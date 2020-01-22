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Все про:импичмент (467) США (16059) Трамп (2763) Сенат США (145)

 Объявлять ли Трампу импичмент, решат за 2 недели

Сенат США утвердил регламент рассмотрения вопроса об импичменте президента страны Дональда Трампа. Процесс пройдет по ускоренной процедуре. Решение может быть принято уже в начале февраля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

Соответствующую резолюцию поддержали 53 республиканца, 47 демократов выступили против. Голосование состоялось после 13 часов дебатов.

Лидер Демократической партии Чак Шумер предлагал внести 11 поправок в регламент, но все они были отклонены республиканцами.

Республиканцы планируют дать юристам, которые будут защищать Трампа, и выбранным Палатой представителей обвинителям по 24 часа в течение трех рабочих дней на предоставление своих аргументов. Затем 16 часов отводится в целом на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов. Этот процесс не ограничен количеством рабочих дней.

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После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, цель которых — определить, нужно ли вызывать на процесс свидетелей и запрашивать какие-либо дополнительные документы. Если свидетели не будут вызваны, верхняя палата проголосует по каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.

Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу на основании обвинений в давлении на Украину.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171187
 
 
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Позвони мне, заклинаю!(с) Объявлять ли Трампу импичмент, решат за 2 недели - Цензор.НЕТ 1418
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американские друзья Ивана Петровича Сидорова спрогнозировали победу Трампа на выборах президента США .Сейчас они прогнозируют безрезультативность импичмента.Трамп останется президентом.
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