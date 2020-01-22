 В результате авиаударов авиации РФ в Сирии погибли 40 человек

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters
В частности, в селе Кфар Таал к западу от контролируемого правительством Алеппо была убита семья из восьми человек, в том числе шестеро детей, а еще девять мирных жителей были убиты в Маардабсе на юго-востоке провинции Идлиб.
Ранее сообщалось, что с начала объявления последнего перемирия в Сирии, которое началось 9 января, погибли по меньшей мере 20 гражданских жителей и еще 70 получили ранения.
и такое рашисты творят там почти каждый день...
что там в ПАСЕ и Human Rights Watch ? - молчат оглохшие и ослепшие...
их судьба изыка оккупантов волнует в Украине...
DW на русском
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·11 ч
Только за один день в результате бомбардировок российской авиации в Сирии погибли от 18 до 24 человек, среди которых 13 детей
лучшеб написали дипор гнойный
одним словом
арабам то накуя их русский мир?
гниды!
70 лет породу выводили
вместо мозга калоприёмник
мозжечком в основном мыслят
у нас к сожалению расклад несколько иной
проблемы с единством нации
це примерно як ми з Гигом)