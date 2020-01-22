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 Политика Украины
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 Следователи по делу Шеремета давят на свидетелей, чтобы они не давали показания, - адвокат Дугарь Ореховский

Следователи прокуратуры давят на свидетелей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с целью заставить их изменить или отказаться от своих показаний.

Об этом заявил адвокат Николай Ореховский, представляющий интересы военного медика Яны Дугарь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время.

"Следователи вызывают военнослужащих, руководство воинской части, где Яна [Дугарь] проходила военную службу — в том числе к нам доходит информация об определенном давлении на этих военных и на этих свидетелей. <...> Это давление заключается в том, что проводятся беседы (и в том числе допросы) с целью склонения определенных свидетелей к тому, чтобы они не давали необходимые показания или давали их в каком-то другом виде", — рассказал он.

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По информации стороны защиты, давление происходит со стороны прокуратуры и сотрудников СБУ, отметил Ореховский.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3171188
 
 
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(с) - это лично Рюкзак Сабаков образца зимы 2014 года.
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Не сомневаюсь, что дела обстоят именно так, как рассказал адвокат. Мусора по иному действовать не могут.
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В любую игру можно играть вдвоем, сегодня они давят, завтра их... У недалеких головокружение от "успехов", вроде как все получается, Портнов рулит, Бабиковы, Вовки, но жизнь быстротечна, все меняется...
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жизнь быстротечна, а скорострельность не падает... Следователи по делу Шеремета давят на свидетелей, чтобы они не давали показания, - адвокат Дугарь Ореховский - Цензор.НЕТ 6736
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Скорострельность величина постоянная...
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можно сказать, что она медленно растёт... в целом ИМХО конструирование огнестрельного вышло на насыщение, но мелкие улучшения ещё идут
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На бабі може й не падає скорострільність, а от у випадку перегріву ствола...
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Провластная банда так обгадится с этим делом, что будут вынуждены через пол-года уйти.
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Не факт что уйти, у особо одаренных есть возможность украсить электро столбы...
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ну положим она уже обгадилась достаточно... в вот насчёт "будут вынуждены через пол-года уйти" не могу разделить Вашего оптимизма: эти не для того бабло вкладывали, чтоб так просто уйти
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Хурналісти без надмірних зусиль вийшли на СБУшників, які крутилися біля машини Шеремета в момент закладки вибухівки
https://www.youtube.com/watch?v=nnVjYp7TWu8
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А хай заарештують свідків, буде значно більша злочинна організація! А то якось мєдко плавають, оті органи внутрішні, тщатєльнєй нада.
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На сколько адвокаты захорашивуют следователя на столько он давит на свидетелей и исчезают доказательства и улики.
Адвокаты в стране посредники между преступником и теми кому нужно дать.
Вопрос,как посадить адвоката.
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