 Закон о направлении 2 млрд грн на развитие малого бизнеса опубликован в "Голосе Украины"

Текст закона также опубликован на сайте издания, передает Цензор.НЕТ.

Законом внесены изменения в Государственный бюджет на 2020 год. В частности, предусмотрено увеличение поступлений специального фонда Госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 2 млрд грн и направить их на финансирование новой бюджетной программы "Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства".

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Как отмечается в пояснительной записке, документ направлен на реализацию программы государственной поддержки малого бизнеса в Украине, на развитие предпринимательства, увеличение объемов производства, экспорта, импортозамещения, высокотехнологичного производства, энергоэффективности, внедрения инноваций, создания новых рабочих мест, расширение малого бизнеса, создание новых предприятий, возвращение трудовых мигрантов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно Фонда развития предпринимательства" (№2589) был принят Верховной Радой 14 января. Президент подписал его 21 января.