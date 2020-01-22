EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  1805  11
Все про:Донецкая область (4404) ГБР (866) вещдоки (2)

 Двое полицейских подозреваются в сдаче вещдоков на металлолом на общую сумму более 124 тыс. грн, - ГБР

О подозрении сообщили заместителю начальника отдела полиции станций железнодорожного транспорта ГУ Нацполиции в г. Киеве и заместителю начальника сектора криминальной полиции Великоновоселковского отделения Волновахского отдела полиции в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейские подозреваются в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что в августе 2018 правоохранители незаконно присвоили и сдали на металлолом вещественные доказательства, которые находились под арестом на ответственном хранении. За реализацию металлических труб общим весом более 19 тонн полицейские получили денежные средства в размере более 124 тыс. грн.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки, - Небытов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3171178
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В статье, которую Вы комментируете об этом написано.
 показать весь комментарий
 
 
Це все наслідки Аваковської реформи. Слава тому, хто зараз тримає його на посаді Двое полицейских подозреваются в сдаче вещдоков на металлолом на общую сумму более 124 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 6431
 показать весь комментарий
 
и где эти "вещдоки" (19 тонн...труб) хранились?...и как? (интересно количество и размеры))))
 показать весь комментарий
 
 
Тю ... Слабаки! Двох поліцейських підозрюють у здачі речдоків на металобрухт на загальну суму понад 124 тис. грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 9429 Вот в ОРДЛО сами же домбасюки целые здоровенные заводы порезали на утиль и вывезли в Росисю.
 показать весь комментарий
 
По 6 с лишним гривен за килограм металолома получили. Это когда такие цены на лом были?
 показать весь комментарий
 
Как трубы они минимум раза в три дороже по сегодняшним ценам. Может они сдали не на обычную металоприёмку, а уже напрямую собственнику металоприёмок, ну как опт. В таком случае цена выше должна по идее быть, не надо платить зарплату десятку металоприёмщиков. Ну как то так.
 показать весь комментарий
 
А ведь в этом виноваты мы - граждане! Это мы платим высокие налоги ворам и бандитам оккупировавшим госинституты!
 показать весь комментарий
 
Вспомнилась фраза из какого-то совкового фильма: "А что, трубы уже украли?"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх