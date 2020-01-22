EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  598  10
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (20492) минские соглашения (2734) Загороднюк (109)

 Сначала должна быть безопасность, а уже потом все остальные демократические процессы, - Загороднюк о реализации минских соглашений

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина в целом согласна с положениями минских соглашений, за исключением последовательности мероприятий в рамках договоренностей, продолжая настаивать на том, что сначала необходимо обеспечить безопасность и восстановление контроля над границей с Россией, а уже потом обеспечивать проведение всех остальных демократических процессов.

"В целом мы согласны с положениями минских соглашений, за исключением одной конкретной ситуации, что уже озвучивалась украинской властью. Речь идет о том, что мы не согласны, чтобы мероприятия в рамках договоренностей выполнялись именно в такой последовательности. И поэтому настаиваем, что сначала должна быть безопасность, восстановление контроля над границей с Россией, а уже потом - все остальные демократические процессы, которые будут происходить", - сказал Загороднюк в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"И это абсолютно нормально. В Украине с этим все согласны, и мы на этом будем стоять. В остальном минские договоренности являются для нас более или менее приемлемыми, ведь там прописаны две ключевые вещи - расформирование и разоружение незаконных формирований и вывод иностранных войск", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк

Он подчеркнул, что Украина категорически не согласна с тем, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" имеют политическую самостоятельность и свободу, и не признает стороной процесса эти квазиобразования.

"Другой проблемой является то, что Россия всячески отрицает присутствие своих военных на временно оккупированных территориях Украины, утверждая, что т.н. "ДНР"/"ЛНР" имеют политическую самостоятельность и политическую свободу. Мы с этим категорически не согласны. Эти квазиобразования мы не признаем стороной процесса", - пояснил министр обороны.

"У нас есть более чем достаточно доказательств, указывающих на Россию. И эти доказательства мы передаем нашим международным партнерам. Все международное сообщество с нами согласно, они все знают и все понимают. Таким образом, мы требуем выполнения мероприятий в рамках минского процесса. То есть: выводите незаконные вооруженные формирования, пусть они разоружаются, и дальше мы возвращаем эти территории под конституционный строй и законодательство Украины", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пункта об автономии Донбасса в Минских соглашениях нет, - Сайдик

Источник: https://censor.net.ua/n3171152
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не прошло и 4 года, как впервые кто-то по этому поводу задумался. А то одни глупые лозунги.
 показать весь комментарий
 
Ага. Шесть лет одни и те же "бла бла бла". Что у этих ныне, что у "папэрэдныка" Петра.
 показать весь комментарий
 
 
так выпьем же за то - шоб наше желания - совпадали,с нашими возможностями)))
 показать весь комментарий
 
 
Зебобики а когда наша Моника войну закончит? Или она наживается на войне?!
 показать весь комментарий
 
 
Для начала министра отправить в окопы, а , потом послушать
его предложения. Может быть поймёт . что такое война, а не
гастроли к тёще на блины.
 показать весь комментарий
 
Так а шо там за новый год у тёщи?
Правда шо ли шо он прямо как Лёха Порошенко
наполовину кацап? Спочатку має бути безпека, а вже потім усі інші демократичні процеси, - Загороднюк про реалізацію Мінських угод - Цензор.НЕТ 5160
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх