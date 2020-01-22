 "Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям", - Сенцов о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня День соборности Украины, праздник объединения нашего государства. Сегодня день, когда на Майдане погиб первый человек из Небесной Сотни. Для меня это все одинаково важные вещи", - говорится в сообщении.

Сенцов подчеркнул, что украинцы объединялись ради одного - свободы.

"Потому что Сергей Нигоян погиб за это же. Потому что мы делали революцию и воевали с врагом именно за это. А сейчас власть поздравляет главного противника Украины с праздниками и назначает руководить делом расстрела митингующих адвоката Януковича. Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям. Тем, кто готов объединяться вокруг главного - свободы, а не только чистых тротуаров", - подчеркнул Сенцов.

Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.

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