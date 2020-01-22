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Все про:Сенцов (1103) ГБР (866) Бабиков (5)

 "Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям", - Сенцов о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР

Бывший политзаключенный Олег Сенцов ко Дню соборности Украины раскритиковал назначение экс-адвоката беглого Виктора Януковича Александра Бабикова первым замглавы ГБР.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня День соборности Украины, праздник объединения нашего государства. Сегодня день, когда на Майдане погиб первый человек из Небесной Сотни. Для меня это все одинаково важные вещи", - говорится в сообщении.

Сенцов подчеркнул, что украинцы объединялись ради одного - свободы.

"Потому что Сергей Нигоян погиб за это же. Потому что мы делали революцию и воевали с врагом именно за это. А сейчас власть поздравляет главного противника Украины с праздниками и назначает руководить делом расстрела митингующих адвоката Януковича. Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям. Тем, кто готов объединяться вокруг главного - свободы, а не только чистых тротуаров", - подчеркнул Сенцов.

Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.

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Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям, - Сенцов о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171175
 
   
 Топ комментарии
 
ЗЕленый БАРЫГА у власти...
Это плевок в лицо всем здравомыслящим людям этой нещастной страны!
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т. звані "правдоруби" також зеленню вдавилися. "Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям", - Сенцов о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 4966 "Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям", - Сенцов о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 4882
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Безмозглых дурников в расчет не беру...
Для них все едино...КАКАЯ РАЗНИЦА?

это их жизненное кредо...
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ЗЕленый БАРЫГА у власти...
Это плевок в лицо всем здравомыслящим людям этой нещастной страны!
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Безмозглых дурников в расчет не беру...
Для них все едино...КАКАЯ РАЗНИЦА?

это их жизненное кредо...
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т. звані "правдоруби" також зеленню вдавилися. "Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям", - Сенцов о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 4966 "Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям", - Сенцов о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 4882
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Бабикова гнать в шею !!! Где реакция Гаранта ? Во всей стране нет адекватніх умніх патриотов на єту должность ? Беспредел
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Гарант на критику не реагує, лише на лайки. Тому і коментарі закрили на його сторінках.
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А почему молчат "Нацжоны" Рюкзака Сабакова?
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значит училки, которьіе за Зе кипятком писяли, не здравомьіслящие. соглашусь.
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"Послухали Лисичку
І Щуку кинули у річку...". (Глібов).
Тут - те ж саме.. Зараз це "мурло" почне "копать" по справі Януковича..А в суд УЖЕ пішла апеляція по цій справі.. Для цього він туди і прийшов - розвалить справу...........
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Уж не поспоришь. Чем руководствуется команда Зе,назначая сомнительных типов ?
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Зеленский и его бригада сами являются сомнительными типами и ставленниками сомнительных типов. А чем такие типы могут руководствоваться, кроме личной выгоды и наплевательского отношения ко всему и вся?
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Указаниями кремлевской шавки Портнова!
вот посмотрите...ОВОЩ еще вернется как легитивный...
А патриотов згноят в Сибирских ГУЛАГАХ...
Бо КАКАЯ РАЗНИЦА!?
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Шо?! Проснулся? А так топишь за ЗЕлупинский кагал!!!
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Патамушта так решил Какаяразница Каломойшевич Янелох - всенародно любимый ********** всея малоросов. А как говорится, "устами дебила глаголет народ". ))
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Повний титул тепер Моніка-Какаяразніца Бенінський Янелох Оманьский.
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Ээээ... и думаю теперь, она еще маркиза или уже графиня?
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Ибн забыл... Ибн срулевич криворогий
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Так-то да, но и при Пете 5 лет бесперебойно плевали.
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При Пете Портнов и носа не высовывал из-за границы, и беркутовцев на крестьян не меняли.
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При Пете другого хватало. По большлму счёту, он, своим правлением, Зелю и привёл.
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А чому зараз плюють? Це ж новиє ліца, а не якісь там мародери з баригами.
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У них спроси. Вроде, если эти уроды, то предыдущие обязательно молодцы были. "Це плювок усім живим у спини і неповага до загиблих героїв", - Сенцов про призначення ексадвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР - Цензор.НЕТ 7735
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Та "сьйозь ти такєє кажеш"? "Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям", - Сенцов о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 6320

Якщо наприклад, адвокат захищав злочинця, то що він автоматично стає злочинцем?
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Чому навколо Зе виключно адвокати янукодла, а не адвокати родин Небесної сотні, наприклад?
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А що ті адвокати зробили для того щоб було проведено справжнє розслідування і встановлено справжніх злочинців?!
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Спочатку потрібно ставити питання по темі статті:
а що такого зробили адвокат Єфремова та Лукаш Смирнов, якого давно призначили заступником глави офісу преЗедента, і цей Бабіков, адвокат Яника?
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если адвокат грамотный то принесет пользу, главное чтобы человек пользу стране принес
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Грамотный адвокат дьявола. Это как назначить Геббельса премьером Израиля. А какая разница, если специалист хороший?
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А где самоуважение ? Люди смерть на Майдане никогда не забудут .
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Это лишь один из зеленых плевков,которые были и еще будут.
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чего только героям
и всем пересечним громадянам в том числе
так шо всё справедливо
... как рулили прокурорские Украиной со времён Данилыча
так и рулят
никуя не поменялось
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Це не плювок точно, це вже велика купа лайна...
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В Израиле 23 января состоится встреча президентов России и Украины.

Об этом в Телеграм-канале сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который дружит с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.
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Гуаляйтер Малороссии челом бьёт московскому царю.
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Кто бы сомневался?
Ради этого Зе туда и едет. Почтить жертв Аушвица можно и в Польше.
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И, главное, не боится встречаться не публично с маньяком...


Дмитрий Чекалкин

Швейцарские СМИ сообщают о предотвращенном в Давосе покушении на Уильяма Браудера.
Российское ГРУ провалило очередное покушение в стиле "новичка".

В то время как фрау Меркель широкой грудью защищает российские проекты в Европе, в частности, газопровод "Северный поток-2", а президент Франции Эммануэль Макрон периодически подает голос о диалоге с путиным, в самом центре мировой экономической нервной системы российскими силовиками готовилось покушение. И если бы не спецслужбы Швейцарии, история с Солсбери вполне могла повториться.

Итак, согласно данным швейцарской газеты "Tages-Anzeiger", 20 января 2020 года, спецслужбы Швейцарии предотвратили покушение на директора инвестиционного фонда "Hermitage Capital", гражданина США Билла Браудера, которое планировалось осуществить в Давосе, под аккомпанемент Всемирного экономического форума.

И ровным счетом ничего удивительного нет в том, что покушение планировали двое россиян, переодетых в сантехников, предположительно представляющих одну из силовых структур РФ. Во время задержания, горе-киллеры предъявили российские дипломатические паспорта и были выдворены из Швейцарии.
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В этой истории ещё нужно будет расставить все точки над "i", но то, что российские силовики могли пойти на этот шаг, после провала в Солсбери и Берлине, говорит о том, что контроль над адекватными действиями там уже давно потерян.

То, что целью стал Уильям Браудер, который с 1995 по 2006 годы руководил крупнейшим на территории РФ инвестиционным фондом, а его сотрудником был убитый Сергей Магнитский, вполне логично. Ведь именно Браудер является локомотивом как следствия в отношении убийства Магнитского, так и введения соответствующих санкций против РФ.

Но тот факт, что убийство планировалось именно в Давосе и именно в период ВЭФ говорит о том, что оно должно было носить не исключительно будничный характер, а показательный и в какой-то степени - устрашающий.

Крайне интересно дальнейшее развитие этой истории, равно как и последующая реакция мировых лидеров. Ибо закрывать глаза, уши и затыкать рот, тогда как Россия продолжает осуществлять свою террористическую деятельность в ЕС, это, уж извините, явно не политическая позиция, а несколько иная и из несколько иного жанра.
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Так чого Ви Олег підтримували Зе? Хоча розумію, що Вам важко було після незаконного арешту.
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Олег, вы посто сотрясаете воздух в пустыне, и на ваше мнение Портнову который фактически рулит ГБР поевать. Может пора переходить от пустой никому не нужной бессмысленной болтовни к делу!!?? Тот же Портнов всего лишь уязвимый к физическим повреждениям человечек из мяса крови и костей.... понимаете?
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так 5 лет только и делали что затягивали расследования по расстрелам на Майдане, заказчика так и не нашли, осудили нескольких беркутовцев но они же не могли себе сами отдавать приказы а надо знать кто сверху дал команду
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Спочатку потрібно встановити хто дійсно стріляв.
А то чомусь всі забувають що загинули не лише майданувальники, а і силовики. Погано віриться що якби стріляли "беркутівці" то вони стріляли б і по силовиках.
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Ну, ви ж, "зелюки", інкримінуєте Марусі Звіробій "підготування сакральної жертви" - чому-б, нам не висунуть версію про стрільбу одних "силовиків", у інших, на Майдані? Тим більше, що російським "силовикам", про присутність яких там, уже говорять відкрито, на "хахлов" було "глибоко плювать з високої башти.."
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К портновым и лукаш прибыло подкрепление елена бондаренко!
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Ще трохи треба почекати, щоб зебіли наїлися сповна зелених реалій.
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Сенцов почав писати українською - давно пора і це викликє ще більшу повагу до нього.
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Невже в Україні не знайшлось порядного незаплямованого адвоката на цю посаду?! Це явна неповага зекоманди до всіх українців!
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Я думав ,що Зеленський трішки мудріший. Помилявся!!!
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Вот об этом вы думали что оно мудрее?? Так посмотрите как оно видит нас - украинцев!!

https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
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тут не при чем должность...тут важнее - дело подсудного которого он защищал
не может человек 5 лет доказывая невиновность овоща мгновенно перекраситься в его обвинителя....тут не столько профессиональные причины, сколько политические и ... моральные (или аморальные)
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скажіть члєнограю це особисто, ви ж разом будете в давосі
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Олег Геннадійович, а якого хера ти летиш в Давос в складі делегації того, хто призначив цього Бабікова?
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Защитник Яныка будет расследовать его же преступления?!
Порошенко 5 лет расследовал, ничего не нашел. Интересен результат этого феномена.
Скорее всего будут виновны атошники, волонтеры и просто патриоты Украины!
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Адвоката, защищавшего ОПГ, назначают замглавы службы расследований - это явно первый такой случай в мировой истории. И это явный признак коррупции в высших эшелонах.
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Навіть не припускав, що Сенцов настільки обмежена людина, яка може вважати що якісне виконання своїх професійних обов'язків може бути перепоною для зайняття посади, що вимагає профессійність.
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