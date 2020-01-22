 Зеленский наградил орденами и медалями 27 военнослужащих, четырех из них - посмертно. СПИСОК

Соответствующий указ №19/2020 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в документе, награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Далее приводим полный список награжденных на языке оригинала:
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
БІРКОВСЬКОГО Сергія Миколайовича - капітана
БУЛГАКОВА Сергія Юрійовича - старшого матроса
ГАВРИЛЕНКА Ігоря Віталійовича - старшого сержанта
ДЕЙКУНА Івана Вікторовича (посмертно) - старшого солдата
ІЛЬЧИШИНА Артема Миколайовича - майора
КАРАСЯ Юрія Леонідовича - лейтенанта
КИСІЛЬОВА Леоніда Леонідовича- старшого матроса
КЛІЩЕВСЬКОГО Дениса Миколайовича - молодшого лейтенанта запасу
КОВТУНА Євгена Леонідовича - молодшого сержанта запасу
КОНДРАКОВУ Олександру Миколаївну- сержанта
КРІВІЦИНА Руслана Михайловича - сержанта
МИХА Сергія Ігоровича - молодшого сержанта
НОВИКОВА Олександра Олександровича - старшого прапорщика
НОСКЕВИЧА Віталія Михайловича (посмертно) - сержанта
ПАВЛОВА Віктора Володимировича - старшину
ПОЛІЩУКА Анатолія Васильовича- солдата
СЕРГІЙЧУКА Юрія Петровича - старшого солдата
ТЕМНОГО Дмитра Вікторовича (посмертно) - молодшого сержанта
ФАКУ Антона Олександровича (посмертно)- молодшого сержанта
ХОЛОШЕНКА Сергія Васильовича - майора
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
МИШАКОВА Тимофія Тимофійовича - молодшого сержанта
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
БЄЛАНОВА Костянтина Олександровича - старшого матроса
ВЕНГЕРСЬКОГО Максима Олеговича - старшого сержанта
ЛУКОВНІКОВА Володимира Володимировича - солдата
МАКАРОВА Романа Анатолійовича - капітана З рангу
ХУТОРНОГО Романа Миколайовича - молодшого сержанта
ШЕРЕМЕТА Артема Валерійовича - старшого солдата.
Зато включили обращение Путина к "федеральному собранию".