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 Происшествия, Общество
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 Убийство 26-летнего мужчины в Каховке: полицейского, подозреваемого в сокрытии преступления, суд отправил под ночной домашний арест

Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области отправил на два месяца под ночной домашний арест бывшего старшего инспектора по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции Александра Портного.

Его подозревают в попытке скрыть особо тяжкое преступление — убийство в новогоднюю ночь 26-летнего Владимира Чебукина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ґрати".

Экс-полицейскому инкриминируют часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до трех лет.

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Согласно решению суда от 20 января Портной будет находиться дома с восьми вечера до семи утра. Причастность к убийству полицейского расследует территориальное управление Госбюро расследований, которое находится в Мелитополе. Сторона обвинения ходатайствовала об избрании Портному меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Адвокат Портного Артем Бибик сообщил, что сторона защиты не будет подавать апелляцию на решение суда.

"Человека уволили из органов внутренних дел, он проживает вместе с женой и маленьким ребенком, жена находится в декрете и круглосуточный домашний арест сразу приговаривает людей к голодной смерти — кто будет работать? Тем более, он сейчас ищет работу", — пояснил свою позицию адвокат Бибик.

Защитник Портного также уточнил, что полицейского еще не допрашивали по делу в качестве подозреваемого.

"Он не видел самого преступления. Он выбежал и увидел, когда уже все случилось. Самого нанесения телесных повреждений Чебукину он не видел", — уточнил Бибик.

"Мы не отрицаем, что мы трогали этот пистолет", — добавил он.

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Адвокат также считает, что подозрение его подзащитному вынесли из-за общественного резонанса. На расследовании причастности полицейского к убийству настаивали родственники Чебукина. После гибели мужчины в Каховке начались акции протеста. 4 и 5 января митингующие жгли шины, забросали отделение полиции дымовыми шашками и перекрывали дорогу, требуя непредвзятого расследования.

Бибик также считает, что квалификацию подозрения его подзащитному могут еще изменить, так как не доказано, что Юрий Кашник, основной подозреваемый, совершил именно покушение убийство, и что это не была необходимая самооборона. Известно, что Портной праздновал новый год в компании Кашника и его жены.

По версии следствия, рано утром 1 января житель Каховки Чебукин в нетрезвом состоянии пришел к бывшей жене и вызвал из дома "на разговор" ее нынешнего супруга и бывшего оперуполномоченного полиции Юрия Кашника. Между мужчинами возник конфликт, во время которого Чебукин якобы выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, но не ранил его. В ответ Кашник сделал несколько выстрелов из карабина и ранил Чебукина. Мужчина умер от полученных ран в больнице.

Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство. Кашникова арестовали на два месяца.

В связи с резонансным инцидентом, руководство главка полиции Херсонской области провело служебное расследование в отношении начальства и сотрудников Каховского отделения полиции. По результатам расследования руководство Каховского отделения полиции было уволено с занимаемых должностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3171164
 
 
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Его подозревают в попытке скрыть особо тяжкое преступление - убийство в новогоднюю ночь 26-летнего Владимира Чебукина



То есть он не должен біл на два месяца на сизо присесть?
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Ну... Попытка скрыть особо тяжкое, не есть тяжкое.
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Это, типа, ночью в догонялки бегать нельзя.
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А почему не в СИЗО как сделали бы по отношению к любому другому гражданину, не обслуживающему Систему!? Мент же будет давить на свидетелей!
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Как все запутали псы, расстреляли чувака,а теперь и самооборона присутствует, любой каховчанин знает, что именно случилось, не пишите этот бред, цензор!!!
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