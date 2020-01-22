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Все про:фальсификации (1283) Шеремет (402) ГБР (866) Дугарь Яна (34)

 ГБР отказалось расследовать фальсификацию следователем доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета, - адвокат

Защита подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета военной медсестры Яны Дугарь заявила в ГБР о фальсификации доказательств следствием. Но Госбюро отказалось открывать уголовное производство.

Об этом один из адвокатов Дугарь Николай Ореховский рассказал "Українським Новинам", информирует Цензор.НЕТ.

"Отказались открыть", — сообщил он.

По его словам, защита Дугарь намерена обязать ГБР расследовать фальсификацию следствием доказательств через суд.

Решения суд пока не выносил.

Адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь подали жалобу в ГБР о фальсификации доказательств следствия.

Ранее защита Дугарь заявляла о фальсификации следствием доказательств по делу, в том числе портретной экспертизы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Следователи по делу Шеремета давят на свидетелей, чтобы они не давали показания, - адвокат Дугарь Ореховский

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также на Цензор.НЕТ: Свидетели подтвердили в суде, что Дугарь имеет алиби, - адвокат. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3171195
 
 
 Топ комментарии
 
Давно уже нужно писать правильно - ГБР Портнова.........
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Кто будет пилить сук на котором сидят. Они видят что население в основной массе дебилоиды как сказал Портнов, то можно с ними делать что захочешь, Портнов был прав только дебилоидов могут проголосовать за Осла Оманского на президентских выборах
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То збирайтесь в тюрьму. Да, і авакяна з зєлєпупом прихватіть з собою. Обісралися ви по повній уроди гебееровські.
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как бы могут, если не увидели состава преступления. Но можно через суд всегда обжаловать
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Не имеют права. Сначала должны открыть, а потом уже, не увидев состава преступления, можно закрыть. А так прямое нарушение. Но в любом случае можно обжаловать в суде.
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могут......Вот заявление принять обязаны, а внести в ЕРДР нет.
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Если это заявление об уголовном правонарушении и составлено по форме, то обязаны внести в ЕРДР в течении 24 часов. Доследственной проверки сейчас нет, а значит и нет причин для отказа. Просто они прикидываются шлангами и рассматривают такое заявление как обычное обращение.
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Кто будет пилить сук на котором сидят. Они видят что население в основной массе дебилоиды как сказал Портнов, то можно с ними делать что захочешь, Портнов был прав только дебилоидов могут проголосовать за Осла Оманского на президентских выборах
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То збирайтесь в тюрьму. Да, і авакяна з зєлєпупом прихватіть з собою. Обісралися ви по повній уроди гебееровські.
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А все через тебе! Це ти обіцяв, але не виконав обіцянку - повісити восени 2019-го року Зеленського на майдані!ГБР отказалось расследовать фальсификацию следователем доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета, - адвокат - Цензор.НЕТ 9426ГБР отказалось расследовать фальсификацию следователем доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета, - адвокат - Цензор.НЕТ 1890
Ганьба!!!
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Вася, заспокійся ревулоціонєр диванний.
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Так, моє справжнє ім"я - Василь. І "рєвалюціанєр диванний" - це саме ти, а не я.ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію слідчим доказів причетності Дугарь до вбивства Шеремета, - адвокат - Цензор.НЕТ 1579
Чего не повісив Зеленського на майдані, як обіцяв? Ти зрадникДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію слідчим доказів причетності Дугарь до вбивства Шеремета, - адвокат - Цензор.НЕТ 3634і пустобріх.
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Давно уже нужно писать правильно - ГБР Портнова.........
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портнов скоро довыйо... Он же не коломейша или главзебил, у него такой охраны, как у них, нету, так что доля олеся бузины его может ждать на каждом шагу, тем более он должен понимать, что живет в Украине и ежедневная граната может прилететь на раз-два это же касается и всяких бужанских, дубинских и остальных моральных уродов...
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Портняжку кормит, выгуливает и охраняет каломойский. Портняжка и живет у каломойского, в одном из его особняков. К портняжке просто так не подберешься.
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предлагать гбр трахнуть самих себя кощунство.. ГБР отказалось расследовать фальсификацию следователем доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета, - адвокат - Цензор.НЕТ 7538
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Самих себе - мастурбація. А ось гаранта з Аваковим за тискна слідство - таки блюзнірмтво. Це у розумінні ДБР - замах на державний устрій.
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Вот же ж суки. А Петруха ж всю правоохранительную контору переможно, с фанфарами, реформировал...
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Та ты реально недоумок, Валера. Это такая хитрая реформа, под хозяина Петю заточенная была? Петю кышнули и всё развалилось?
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Какой я тебе Валера? Думать было сказано не дураком и не для дураков. Но я так понимаю, тебя это обошло. Все на Пороха хочешь свалить? Не выйдет. Сейчас там хозяйничает Портнов, Зеленский, Аваков и остальная нечисть. Все то, что пришло вместе с гнусавой гнидой.
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Дуралей, а разве для реально реформированной правоохранительной системы играет роль, как фамилия президента? А если играет, то это лажа была, а не реформа.
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Распределение обязанностей - фундаментальная вещь в управлении любой организацией.Мало того, она закреплена законом. А про страны и говорить не приходится. Есть то, что в обязанностях президента, а есть то - что за рамками. И при этом народ так же тупо будет хотеть от президента то, что он сделать и делать не в праве. С другой стороны: если это не так, что же мешает Зеленскому что-то изменить? Ничто. И парламент его(в отличие от Порошенко) и ген. прокурор свой, и СБУ со всем остальным. Но что мы видим? А все то же, только хуже. Порох 8 месяцев не президент, но ситуация только деградирует. Осталось понять причины. А она одна: они не пришли что-то менять к лучшему, они пришли зарабатывать. Других причин нет. А это совсем не то, на что рассчитывало большинство голосовавших за Зеленского.
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Есть то, что в обязанностях президента, а есть то - что за рамками. И при этом народ так же тупо будет хотеть от президента то, что он сделать и делать не в праве.

А он потому будет хотеть, что на самом деле никаких рамок для президента в этой стране не существует. Он суёт свой пятак во все вопросы, если там можно накосить бабла или прибавить себе власти. И никакой закон ему не указ. Это царь на 5 лет. Поэтому с него за всё и спрос.
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Всьо на Пороха не треба валіть...А треба лишень сказати,що Порох - це основная нечисть,а Зєлєнський,Аваков - остальная нечисть...Про Портнова поки що помовчимо...Його хаяти не треба,в нього треба вчитись...
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Порох уже давно не президент. Президент - Зеленский и вся ответственность на нем. Вся.
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поки такі дятли, як володимир романчук та belge будуть масово галасувати - цю систему гнусавої гниди не здолати...
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ты сам бы скулить перестал и вспомнил, что зеленые судебную реформу Пороха уже успешно реформировали!
Сам Моника обещал 2 сентября прошлого года, что еженедельно будет лишать мантии недоброчестных судей.
Сколько налишал за 6 месяцев, знаешь?
Ноль целых, х#й десятых.
Так что, про петиных судей завали хлебало, их нет, есть в судах только Зелины судьи.
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не стільки зеліні судді, як портновські, його ще старі кадри...
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Так я ж и говорю: херня это была, а не реформа, если её кто угодно под себя разворачивает.
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я не про ту, которая была, я про ту, которая есть.
"Плохой" президент сделал плохую реформу, а "хороший"-хорошую, так?
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Реформував МВС Аваков. До нього питання тепер. Ні? Питань немає?
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Да...только под эти фанфары зебуины очень быстро оприходовали места для "некумовей","некорупционеров","не взяточников".
Одна теза что ГБР это практически карманный орган Портнова уже многого стоит.
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И раньше так было. Просто с другими фамилиями.
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Ніт, такої муйні не було ще ніколи.
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Неудивительно, в наших правоохранительных органах на первом месте забота о правах коррупционеров,мошенников,сепаратистов.А закон(даже беззаконие)к патриотам,активистам и особая ненависть к добровольцам - они мешают первым жить припеваючи
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Таких как ты маргиналов только исправить может .....
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Іноді приходиться порівнювати правосуддя різних країн. які не мають нічого спільного. Я в даному випадку про шаріатське правосуддя Ірану та українське правосуддя. На сьогоднішній день шаріатське правосуддя, за винятком деяких політичних справ буде більш справедливим ніж українське. В Ірані неспростовні докази щодо фальсифікацій ніколи не відкидають та розглядають алібі.
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Це дуже поширене ім'я. У чому проблема? Пошукай іранські корені в Україні, а у мене їх нема.
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не о чем и говорить...
Иран это пример демократии и верховенства права...
Интересная страна...
бывают и перегибы...(расстреливают протестующих снайперами с крыш частенько)... - но то такэ...



ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію слідчим доказів причетності Дугарь до вбивства Шеремета, - адвокат - Цензор.НЕТ 486
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Все буває, але і у нас розстріляли. А зараз я порівняв правосуддя і вважаю, що правосуддя у нас деградувало нижче шаріатського суду.
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возможно шариатский суд действительно дает фору украинскому - даже не сомневаюсь что так и есть...
но для Ирана, который вы приводите как пример это не имеет значение, потому что обезумевшие имамы дают команды убивать своих граждан массово за протесты без всяких решений шариатских судов...
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Я не говорю, що це приклад демократії, а лише стверджую зниження нашого рівня правосуддя.
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да у нас вообще правосудие это редкая вещь..
говорить о нем как о ПРАВОСУДИИ не имеет никакого смысла...
кто больше занес, и у кого какие связи - вот и все правосудие за редким исключением...
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Хотіли швиденько зробити вигляд,що розкрили справу.а що хочуть засудити невинних,то для зелепух це не завада.Їх усіх пора на нари,хоча б за розкрадання бюджету в великих розмірах,знову на екскурсії в Давосі дебіли,хоч би не ганьбили Україну.
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Ще більшою ганьбою буде, коли апеляції у цих справах будуть розглядатись у міжнародних інстанціях.
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Вот что значит присутствие на пресс-конференции Зеосла, виновные назначены, другого решения не должно быть.
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Вот он Гавфаш! Он же СМЕРШ! ...От "СМЕРдящая Шавка" !
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Вот что удивительно - я всегда думал, что у Дедала - крылья, а оказалось это только собачка дубоссарской породы.... Гав-гав, гав-гав !
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Чего это ты начал реально гавкать? ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію слідчим доказів причетності Дугарь до вбивства Шеремета, - адвокат - Цензор.НЕТ 5488
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Чем ты там думал,козел? Нет там никакого Дедал! Ну ты тупой!
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Такой у зебобиков суд...… Невиновные сидят, воры на воле.
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Якщо в нас
президент-фальсіфікат
Чого можна очікувати
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якщо фактами буде доведено непричетність до злочину зі вбивством П.Шеремета хоч одного звинуваченого (з числа Антоненко, Кузьменко, Дугарь) - вся система звинувачень на цю трійку розсипається.
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Скоро всі хто вигнав ригів, захистив Україну будуть засудженні за те захищали державу від агресора. Ось така многоходовочка від Зебілів. Там в основному зібрані не проукраїнські Зебіли, майже ніхто з них не відстоював свободу на Майдані і не захищав Україну з зброєю в руках, там ухилянти від служби в ЗСУ, одним словом малороси, вороги державності України. Гнати Вас Зебілів треба поки не пізно.
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