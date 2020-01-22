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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4326) награда (1230) военнослужащие (4425)

 Зеленский наградил орденами и медалями 27 военнослужащих, четырех из них - посмертно. СПИСОК

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами 27 военнослужащих.

Соответствующий указ №19/2020 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документе, награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Далее приводим полный список награжденных на языке оригинала:

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

БІРКОВСЬКОГО Сергія Миколайовича - капітана

БУЛГАКОВА Сергія Юрійовича - старшого матроса

ГАВРИЛЕНКА Ігоря Віталійовича - старшого сержанта

ДЕЙКУНА Івана Вікторовича (посмертно) - старшого солдата

ІЛЬЧИШИНА Артема Миколайовича - майора

КАРАСЯ Юрія Леонідовича - лейтенанта

КИСІЛЬОВА Леоніда Леонідовича- старшого матроса

КЛІЩЕВСЬКОГО Дениса Миколайовича - молодшого лейтенанта запасу

КОВТУНА Євгена Леонідовича - молодшого сержанта запасу

КОНДРАКОВУ Олександру Миколаївну- сержанта

КРІВІЦИНА Руслана Михайловича - сержанта

МИХА Сергія Ігоровича - молодшого сержанта

НОВИКОВА Олександра Олександровича - старшого прапорщика

НОСКЕВИЧА Віталія Михайловича (посмертно) - сержанта

ПАВЛОВА Віктора Володимировича - старшину

ПОЛІЩУКА Анатолія Васильовича- солдата

СЕРГІЙЧУКА Юрія Петровича - старшого солдата

ТЕМНОГО Дмитра Вікторовича (посмертно) - молодшого сержанта

ФАКУ Антона Олександровича (посмертно)- молодшого сержанта

ХОЛОШЕНКА Сергія Васильовича - майора

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

МИШАКОВА Тимофія Тимофійовича - молодшого сержанта

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

БЄЛАНОВА Костянтина Олександровича - старшого матроса

ВЕНГЕРСЬКОГО Максима Олеговича - старшого сержанта

ЛУКОВНІКОВА Володимира Володимировича - солдата

МАКАРОВА Романа Анатолійовича - капітана З рангу

ХУТОРНОГО Романа Миколайовича - молодшого сержанта

ШЕРЕМЕТА Артема Валерійовича - старшого солдата.

Источник: https://censor.net.ua/n3171186
 
 
 Топ комментарии
 
Человек, который четыре раза откосил по повестке не имеет права даже руку пожать настоящему воину!!!
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любимое занятие зетупика -раздавать медали по смертно, судя по количеству убитых в его упоротом "перемирии"
Зеленский наградил орденами и медалями 27 военнослужащих, четырех из них - посмертно - Цензор.НЕТ 5744
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Заслуженный косарь от армии награждет посмертно орденами и медалями военных!!!! Параллельная вселенная клоунов в которой мы оказались благодаря уставшим ат вайны!!
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любимое занятие зетупика -раздавать медали по смертно, судя по количеству убитых в его упоротом "перемирии"
Зеленский наградил орденами и медалями 27 военнослужащих, четырех из них - посмертно - Цензор.НЕТ 5744
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Человек, который четыре раза откосил по повестке не имеет права даже руку пожать настоящему воину!!!
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Я на Вас підписався. Прийміть чи відхиліть пропозицію.
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Заслуженный косарь от армии награждет посмертно орденами и медалями военных!!!! Параллельная вселенная клоунов в которой мы оказались благодаря уставшим ат вайны!!
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А якщо попросити Зе назвати кілька прізвищ з цього списку нагороджених, то що буде?
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Весті із-за поребріка
Зеленський нагородив орденами і медалями 27 військовослужбовців, чотирьох із них - посмертно - Цензор.НЕТ 2010

Зато включили обращение Путина к "федеральному собранию".
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нічого страшного, китайці їм скоро допоможуть!!))
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Інколи мені здається що це сон: людина, яка тікала від армії, обзивала свою країну на весь світ всякими непристойностями, принижувала церкву, голодомор, холокост і т.д - нагороджує людей, які добровольно захищають свою країну, шанують державні символи і історію.
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В странном мире мы живём . Они заслужили награду , когда он снимал фильмы в раше . Зеленський нагородив орденами і медалями 27 військовослужбовців, чотирьох із них - посмертно - Цензор.НЕТ 2603
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А кіборга-інваліда, лесничий, який застрелив браконьєра сьогодні судити будуть,у Херсоні, бо знищив негідника... агов зе, як це розуміти??
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