 В результате авиаударов авиации РФ в Сирии погибли 40 человек

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters

В частности, в селе Кфар Таал к западу от контролируемого правительством Алеппо была убита семья из восьми человек, в том числе шестеро детей, а еще девять мирных жителей были убиты в Маардабсе на юго-востоке провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что с начала объявления последнего перемирия в Сирии, которое началось 9 января, погибли по меньшей мере 20 гражданских жителей и еще 70 получили ранения.

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