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 Судья оккупационного суда Крыма приговорен к 12 годам тюрьмы за госизмену

Судью незаконно созданного российского оккупационного суда по обвинению Генерального прокурора Святошинский райсуд приговорил к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Украины - судья указанного суда в марте-ноябре 2014 года обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в создании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Также подчеркивается, что он, будучи назначенным на должность судьи так называемого "Красногвардейского районного суда Республики Крым Российской Федерации", выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым.

"Таким образом, указанное лицо умышленно предоставило помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства", - говорится в сообщении.

Всего на этапе судебного разбирательства находятся более 100 уголовных производств по фактам государственной измены судей, добавили в пресс-службе ОГП.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171179
 
   
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Какой судья? ФИО? Где он??? Шито-крыто... Новость офигенная. Судья оккупационного суда Крыма приговорен к 12 годам тюрьмы за госизмену - Цензор.НЕТ 1617
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А какая разница? Он ведь, один хрен, плевал на этот приговор. Его ведь, как в последнее время модно- заочно осудили.
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Да, 80 % нынешних судей- это продажные, коррумпированные твари в мантиях. При первой же возможности, продадут Украину кацапам.
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Какой судья? ФИО? Где он??? Шито-крыто... Новость офигенная.
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А какая разница? Он ведь, один хрен, плевал на этот приговор. Его ведь, как в последнее время модно- заочно осудили.
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Какой судья? ФИО? Где он??? Шито-крыто... Новость офигенная.
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а кто то вчера из министров говорил шо у нас тюрьмы лишние
после того как ***** копыта откинет придется принимать и принимать клиентов
и с крыма и с луганска и с донецка
может даже лагеря придется строить ...пионерские
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Странно , почему судят ватных холопов , а не царя ?
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Да, 80 % нынешних судей- это продажные, коррумпированные твари в мантиях. При первой же возможности, продадут Украину кацапам.
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На сайті контори (бо "офіс то контора українською ) генерального прокурора не написано , що як завжди - заочно . Невже справді зрадника ув'язнили ?
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его путлер посадит , выполняя решение украинского суда !!
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