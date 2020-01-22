"Зеленский в Давосе планирует встретиться с руководством МВФ"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов, ссылаясь на программу визита украинской делегации при участии президента и министра финансов Оксаны Маркаровой во время Всемирного экономического форума в Давосе.
По информации Минфина, также запланирована встреча с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, руководителями компаний SOCAR и Cargill.
Помимо этого, в рамках форума состоится заседание Национального инвестиционного совета.
шоб послати у сраку?
ги
Зеленский завтра, 23 января, встретится с путиным в Израиле.
Об этом в Телеграм-канале сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который дружит с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.
https://fakty.ua/331707-zelenskij-zavtra-vstretitsya-s-putinym-v-rossii-soobcshili-sensaciyu
Каломойский ведь сказал-"Дефолт-это неплохо."
https://www.facebook.com/zaporozhye.geua/videos/334342930830636/UzpfSTEwMDAxNzM0MDgyMTM4Mjo1MjIyODE3MzE2OTMxODM/?id=100017340821382
Теперь вот очень переживаю за жизнь МВФ,руководства Швейцарии и швейцарские архитектурные памятники…
😌