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 Политика Украины
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 Прокуратура через суд требует вернуть землю под имением Медведчука в собственность государства

Прокуратура Киевской области подала иск об истребовании в пользу Кабмина двух участков общей площадью 34,62 га, расположенных на берегу реки Стугна в г. Украинка Обуховского района.

Об этом свидетельствует постановление Хозяйственного суда Киевской области от 3 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Наши гроши.

Свои исковые требования прокуратура обосновывает нарушением Киевской облгосадминистрацией и Обуховской райгосадминистрацией законодательных требований при предоставлении этих участков в пользование и их последующей продаже. Указанные участки лесного фонда площадью более 10 га незаконно выбыли из собственности государства против воли соответствующего распорядителя - Кабмина.

Участок площадью 24,39 га находится во владении ООО "Инвестиционная компания"Спорт-Тур", а 10,22 га - в ООО"Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент".

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Рассмотрение иска прокуратуры назначено на 3 февраля.

Прокуратура через суд требует вернуть землю под имением Медведчука в собственность государства 01

Напомним, в марте 2019 г. стало известно, что дом-хонка площадью 1125 кв м, расположенный на указанных участках, выставлен на продажу в закрытой группе риэлторов по цене 4500 у.е. за сотку. На территории есть причал, вертолетная площадка, эллинг, гостевой дом на 200 кв м и бассейн.

Учредителем ООО "Инвестиционная компания"Спорт-Тур" является ООО"Инвестиционная компания "Терра-Инвест", бенефициарным владельцем которой (через лондонскую "Ларидж Инвестменс Лтд", ООО "ИК"Гармания" и кипрскую "БРЕВИС Холдингз Лтд") является Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука.

ООО "КУА"МТИР Эссет Менеджмент" является одним из учредителей ООО"ФК "Динамо" с долей 23%. Вторая крупнейшая доля в "Динамо" принадлежит Игорю Суркису (63,7%).

Прокуратура через суд требует вернуть землю под имением Медведчука в собственность государства 02

Официальными учредителями "КУА"МТИР Эссет Менеджмент" значатся кипрские компании Listono Management Ltd (бенефициарные владельцы - Андрей Зюзя, Юрий Ромазанов и Павел Коваленко), Merceno Holdings Ltd (Лариса Яременко), Noresia Contruction Ltd (Елена Мельник, Алина Сергиенко и Владимир Ямнич) , Otrenia Investments Ltd (Елена Жигадло), Kirelma Enterprises (Вадим Олейник, Александр Тарасенко и Владимир Дерикит) и Vinsentio Holdings Ltd (Александр Красницкий).

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Как писали журналисты "Зеркала недели", Григорий Суркис и Виктор Медведчук были опорой так называемой "киевской семерки". В свое время Григорий Михайлович так сказал о своих партнерах по бизнесу: "Мы - все друзья, партнеры по жизни: Валентин Згурский, Виктор Медведчук, мой младший брат Игорь, Богдан Губский, Юра Карпенко, Юра Лях, я ... Великолепная семерка ... У каждого - свой участок работы в едином холдинге...".

Источник: https://censor.net.ua/n3171170
 
 
 Топ комментарии
 
Заберите у Медведчука старый сквер в центре Киева на пл. Л. Толстого!!! Эта ..ла его снесла вместе с бассейном, заасфальтировала еще при Кучме под автостоянку своего офиса и закрыла забором. Киевляне как партизаны через арки проползают.
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Це вже цікаво! Чи доведуть цю справу до кінця?
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Це вже цікаво! Чи доведуть цю справу до кінця?
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Медведчука давно нужно арестовать и выкинуть за поребрик !!! Он враг Народа Украины Прокуратура через суд требует вернуть землю под имением Медведчука в собственность государству - Цензор.НЕТ 4023
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Югик сказал, что против Медведчука ничего нет, забыли разве?
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Для вас Югік авторитет? Прокуратура через суд вимагає повернути землю під маєтком Медведчука у власність державі - Цензор.НЕТ 632 Краще зараз посадіть цього монстра.
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Я б їх залюбки обох посадив би. Югіка років на 10, а Мертведчука - на 200.
Але це, нажаль, тільки мрії.
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Заберите у Медведчука старый сквер в центре Киева на пл. Л. Толстого!!! Эта ..ла его снесла вместе с бассейном, заасфальтировала еще при Кучме под автостоянку своего офиса и закрыла забором. Киевляне как партизаны через арки проползают.
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Не правильный подход. Сначала нужно закрыть кума, а уже потом возвращать участки.
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Якщо закрити то баблом не поділиться Прокуратура через суд требует вернуть землю под имением Медведчука в собственность государству - Цензор.НЕТ 2193
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Может потому он ЗЕ на самолетах катает- ЗНАЧИТ ПОДКУП
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Эту мразь хоть кто-нибудь когда-то приструнит?
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Прийшла пора "вибраним" грабити награблене Прокуратура через суд требует вернуть землю под имением Медведчука в собственность государству - Цензор.НЕТ 6999, або відкупляться Прокуратура через суд требует вернуть землю под имением Медведчука в собственность государству - Цензор.НЕТ 6999
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Окозамилювсння класичне. Нифига они не сделают путинскому куму, ибо она банда. А вот пропиариться - это святое.
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ОСТАВИТЬ МЕРТВЕЧУКУ 2 метра земли и достаточно, чтобы можно было закопать эту вонючую падаль!
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Кстати в Закарпатье кум тоже при Кучме отхватил себе гектары под имение с вертолетной площадкой. Во времена Майдана туда ездили активисты .
Зная закарпатцев, могу сказать, что и там документы слеплены из воздуха 😀😀😀
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Що- п'яти років не вистачило до ладу довести?
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ничего не выйдет. он купит, продаст и снова купит всю прокуратуру.
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Зрада!!!
При Порошенко такого не було!
Усі на соємайдан!!!
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Що- уся отара? А хто на Цензорі повітря буде псувати?)
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Чудова сімка!Хто динамо вкрав,хто підприємства,хто землю,укожного була своя частка роботи у холдингу!
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ООО "КУА"МТИР Эссет Менеджмент" - стока мнохо лишних букв..
кнессет менеджмент.
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