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 Политика Украины, Общество
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Все про:акциз (305) алкоголь (1528) Кабмин (11525) Дмитрий Дубилет (68)

 Работаем над проектом "Электронная акцизная марка", он сэкономит бизнесу и государству много денег и времени, - Дубилет

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет анонсировал проект "Электронная акцизная марка". Благодаря ему планируют побороть подделку акцизных марок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Сейчас в Украине до 50% алкоголя продается "в черную". Это большая проблема. С одной стороны, это угроза здоровью украинцев. С другой - колоссальные убытки для бюджета (5-10 млрд грн в год) и рассадник коррупции", - отметил Дубилет.

По его словам, проблема с акцизными марками в том, что их массово подделывают. Однако в Кабмине уже разработали план, как с этим бороться.

"Идея простая. Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар. Получается, что эта система не будет требовать от бизнеса нового оборудования. А государству не нужно будет создавать отдельную IТ-систему, а будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки. Таким образом, у нас достаточно быстро может заработать система, которая "активирует" и "деактивирует" акцизные марки", - рассказал Дубилет.

Министр отметил, что это позволит создать простое мобильное приложение (или чат-бот), которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их достоверность. Впрочем, даже без этого приложения система приведет к сокращению черного рынка.

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Работаем над проектом Электронная акцизная марка, он сэкономит бизнесу и государству много денег и времени, - Дубилет 01
Работаем над проектом Электронная акцизная марка, он сэкономит бизнесу и государству много денег и времени, - Дубилет 02

Источник: https://censor.net.ua/n3171171
 
 
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Доки існуватимуть "Укрспирти" (а їх два) і доки ними заправлятимуть такі люди як Сосницький і йому подібні - толку не буде.
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А якщо вже казати про боротьбу з тіньовим алкоголем, то потрібно запроваджувати електронний облік спирту на спиртзаводах. Адже нині вільно продається спирт в п'ятилітрових "баклажках" і горілка в десятилітрових пакетах.
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Лучше бы вы, Квартал, канализацию в городах заменили, ведь трубы в Полтаве уже 100 лет как не меняли в центре города.
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Дубілєт, що сталося з "Старшим братом"? Де держава в смартфоні?
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1. Интересно, как будет проверяться уникальность конкретного экземпляра акцизной марки, чтобы исключить наличие на полках бутылок с тупо одинаковыми штрих-кодами, которые можно напечатать с таким же успехом, как и сейчас.
2. Какому проценту населения не пофиг, что там на акцизной марке?
Простой нарид бухает то, что однозначно подешевле, а не то, что однозначно не поддельное.

Основное назначение акциза - сбор бабла с реализации бухла в казну. А значит Дубилет не с того конца заходит.
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