 "Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям", - Сенцов о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня День соборности Украины, праздник объединения нашего государства. Сегодня день, когда на Майдане погиб первый человек из Небесной Сотни. Для меня это все одинаково важные вещи", - говорится в сообщении.
Сенцов подчеркнул, что украинцы объединялись ради одного - свободы.
"Потому что Сергей Нигоян погиб за это же. Потому что мы делали революцию и воевали с врагом именно за это. А сейчас власть поздравляет главного противника Украины с праздниками и назначает руководить делом расстрела митингующих адвоката Януковича. Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям. Тем, кто готов объединяться вокруг главного - свободы, а не только чистых тротуаров", - подчеркнул Сенцов.
Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.
Это плевок в лицо всем здравомыслящим людям этой нещастной страны!
Для них все едино...КАКАЯ РАЗНИЦА?
это их жизненное кредо...
І Щуку кинули у річку...". (Глібов).
Тут - те ж саме.. Зараз це "мурло" почне "копать" по справі Януковича..А в суд УЖЕ пішла апеляція по цій справі.. Для цього він туди і прийшов - розвалить справу...........
вот посмотрите...ОВОЩ еще вернется как легитивный...
А патриотов згноят в Сибирских ГУЛАГАХ...
Бо КАКАЯ РАЗНИЦА!?
Якщо наприклад, адвокат захищав злочинця, то що він автоматично стає злочинцем?
а що такого зробили адвокат Єфремова та Лукаш Смирнов, якого давно призначили заступником глави офісу преЗедента, і цей Бабіков, адвокат Яника?
и всем пересечним громадянам в том числе
так шо всё справедливо
... как рулили прокурорские Украиной со времён Данилыча
так и рулят
никуя не поменялось
Об этом в Телеграм-канале сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который дружит с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.
Ради этого Зе туда и едет. Почтить жертв Аушвица можно и в Польше.
Дмитрий Чекалкин
Швейцарские СМИ сообщают о предотвращенном в Давосе покушении на Уильяма Браудера.
Российское ГРУ провалило очередное покушение в стиле "новичка".
В то время как фрау Меркель широкой грудью защищает российские проекты в Европе, в частности, газопровод "Северный поток-2", а президент Франции Эммануэль Макрон периодически подает голос о диалоге с путиным, в самом центре мировой экономической нервной системы российскими силовиками готовилось покушение. И если бы не спецслужбы Швейцарии, история с Солсбери вполне могла повториться.
Итак, согласно данным швейцарской газеты "Tages-Anzeiger", 20 января 2020 года, спецслужбы Швейцарии предотвратили покушение на директора инвестиционного фонда "Hermitage Capital", гражданина США Билла Браудера, которое планировалось осуществить в Давосе, под аккомпанемент Всемирного экономического форума.
И ровным счетом ничего удивительного нет в том, что покушение планировали двое россиян, переодетых в сантехников, предположительно представляющих одну из силовых структур РФ. Во время задержания, горе-киллеры предъявили российские дипломатические паспорта и были выдворены из Швейцарии.
То, что целью стал Уильям Браудер, который с 1995 по 2006 годы руководил крупнейшим на территории РФ инвестиционным фондом, а его сотрудником был убитый Сергей Магнитский, вполне логично. Ведь именно Браудер является локомотивом как следствия в отношении убийства Магнитского, так и введения соответствующих санкций против РФ.
Но тот факт, что убийство планировалось именно в Давосе и именно в период ВЭФ говорит о том, что оно должно было носить не исключительно будничный характер, а показательный и в какой-то степени - устрашающий.
Крайне интересно дальнейшее развитие этой истории, равно как и последующая реакция мировых лидеров. Ибо закрывать глаза, уши и затыкать рот, тогда как Россия продолжает осуществлять свою террористическую деятельность в ЕС, это, уж извините, явно не политическая позиция, а несколько иная и из несколько иного жанра.
А то чомусь всі забувають що загинули не лише майданувальники, а і силовики. Погано віриться що якби стріляли "беркутівці" то вони стріляли б і по силовиках.
раз_задница!
https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
не может человек 5 лет доказывая невиновность овоща мгновенно перекраситься в его обвинителя....тут не столько профессиональные причины, сколько политические и ... моральные (или аморальные)
Порошенко 5 лет расследовал, ничего не нашел. Интересен результат этого феномена.
Скорее всего будут виновны атошники, волонтеры и просто патриоты Украины!