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 Происшествия, За рубежом
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Все про:авиация (1844) Россия (74781) Сирия (2840)

 В результате авиаударов авиации РФ в Сирии погибли 40 человек

В результате авиаудара авиации Россиийской Федерации 21 января на северо-западе Сирии погибли не менее 40 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters

В частности, в селе Кфар Таал к западу от контролируемого правительством Алеппо была убита семья из восьми человек, в том числе шестеро детей, а еще девять мирных жителей были убиты в Маардабсе на юго-востоке провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что с начала объявления последнего перемирия в Сирии, которое началось 9 января, погибли по меньшей мере 20 гражданских жителей и еще 70 получили ранения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171161
 
 
 Топ комментарии
 
Оце дивіться, українці і думай(те). Кацапи тренуються на сірійцях і якщо будемо не готовими, то те ж саме буде і у нас. Бо не спиниться кацапська нечисть - ніколи не спинялась, не спинеться і зараз. Тільки лютий супротив принесе мир на нашу землю.
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и немцы пишут...
и такое рашисты творят там почти каждый день...
что там в ПАСЕ и Human Rights Watch ? - молчат оглохшие и ослепшие...
их судьба изыка оккупантов волнует в Украине...



DW на русском

@dw_russian

·11 ч

Только за один день в результате бомбардировок российской авиации в Сирии погибли от 18 до 24 человек, среди которых 13 детей

Авиаудары авиации РФ в Сирии привели к гибели 40 человек - Цензор.НЕТ 82
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Педерация
одним словом
арабам то накуя их русский мир?
гниды!
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и немцы пишут...
и такое рашисты творят там почти каждый день...
что там в ПАСЕ и Human Rights Watch ? - молчат оглохшие и ослепшие...
их судьба изыка оккупантов волнует в Украине...



DW на русском

@dw_russian

·11 ч

Только за один день в результате бомбардировок российской авиации в Сирии погибли от 18 до 24 человек, среди которых 13 детей

Авиаудары авиации РФ в Сирии привели к гибели 40 человек - Цензор.НЕТ 82
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Им не до того сп2 нужно как то достроить.
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Спасибо скажи, что войну ты видел только гибридную, и только в интернете.
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как то мягко
лучшеб написали дипор гнойный
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*********
одним словом
арабам то накуя их русский мир?
гниды!
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для кацапов арабы не люди .. главное, тренировки ...
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для них никто не люди
70 лет породу выводили
вместо мозга калоприёмник
мозжечком в основном мыслят
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Та вообще, как пришла Раша в 2011, так жизни и нет. Хорошо американцы этот беспредел в 2016 остановили.
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Оце дивіться, українці і думай(те). Кацапи тренуються на сірійцях і якщо будемо не готовими, то те ж саме буде і у нас. Бо не спиниться кацапська нечисть - ніколи не спинялась, не спинеться і зараз. Тільки лютий супротив принесе мир на нашу землю.
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чечня тому лучший пример
у нас к сожалению расклад несколько иной
проблемы с единством нации
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Ми маємо формувати політичну націю, так як у Штатах. Титульний варіант, нажаль, не спрацьовує.
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А що там Ізраїль? Правильно путін робить із сірійцями? Чи це не вбивства? Будуте приймати його у себе? Він особисто визволяв Аушвіц? А чим він відрізняється від нациста гітлера? Масштабами і те, що не вбиває інші національності? Так на Донбасі він вбиває і євреїв. Вигнав їх з обжитив земель в Київ та інші міста, забрпав бізнес. То коли буде реакція світу на злочини терориста № 1?
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Тактика выжженой земли. Мрази - и с раисии и в кабинетах в европе.
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Киев бомбили, нам объявили, что началася война!
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Путин: "Мы будем стоять за спинами женщин и детей ...

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Подонки рашисты. Чтоб вы сдохли все!
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