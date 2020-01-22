 "Только вместе мы сильны", - Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы украинского государства.

"Прошло более ста лет. Сделали мы выводы из этой истории? Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны… Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины!" - говорится в видеообращении президента.

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Зеленский отметил, что "ощущение нации единым целым возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии. Есть еще ценности. Ценности доброчестности и порядочности. Воспитанности и толерантности. Ценности свободы и демократии. Желание экономического благополучия и процветания. Желание быть богатым. Ценности уважения к закону, частной собственности и уважения друг к другу".