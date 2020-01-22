 "Только вместе мы сильны", - Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы украинского государства.
"Прошло более ста лет. Сделали мы выводы из этой истории? Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны… Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины!" - говорится в видеообращении президента.
Зеленский отметил, что "ощущение нации единым целым возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии. Есть еще ценности. Ценности доброчестности и порядочности. Воспитанности и толерантности. Ценности свободы и демократии. Желание экономического благополучия и процветания. Желание быть богатым. Ценности уважения к закону, частной собственности и уважения друг к другу".
Ни хрена не сделали. Как и сто лет назад у власти - банда маланцев, дурачащая му-у-удрих украiнцiв.
Поздравлять должен Президент, а не скоморох.
баба Ягасоевые идиоты против!
"У нас є проєкт в Умані, куди, як ви добре там, де, много євреїв з Усього світу пріїжджають, щоб вшануваті пам'ять відоміх євреїв. У цьом городе ми ПОЧИНАЄМО будуваті "Маленький Єрусалим", - зазнача президент.
За его словами, в Умані побудують історичний музей, величезне парк, а такоже реконструюють синагогу. "Ми Хочемо сделать маленьке автентичних місто. Тому назва "Маленький Єрусалим" має свою ідею ", - сказав Зеленський.https://dzvin.media/news/v-umani-zvedut-malenkyj-yerusalym-zelenskyj/
Як бачите, існує така собі бидломаса, умовно 73%, яка саме так і вважає.
Вже 11 років відчуває думаюча Україна "покращення"від голосування такіх дибілів як ти.
Коли патріот на посаді прем'єр-міністра…
Факти взяті з Вікіпедії.
http://blog.i.ua/community/3252/2019293/?fbclid=IwAR3L5zY1amkp-54L6BIrPnYHdsVALMDDwp8pYS2wPgciRsO3_Qfi1lIHZ3I
Пєця, доречі, нервував лише перед першим туром. Перед другим туром Пєця був спокійний, як удав, весь його штаб дивувавсь. Хоч у другому у Пєці не було жодного шансу. Це тому, що Пєця і Зєля у змові і у Пєці є статус-кво, ніхто його не чипатиме. Їм двом головне - абинеюлька.
водного для пианіно в другого для барабана
но ни слова про войну где гибнут украинские воины за его мирным планом, и агрессора Московию...
Блазень...
а уточнить вместе с кем?
уточнение вам точно не понравится ))))
.
Дивлюсь на пройдену дорогу,
І гнів, і жаль мене пече...
Але у нашу Перемогу
Усе ж я вірю гаряче...
Як завтра день угледять люде,
Як зійде сонце золоте,
Так Україна жити буде,
Так наша мрія зацвіте.
Олександр Олесь ( 1919 р.)
Дмитро Корчинський
13 хв ·
Лише за двадцять років безслав'я (перед початком революції гідності) ми почали здогадуватися, що без слави все воно якось не працює, і що слава не модернізується, що нині вона полягає в тому самому, що й тисячу років тому.
Завжди легко ілюструвати євреями. Так ось: слава Ізраїлю - не в шекелі, не в його ювелірній промисловості, а в діях його військово-повітряних сил, акціях спецназу, самопожертві танкістів та воєннопоселенців (від часів Ісуса Навина ніщо не змінилося). Лише завдяки цій славі євреї чіпляються за обітовану землю, цю славу перетворюють на хай-тек.
Життєва сила нації не в трубопроводах, а в готовності до самопожертви в ім'я честі. Це неприємно усвідомлювати, бо важко відганяти від себе думки, що такою жертвою непогано було б стати тобі самому.
Нам, людям, які народилися до того, як ЦК КПУ було перейменоване на адміністрацію президента, безсенсово проповідувати вічні істини (щасливе виключення - хіба що ви, читачу). Проте, якщо молоді люди повсякчас читатимуть про те, що вони мають захистити свою честь саме в той спосіб, яким це робив Бандера і що слава складається саме з тих інгредієнтів, якими їхні однолітки користуються в північнокаказькому підпіллі, то хтось із них не витримає і нарешті зробить це.
Ми, українці, замість повернутися до вічних прадавніх вартостей, вічно обираємо вартості застарілі. Натхнення до Євросоюзу ми відчули саме тоді, коли нездалість і корумпованість євробюрократії стала очевидною всім.
Багато зроблено для пропаганди європейських вартостей, проте значну їхню частину від нас приховують: Європа - це не тільки права людини, але й свобода, яку ці «права» покликані скасувати.
Європейські вартості - це реконкіста, шляхетність, витонченість, мощі святого Якова, і все це ніяк не узгоджується ні з єврофутболом, ні з «євробаченням».
73 відсотки українського суспільства вирішили здаватися москві не тоді, коли та собою щось являла, але саме нині, коли ціни на енергоносії вже не ніколи не стануть такими, як були, коли серед московитів наростає ненависть до себе, коли стратегічні мрії Росії звелися до однієї інтенції: стати сировинним додатком Китаю.
Браття й сестри! Ні Євросоюз, ні тим паче московія - нашою виключною метою має бути інтеграція з Царством Божим.
В Корчинського в голові буба.
===
Кто "мы" , вы с Коломойским? А при чём тут украинцы? Толкаешь тему "внутреннего конфликта"?Кто тебе текст писал, Сурков?
А чому сьогоднi не вихiдний?
Раз таке велике свято
Карл Эмиль Францос
Он на порядок короче.