"Зеленский в Давосе планирует встретиться с руководством МВФ"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов, ссылаясь на программу визита украинской делегации при участии президента и министра финансов Оксаны Маркаровой во время Всемирного экономического форума в Давосе.

По информации Минфина, также запланирована встреча с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, руководителями компаний SOCAR и Cargill.

Помимо этого, в рамках форума состоится заседание Национального инвестиционного совета.

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