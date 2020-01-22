 ГБР отказалось расследовать фальсификацию следователем доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета, - адвокат

Об этом один из адвокатов Дугарь Николай Ореховский рассказал "Українським Новинам", информирует Цензор.НЕТ.
"Отказались открыть", — сообщил он.
По его словам, защита Дугарь намерена обязать ГБР расследовать фальсификацию следствием доказательств через суд.
Решения суд пока не выносил.
Адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь подали жалобу в ГБР о фальсификации доказательств следствия.
Ранее защита Дугарь заявляла о фальсификации следствием доказательств по делу, в том числе портретной экспертизы.
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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Ганьба!!!
Чего не повісив Зеленського на майдані, як обіцяв? Ти зрадникі пустобріх.
А он потому будет хотеть, что на самом деле никаких рамок для президента в этой стране не существует. Он суёт свой пятак во все вопросы, если там можно накосить бабла или прибавить себе власти. И никакой закон ему не указ. Это царь на 5 лет. Поэтому с него за всё и спрос.
Сам Моника обещал 2 сентября прошлого года, что еженедельно будет лишать мантии недоброчестных судей.
Сколько налишал за 6 месяцев, знаешь?
Ноль целых, х#й десятых.
Так что, про петиных судей завали хлебало, их нет, есть в судах только Зелины судьи.
"Плохой" президент сделал плохую реформу, а "хороший"-хорошую, так?
Одна теза что ГБР это практически карманный орган Портнова уже многого стоит.
Иран это пример демократии и верховенства права...
Интересная страна...
бывают и перегибы...(расстреливают протестующих снайперами с крыш частенько)... - но то такэ...
но для Ирана, который вы приводите как пример это не имеет значение, потому что обезумевшие имамы дают команды убивать своих граждан массово за протесты без всяких решений шариатских судов...
говорить о нем как о ПРАВОСУДИИ не имеет никакого смысла...
кто больше занес, и у кого какие связи - вот и все правосудие за редким исключением...
президент-фальсіфікат
Чого можна очікувати