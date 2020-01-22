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 Политика Украины
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Все про:Николаевская область (926) Одесская область (1907) Херсонщина (858) Разумков Дмитрий (370)

 Разумков с рабочей поездкой посетит Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в течении 22-23 января побывает с рабочей поездкой в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Отмечается, что спикер в среду примет участие в официальных мероприятиях по случаю Дня Соборности Украины в Херсонской области, посетит Херсонскую государственную морскую академию и предприятие "Данон Днипро".

Во время поездки в Николаевскую область запланировано посещение государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря"-"Машпроект" и филиала "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

23 января Разумков посетит Одесскую область, где побывает в военно-морском лицее им.Владимира Безкоровайного, Одесском национальном университете им.Мечникова, а также ознакомится с работой предприятий "Контейнерный терминал Одесса" и "Телекарт-Прибор".

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Источник: https://censor.net.ua/n3171167
 
 
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И желательно проехаться по потужно отремонтированым дорогам. Чтобы прочувствовать всю глубинну мыролюбного реформизма.
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значит через два дня
увидим фото Разумкова в Омане
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