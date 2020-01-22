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 Политика Украины, Общество
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Все про:законопроект (2303) труд (89) Милованов Тимофей (138)

 Новый закон о труде будет больше защищать от безосновательных увольнений, чем действующий, - Милованов

В законопроекте "О труде" правительство предлагает сделать материальную компенсацию обязательной, а также запретить фиктивные преобразования предприятий для сокращения штата.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"По действующему Кодексу, если работодатель хочет, то он легко увольняет работника и не несет материальной ответственности за свое решение. Реорганизация стала универсальным механизмом для массовых сокращений", - отметил он.

По словам Милованова, в ст. 35 законопроекта "О труде" речь идет о возможности увольнять по инициативе работодателя, но не идет речь о том, что это должно произойти без объяснения причин.

"Мы предлагаем работодателям быть предсказуемыми и последовательными в отношениях с работниками. Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений! Никаких выдумок и манипуляций в процессе работы", - подчеркнул он.

Милованов отметил, что в законопроекте "О труде" правительство предлагает сделать материальную компенсацию обязательной, а также запретить фиктивные преобразования предприятий для сокращения штата.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели, - Милованов о новом законопроекте о труде

Новый закон о труде будет больше защищать от безосновательных увольнений, чем действующий, - Милованов 01
Новый закон о труде будет больше защищать от безосновательных увольнений, чем действующий, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3171184
 
 
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хорошего работника хозяин фирмы не выгонит... ибо, это курица несущая золотые яйца..
Закон должен работодателя защищать от лентяев,прогульщиков и прочего отребья..
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С точки зрения капитала нет такого понятия как плохой работник, хороший работник. Есть производственные силы, которые создают добавочную стоимость, это ресурс и более ничего. Станут меньше приносить прибыль в силу изменения экономической ситуации например, тут же все идут на юх, и хорошие, и плохие, хорошие в хорошей обуви, плохие в плохой.
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Авантюристы! Не вам вносит изменения в законы!
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