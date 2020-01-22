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 Политика Украины
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 Пока Крым оккупирован, процесс обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией будет бесконечным, - Полозов

Российский адвокат Николай Полозов считает, что процесс обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может быть бесконечным, пока оккупирован Крым. Как отметил адвокат, на полуострове "происходят новые задержания и аресты".

"Вне зависимости от количества переданных Украине политзаключенных граждан, в России остается практически неисчерпаемый ресурс для пополнения этого обменного фонда. Условно говоря, сегодня они отдают 34 человека, а завтра они могут арестовать 60. И при таком раскладе эта история может быть бесконечной", – сказал он в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Полозов напомнил, что с момента обмена политзаключенными, который состоялся в сентябре, известно как минимум о четырех новых случаях задержания российскими силовиками граждан Украины в оккупированном Крыму.

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Он подчеркнул, что Офис президента Владимира Зеленского проводит все процедуры по утверждению списков на обмен в "режиме строжайшей секретности".

"Конечно же, я выступаю за то, чтобы все захваченные граждане Украины были переданы из российских тюрем Украине. Вопрос, что хочет российское руководство взамен получить. И это – самая большая проблема", – отметил адвокат, добавив, что тот обменный фонд, который существует в Украине, сокращается.

Источник: https://censor.net.ua/n3171173
 
   
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Не правда. У Украины быстрее закончатся люди интересные для РФ.
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Запаребріку цікаві свідки їхніх злочинів, а на інших пофігу.
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Сковырните у путина крышку ножом на спине и вытащите батарейки ))
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Пора украинским спецслужбам вату хватать.
Написал на цензоре, какой пуйло замечательный - в кутузку.
И жди, пока пуйло тебя обменяет.
Процитировал в фейсбуке Скабееву - в кутузку.
И жди обмена...
У нас возможности тоже неограниченные - надо только начать этим пользоваться.
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Ну так на то ж и расчет.

ЗЕ ***** отдает военных преступников и свидетелей преступлений Роиси.
***** отдает ЗЕ хохлов-остарбайтеров.
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