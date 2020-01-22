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 Политика Украины
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 Впереди долгая дорога к миру, - председатель ОБСЕ Рама о Донбассе

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рама заявляет, что к долгосрочному миру на Донбассе придется пройти еще долгий путь.

По завершении двухдневного визита в Украину он призвал активизировать усилия с целью поиска мирного урегулирования кризиса в Украине и вокруг нее, которую он назвал наиболее острой проблемой безопасности и стабильности в Европе, передает Цензор.НЕТ со ссылко на УНИАН.

"Содействие мирному урегулированию - это первоочередной приоритет албанского председательства в ОБСЕ в 2020 году", - заявил Рама и добавил, что именно по этой причине он решил осуществить свой первый официальный визит в качестве председателя ОБСЕ в Украину.

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Рама поздравил решительные меры, осуществляемые руководством Украины на пути мирного урегулирования конфликта. Он настроен активно содействовать обеспечению соблюдения принципов и обязанностей ОБСЕ, а также полной реализации Минских соглашений всеми сторонами.

"Несмотря на успешное обновление обязательств относительно режима прекращения огня, все еще случаются жертвы среди гражданского населения. Это должно прекратиться. В первую очередь нашей целью должно быть обеспечение полного и устойчивого режима прекращения огня. В 2020 году мы попытаемся улучшить ситуацию с безопасностью и повседневную жизнь людей, живущих в пострадавших от конфликта районах", - отметил Рама.

Также он совершил визит на восток Украины, чтобы непосредственно ознакомиться с политикой безопасности и гуманитарной ситуацией в пораженных конфликтом районах на востоке Украины. В частности, осматривая отремонтированный в Станице Луганской мост, он сказал, что это "прекрасная иллюстрация того, чего может достичь политическая воля и как улучшенная ситуация с безопасностью и облегченное тяжелое положение людей неразрывно связаны между собой".

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Председатель ОБСЕ выразил решительную поддержку усилиям в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Возобновление диалога и результаты "нормандского саммита" - это шаги в правильном направлении. Однако многое еще предстоит осуществить. Впереди долгая дорога к прочному миру. Мой специальный представитель в Украине и Трехсторонний контактной группе посол Хайди Грау будет изучать, как лучше всего в дальнейшем продвигать процесс", - сказал Рама.

Источник: https://censor.net.ua/n3171182
 
 
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Какая на...уй долгая дорога. ПоцЗЕдент Ишак Оманский собирается уже в этом году выборы в Лугандоне проводить
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харе кришна, харе рама
короче посыл понятен
доживут только собаки
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Впереди долгая дорога к прочному миру Источник: https://censor.net.ua/n3171182
Так хоть бы чуток завесу приоткрыл: он о годах. Или- о десятилетиях? Таки интересно...
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впереди дорога к миру... за спиной Украина...
почему ж отводим, отступаем? а не идем вперед...дорогой мира?
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Это вечная дорога у сеяная трупами, и в конце из за безнаказанности, всё равно война.
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Не фига он не понял. И Зеля и барыга так безбожно врут на весь мир, что в ОБСЕ вкурят только во время каденции следующего председателя, что происходит на Донбассе.
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Что Рама не в курсе дела подтвердят 75% избирателей. Б. Шефир: "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ". Раз в программе слуг народа сказано Если убрать людей, заинтересованных в войне, война закончится а слуги утверждают что они таких людей убрали, то войны уже нет.
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якщо він уникатиме реальної характеристики "конфлікту" як російсько-української війни - то він "конфлікту" не припинить ніколи.
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да, з сьогоднішніми уклоністами при владі, можливо і довго прийдеться іти до звільнення Донбасу, адже на раптове силове звільненя у них кишка тонка.
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