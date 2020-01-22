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 Общество, Здоровье
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Все про:взятка (4838) суд (22832) трансплантация (96) врачи (660) штраф (882)

 Задержанного за взятку в $22 тыс. трансплантолога Котенко суд оштрафовал на 8,5 тыс. грн

Соломенский районный суд Киева оштрафовал на 8500 грн руководителя отделения Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова Олега Котенко, задержанного на получении незаконного вознаграждения от пациента.

Об этом сообщает "Судовий репортер" со ссылкой на приговор от 9 января, передает Цензор.НЕТ.

Котенко – единственный в Украине хирург, который проводит трансплантацию печени. В 2019 году он поставил пациенту диагноз "рак печени на фоне цирроза и гепатита С". Как установило следствие, медик начал незаконно требовать у больного деньги. Сначала речь шла о 3000 грн за консультацию, а затем – о $30 000 за трансплантацию печени и дальнейшее лечение.

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5 сентября обвиняемый с коллегами провел операцию по пересадке печени. Затем Котенко напоминал пациенту о необходимости заплатить, утверждая, что в противном случае тот не получит квалифицированное лечение. Поэтому мужчина передал врачу $2000, а затем – еще $20 000.

Котенко задержали 3 октября на рабочем месте в Киеве.

Действия завотделением квалифицировали по ч. 1 ст. 184 Уголовного кодекса Украины (незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственном учреждении здравоохранения), а также по ч. 3 ст. 354 (получение неправомерной выгоды).

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины.

Источник: https://censor.net.ua/n3171155
 
 
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Люблю эту страну. Люблю этот народ. До тошноты люблю.
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Ліл... Яка боротьба з корупцією, який стимул не брати хабарі))))
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Всё-таки наш суд , самый гуманный суд в мире ☝️🤓
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после цего взятки останутся, а трансплантологов больше не будет
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достигни профессионализма, хоть в чем то и тоже захочешь быть рвачом.
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а почему у вас претензи к врачу,а к государству,которое не платит врачу и не финансирует такие операции у вас претензий нету? или ві еще недостаточно декоммунизировались и сохраняете внутреннюю уверенность,что вам кто-то что-то должен да еще и бесплатно?
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ох гад айайай. депутату-неуку 500 тыщ зп норм, а этот гад, профессионал своего дело тоже столько захотел
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нет, мля, я хочу шоб тока депутаты-дебильчики норм получали, а все умы *********** отсюда.
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государство установило цену 890тіс.грн за пересадку и 110тіс грн за забор донорского органа. тюею более 40тіс. у.е. ,которіе до єтого оно на пересадку не давало. т.е. доктор сделал пересадку дешевле даже,чем она стоит с точки зрения минздрава, при учете стоимости расходніх материалов и медикаментов . МОЛОДЕЦ.
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А совсем недавно была на цензоре новость, что какому-то чуваку за взятку в 10 тыс. грн дали 3 года реального срока. Как так?
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Котенко - единственный в Украине хирург, который проводит трансплантацию печениИсточник: https://censor.net.ua/n3171155

когда мне делали операцию я сам хотел платить умному, а не бесплатно пойти к тупому. наш выбор.
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22 тыщ долярив против 8,5 тыщи грн? Шо тут скажешь? Сальдо в его пользу! Как мило сейчас откат штрафом обзывают!
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