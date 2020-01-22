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 Треть украинцев работают неофициально или полуофициально, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Только 62,2% занятых украинцев работают официально и получают официальную заработную плату.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ

Кроме того, 16,6% официально трудоустроенных получают дополнительно заработную плату в "конвертах", 20,7% работают без официального оформления, на основе устной договоренности.

Треть украинцев работают неофициально или полуофициально, - опрос Центра Разумкова 01

"Исследование дало возможность утверждать, что треть населения Украины тем или иным образом вовлечены в неформальные трудовые отношения", - отмечается в докладе.

По данным опроса, только 14,1% опрошенных респондентов положительно оценили существование неформальной ("теневой") занятости, 24,9% безразлично относятся к неформальности, однако относительное большинство (48,3%) опрошенных имеют негативное отношение к существованию неформальной экономики.

Треть украинцев работают неофициально или полуофициально, - опрос Центра Разумкова 02

Среди граждан, которые принимали участие в исследовании, почти половина (48%) являются наемными работниками (из которых 81% работают на постоянной основе).

Треть украинцев работают неофициально или полуофициально, - опрос Центра Разумкова 03
Треть украинцев работают неофициально или полуофициально, - опрос Центра Разумкова 04

Исследование Центра Разумкова, проведено 6-11 сентября 2019 года среди 2 018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171193
 
 
 Топ комментарии
 
Кто ликарям доктор, что они проголосовали за Зе? Треть украинцев работают неофициально или полуофициально, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1943
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Треть украинцев работают неофициально или полуофициально, зарабатывая на проплаченных опросах, - опрос Центра Разумкова.
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Это констатация несостоятельности власти, которая не в состоянии защитить граждан от недобропорядочных работодателей, которые экономят на несплате налога за работников. Зато премии себе неслабые выписывают.
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Точно! Лікарів примушують переходити на 0,5 чи навіть 0,25 ставки! Рєхворма аднака!
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Кто ликарям доктор, что они проголосовали за Зе?
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Тобто ви помітили, що нічого не змінилось, а навіть погіршилось. Посмотрім?
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Але ж зеленського обрали, бо розраховували на покращення - а тут "то же самоє" тільки трошки гірше. Посмотрім?
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только треть? С таким законодательством и алчной, ненасытной. бестолковой, дебильной властью и НЕ Удивляет! А сколько уехало и собирается?! А эти Украину на продажу и в Давос 100 человек .
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Треть украинцев работают неофициально или полуофициально, зарабатывая на проплаченных опросах, - опрос Центра Разумкова.
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При таких социальных гарантиях (реальных а не тех что записано в разных законах) даже треть работающих вообще то много больше 10% не заслужили!!
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Молодец Зеленский --ВЕРНОЙ ПРОТОРЕННОЙ ДОРОГОЙ ВЕДЕТЕ НАС !!!
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Скоро у этих "неофициалов" наступит пенсионный возраст без стажа и естественно без пенсии, количество суицидов увеличится в разы.
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а ты думаешь у тебя официала будет пенсия? ну если ты так думаешь то подумай еще раз!!
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а попробуйте работать официально с официальной зарплатой, скажем так, вьіше минилальной, чтоб вся и в белую. Да, и про стаж пенсионньій тоже подумайте
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у моего бати 35 лет стажа химии тебе рассказать какая у него пенсия!! так что про стаж иди ГРОСЕ с ПЕТЕЙ рассказывай!!
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зебіл, погрожуєш?
Та твої погрози - фігня, ні на кого не подіють. Люди все-одно будуть шукати негайної вигоди, а не перспективної. Не подіє загроза маленької, мінімальної пенсії; подіє лише економічний інтерес. А якраз через вас інтерес працювати вбілу у багатьох підприємців знову зник. Саме тому з-за вашої влади кількість конверточників перестала знижуватись, а скоро і знову розпочне зростати.
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Тем, кто начинает диалог, комментарий с маленькой буквы не отвечаю.
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Какая разница сколько работает официально,с вашим зверским есв хорошо что хоть какие то рабочие места имеются,подсчитайте у нас количество безработных и сколько рабочих мест создала новая власть,вот это нам интересно.
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зверский есв? а что он бьіл от 37% вьі не помните? и если в бюджете ПФУ пусто, откуда платить тогда пенсии вашим родителям?
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Наполнение бюджета это показатель работы правительства на тему - экономика страны,нет экономики,в стране разгул коррупции и казнокрадства - нет и наполнения бюджета.Мыслить по принципу - давайте отберём у населения столько,сколько мы считаем нужно бюджету примитивно и преступно.Запомни дубинушка - бюджет пуст потому что в исполнительной и законодательной власти сидят туманоголовые балбесы,а не потому что бедное население мало платит налогов.
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пенсии можно платить наверно от миллионов кобалева?
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Это констатация несостоятельности власти, которая не в состоянии защитить граждан от недобропорядочных работодателей, которые экономят на несплате налога за работников. Зато премии себе неслабые выписывают.
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І будуть працювати неофіційно, бо їм не хочуть платити те що потрібно, їм не хочуть давати медстраховку і нормальні робочі місця і за кожного потрібно платити налоги. А це на совісті олігархів. Буду нормальне відношення і платня і поляки поїдуть до нас, а не навпаки.
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Всё нормально, падаем
22.01.2020 IBIGDAN
Третина українців працюють неофіційно або напівофіційно, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1424В сентябре некто премьер-министр Гончарук, не вставая с самоката, обещал нам, президентам и господам, 40% роста ВВП за 5 лет. И 3,7%-4,8% роста уже сейчас, прям в 2020 году.
Основанием для такого фееричного оптимизма премьера были результаты второго квартала 2019 года. Это когда при попередниках ВВП взял и вырос на 4,6%.
- Это же проще простого! - решили новые молодые лица в Кабмине. - Ща мы им покажем, как умеем.
И показали.
От хозяйствования новых членов и членкинь правительства очень зелёной команды вполне предсказуемо наступил кризис.
Например:
Падение промышленного производства:
снтябрь -1,1%
октябрь -5%
ноябрь -7,5%
Спад в металлургии, которая является основной экспортной отраслью Украины:
сентябрь -5,4%
октябрь -11,9%
ноябрь -14,2%
декабрь -20,5% (металлопрокат за данными Укрметаллургпрома)
Спад в лёгкой промышленности в ноябре -10,1%
Спад у деревообрабатывающей промышленности в ноябре -8,6%
Спад в машиностроении в ноябре -12,7%
Спад в угледобыче через лоббистское решение про импорт электроэнергии из Росии в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%
октябрь -2,3%
ноябрь -10,4%
Спад производства в сельском хозяйстве:
октябрь -6,7%
ноябрь -18,5%
Но есть и рост. Как без него?
Например хорошо выросла безработица. Это по данным службы занятости:
октябрь - 259 300
ноябрь - 288 900
декабрь - 338 200
А ещё выросло количество людей, работающих неофициально.
Можете мазать на хлеб, пока не застыло.
В то же время кто-то очень предприимчивый продолжает удерживать курс гривны после его необоснованного укрепления. А это падение доходов заробітчан. Потому как уменьшается покупательская способность населения на внутреннем рынке. Что ещё больше тормозит экономику.
Вот эти все сливы из кабинета премьера - это не смешно ни разу. Это всё очень серьёзно. Члены правительства придумывали способ ******* преЗедента и нас с вами, представив кризисные явления, как позитивчик. Они пытались из «зрады» слепить «перемогу».
Я не знаю, насколько для Зеленского стало неожиданностью обсуждение его любимого в таком неуважительном тоне), да мне это и не интересно.
Мне интересно, когда ж это всё уже ********* к чёртовой матери? Когда закончится этот запас прочности от предыдущего управления «воров и барыг»?
А если представить, как оно было бы с «барыгами» дальше… Если б без новых технократов, пусть у них руки не болят…
Обидно. Пять лет пахали и всё Гончаруку под хвост.
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Та шо ты такое несёшь, да ещё какие-то цифры с потолка на взятые.
В Украине все зашибись!!!!!
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Та да... Й всі вчителі з Америки намагаються в українські школи найнятись, хоч прибіральницею...
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Прям не везёт нашим властям на людей. В стране же куча высокооплачиваемых легальных рабочих мест, а народ всё норовит устроиться нелегально да с зарплатой поменьше. Просто ужас!
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Зеленський наголошує, що головна задача - об'єднати країну. Забезпечити правопорядок в державі, він своїм обов'язком не вважає.
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За останні 10 років на будівництві не бачив жодного живого будівельника, який влаштований легально. Ну може і 30%..... х... знає.

Розігнала Держава своїми податками всіх будівельників. Може і на краще - хоч хлопцям ніхто не заважає працювати.
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Не хочуть платити податки на зарплати чинушам у 200-300 тис. гривень/ місяць .
Щей так дурні , що працюють за такі малі зарплати .
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