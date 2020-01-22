 Задержанного за взятку в $22 тыс. трансплантолога Котенко суд оштрафовал на 8,5 тыс. грн

Об этом сообщает "Судовий репортер" со ссылкой на приговор от 9 января, передает Цензор.НЕТ.



Котенко – единственный в Украине хирург, который проводит трансплантацию печени. В 2019 году он поставил пациенту диагноз "рак печени на фоне цирроза и гепатита С". Как установило следствие, медик начал незаконно требовать у больного деньги. Сначала речь шла о 3000 грн за консультацию, а затем – о $30 000 за трансплантацию печени и дальнейшее лечение.

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5 сентября обвиняемый с коллегами провел операцию по пересадке печени. Затем Котенко напоминал пациенту о необходимости заплатить, утверждая, что в противном случае тот не получит квалифицированное лечение. Поэтому мужчина передал врачу $2000, а затем – еще $20 000.



Котенко задержали 3 октября на рабочем месте в Киеве.



Действия завотделением квалифицировали по ч. 1 ст. 184 Уголовного кодекса Украины (незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственном учреждении здравоохранения), а также по ч. 3 ст. 354 (получение неправомерной выгоды).



Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины.