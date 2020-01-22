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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1985) Кулеба Дмитрий (243)

 "В месяц я в среднем получаю в районе 50 тыс. грн", - Кулеба опроверг получение 87 тыс. грн зарплаты в декабре

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба опроверг получение 87 тыс. грн зарплаты в декабре 2019-го.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "DW".

По его словам, он не получал таких денег ни за один месяц работы в правительстве.

"Та цифра, которая попала в информационное пространство - это сумма до налогов и сборов. В месяц я в среднем получаю в районе 50 тысяч гривен, 50-52, я, если не ошибаюсь, именно такие деньги я получил в декабре. Но я был бы счастлив получать ту сумму, которую назвали в СМИ, но нет, ее в моем кошельке нет", - рассказал Кулеба.

На вопрос журналиста, соответствует ли действительности эта цифра до вычета всех налогов и сборов, Кулеба ответил: "Да, но я не получу такие деньги в карман".

"Я очень хочу услышать от тех, кто критикует уровень зарплат, позицию, какая справедливая зарплата для члена правительства", - подчеркнул он.

Кулеба считает, что справедливая зарплата - это та сумма, которая позволяет спокойно обеспечивать свою семью и достойно вознаграждает усилия по защите национальных интересов Украины.

"Абсолютно отсутствует разговор о том, а сколько, собственно, что общественность или экспертная среда считает справедливым вознаграждением для члена правительства за его усилия", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее Кабмин обнародовал информацию о заработной плате министров за прошлый год.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171154
 
 
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А почему не 10? Так любую цифру назвать можно! А если приймут закон о дезинформации то вобще можно сказать 5 или 3!
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Да легко... Для вас средняя минималка по стране.. Ладно я сегодня добрый:срядняя ЗП по стране
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он просто бедный, сирый, убогий и несчастный, который заодно умалчивает про пенсию, получаемую от дедушки сороса
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А за що взагалі цей "міністр" отримує гроші???🤔🤔🤔
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