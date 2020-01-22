 Следователи по делу Шеремета давят на свидетелей, чтобы они не давали показания, - адвокат Дугарь Ореховский

Об этом заявил адвокат Николай Ореховский, представляющий интересы военного медика Яны Дугарь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время.

"Следователи вызывают военнослужащих, руководство воинской части, где Яна [Дугарь] проходила военную службу — в том числе к нам доходит информация об определенном давлении на этих военных и на этих свидетелей. <...> Это давление заключается в том, что проводятся беседы (и в том числе допросы) с целью склонения определенных свидетелей к тому, чтобы они не давали необходимые показания или давали их в каком-то другом виде", — рассказал он.

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По информации стороны защиты, давление происходит со стороны прокуратуры и сотрудников СБУ, отметил Ореховский.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.