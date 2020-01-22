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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Давос (290) Зеленский (4326) МВФ (2781) Минфин (1304) Маркарова (113)

 Зеленский в Давосе планирует встретиться с руководством МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Давос встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов, ссылаясь на программу визита украинской делегации при участии президента и министра финансов Оксаны Маркаровой во время Всемирного экономического форума в Давосе.

По информации Минфина, также запланирована встреча с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, руководителями компаний SOCAR и Cargill.

Помимо этого, в рамках форума состоится заседание Национального инвестиционного совета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поездки на форум в Давос депутатам оплачиваться из госбюджета не будут, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3171185
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕбилу в Омане Сурков забил стрелку в Давосе с Хуйлом
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"Зеленский в Давосе планирует встретиться с руководством МВФ"
шоб послати у сраку?
ги
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"Зеленский в Давосе планирует встретиться с руководством МВФ"
шоб послати у сраку?
ги
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ЗЕбилу в Омане Сурков забил стрелку в Давосе с ******
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В Давосе ***** не будет, они встречаются в Израйле
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интересно это хорошая новость или плохая
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Намного важнее и хуже другая встреча.

Зеленский завтра, 23 января, встретится с путиным в Израиле.



Об этом в Телеграм-канале сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который дружит с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.

https://fakty.ua/331707-zelenskij-zavtra-vstretitsya-s-putinym-v-rossii-soobcshili-sensaciyu
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Зачем встречаться? Пусть отправит им ролик из сериала
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Чё,бубочка,уже созрел,что бы принять в любом количестве и с любой стороны? Зеленский в Давосе планирует встретиться с руководством МВФ - Цензор.НЕТ 6232
Каломойский ведь сказал-"Дефолт-это неплохо." Зеленский в Давосе планирует встретиться с руководством МВФ - Цензор.НЕТ 4298
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Зеленский едет с визитом в Давос. На экономический форум.

Теперь вот очень переживаю за жизнь МВФ,руководства Швейцарии и швейцарские архитектурные памятники…
😌
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Зеленский наконец понял что лучше занимать деньги у МВФ под 3% чем у олигархов Украины под 19%.
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Так "планує" чи "зустрінеться"? Бо це дві великі різниці! До того ж: а МВФ, SOCAR та Cargill знають про такі плани Зелєнського?
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