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 Политика Украины
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 Закон о направлении 2 млрд грн на развитие малого бизнеса опубликован в "Голосе Украины"

Закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по обеспечению функционирования Фонда развития предпринимательства" обнародован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".

Текст закона также опубликован на сайте издания, передает Цензор.НЕТ.

Законом внесены изменения в Государственный бюджет на 2020 год. В частности, предусмотрено увеличение поступлений специального фонда Госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 2 млрд грн и направить их на финансирование новой бюджетной программы "Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства".

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Как отмечается в пояснительной записке, документ направлен на реализацию программы государственной поддержки малого бизнеса в Украине, на развитие предпринимательства, увеличение объемов производства, экспорта, импортозамещения, высокотехнологичного производства, энергоэффективности, внедрения инноваций, создания новых рабочих мест, расширение малого бизнеса, создание новых предприятий, возвращение трудовых мигрантов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно Фонда развития предпринимательства" (№2589) был принят Верховной Радой 14 января. Президент подписал его 21 января.

Источник: https://censor.net.ua/n3171180
 
 
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Новый лохотрон в действии!!!
Потому как на малый бизнес не рассчитан!!!
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обычно самые талантливые бизнесмены в Украине это дети и жёны судей и прокурорских)
интересно увидеть и услышать первых счастливчиков получивших президентские гранды
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Берут под 3-5% и тут же несут в банк под 15%...
Это самые талантливые бизнесмены!!!
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Куда за своей долей бежать? Паспорт взял.
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Закон принят! А я, прямо сейчас на вот это нарвался. Даже открывать не хотелось. Но- пересилил и открыл. И- охренел.
Закон Савченко: суд отпустил мужчину, изнасиловавшего и убившего 2-летнего пасынка (Багнет)
В октябре 2019 экс-сотруднику МВД Александру Балакиреву суд вынес приговор - 10 лет лишения свободы. Однако уже через два месяца его видят в Коцюбинском за чашкой кофе с другом.
Балакирева признали виновным в том, что, когда жены не было дома, он изнасиловал 2-летнего пасынка и сильно его избил, в результате чего ребенок умер.
Решение Шевченковский суд столицы об условно-досрочном освобождении Балакирева из-под стражи принял на основании так называемого "закона Савченко".
Более того, мать убитого ребенка рассказала, что она регулярно получает угрозы от Балакирева.
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увеличение объемов производства, экспорта, импортозамещения, высокотехнологичного производства, энергоэффективности, внедрения инноваций, создания новых рабочих мест - це точно функція малого бізнесу, а не середнього та великого?

І головне, чому з моїх податків, мають допомагати підприємцям?
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Тому що "на развитие малого бизнеса" звучить як тост.
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Я вот думаю, как же ж чиновники любят быть поппулистами-благодетелями за чужой счет)) за налоги налогоплательщиков кредиты роздавать...
Вот мог бы президент свои деньги с оффшора вывести, банк в Украине создать и кредитовать украинский бизнес под льготные проценты)))
А нет, так наверное невыгодно и рискованно))
И к сожалению самим гражданам, колхозным хомячкам, нравится такое извращение, нравится кормить паразитов и трутней))
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