военную помощь в 2019 году, - Пентагон

Напомним, в июле 2019 года по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, представители Евросоюза заявили, что готовы выделить помощь, но для этого Украина должна выполнить ряд условий.

Министр финансов Оксана Маркарова рассчитывала, что Украина получит помощь еще до конца 2019 года, но этого не произошло.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен согласовали шаги, необходимые для скорейшего выделения 2-го транша финансовой помощи от ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3171202
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Может , а может и нет. Ключевое слово Последнего. а в замен лес кругляк и вырубка Карпат.
 показать весь комментарий
 
 
Опять зебилы присвоят заслуги Пороха к своей заднице,как с газом.Откаэались бы ,как порядочные парни. .Неужели им 4 000 зарплат не хватает уже.
 показать весь комментарий
 
 
зюзя готовий прийняти з любого боку і в любій кількості?
ги
 показать весь комментарий
 
Украина -)))))) Ну если «Украиной» стали называть министров и депутатов то, да!!! « Украина» получит 500 млн, и с Беней поделиться, там всем хватит....
 показать весь комментарий
 
второго и последнего? профанам в экономике больше денег не дадут? барыгам 5 лет давали, а вазелиновых отправили за кредитами в расейскую жопу?
 показать весь комментарий
 
Ты всё проспал. Уже полгода, как доллар по сто, экономика Украины развалилась, все инвесторы убежали, США не даёт нам летальное оружие, а с Зельоным Клованом брезгуют встречаться мировые лидеры. Я ничего не забыл?
 показать весь комментарий
 
доллар может и не по 100 благодаря пока еще независимому НБУ который вазелиновые планируют дожать к весне и сменить весь апарат на квартальное быдло.
Про инвестиции из Омана я наслышан, трамп заблочил выделение помощи по оборонке пока конгрес подзатыльниками не образумил, то что с клованом встречаться мировые лидеры не хотят мы хорошо увидим в давосе. Я ничего не забыл?
 показать весь комментарий
 
И это пройдет через шаловливые ручки порохоботки маркушки?ждем,не можем дождаться.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх