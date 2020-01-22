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 Политика Украины
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Все про:День Соборности Украины (233) Зеленский (4326) поздравление (796)

 "Только вместе мы сильны", - Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 101 годовщиной Дня Соборности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы украинского государства.

"Прошло более ста лет. Сделали мы выводы из этой истории? Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны… Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины!" - говорится в видеообращении президента.

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Зеленский отметил, что "ощущение нации единым целым возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии. Есть еще ценности. Ценности доброчестности и порядочности. Воспитанности и толерантности. Ценности свободы и демократии. Желание экономического благополучия и процветания. Желание быть богатым. Ценности уважения к закону, частной собственности и уважения друг к другу".

Источник: https://censor.net.ua/n3171150
 
   
 Топ комментарии
 
День Соборності - свято, яке рушить ватну теорію, що Україну у сучасному вигляді створили комуняки в 1939... Бо справжнє об'єднання Заходу і Сходу сталося 22 січня 1919 року без комуняк, а під керівництвом Петлюри та Петрушевича. Але потім комуняки напали і фактично знищили ту Україну!
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А чого під відео "Коментарі вимкнено" ? Хвилюеться наш піаніст чи шо? "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 3661
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Говорять,вже не працює,бо між клавішами застряє
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не покидало ощущение, что наш главЗебик кого-то напоминает, и, о чудо, вспомнил - Освальд, персонаж в фильме Бэтмен, которого сыграл Де Вито, особенно взгляд, зацените и сравните:
"Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 3067
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День Соборності - свято, яке рушить ватну теорію, що Україну у ********* вигляді створили комуняки в 1939... Бо справжнє об'єднання Заходу і Сходу сталося 22 січня 1919 року без комуняк, а під керівництвом Петлюри та Петрушевича. Але потім комуняки напали і фактично знищили ту Україну!
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"Прошло более ста лет. Сделали мы выводы из этой истории?

Ни хрена не сделали. Как и сто лет назад у власти - банда маланцев, дурачащая му-у-удрих украiнцiв.
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Чути це від людини, якій Україна і її ідентичність "пофіг", якось дивно. Хоча посада зобов'яааааазує.
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Поздравление не принимается.

Поздравлять должен Президент, а не скоморох.
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А баба Яга соевые идиоты против! "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 1172
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Лучше быть соевым идиотом, чем тупорылым Зебилом с одной мозговой извилиной и та является прямой кишкой.
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Соевой свыноте только гадить!
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А чого під відео "Коментарі вимкнено" ? Хвилюеться наш піаніст чи шо? "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 3661
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Привітав з Днем Соборності і позбавив фінансування кримський АТР. Фарисейство у кремлівського шпигуна вищого ступеню.
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хуцпа від сеньйора "Єрусалим в Умані"

"У нас є проєкт в Умані, куди, як ви добре там, де, много євреїв з Усього світу пріїжджають, щоб вшануваті пам'ять відоміх євреїв. У цьом городе ми ПОЧИНАЄМО будуваті "Маленький Єрусалим", - зазнача президент.
За его словами, в Умані побудують історичний музей, величезне парк, а такоже реконструюють синагогу. "Ми Хочемо сделать маленьке автентичних місто. Тому назва "Маленький Єрусалим" має свою ідею ", - сказав Зеленський.https://dzvin.media/news/v-umani-zvedut-malenkyj-yerusalym-zelenskyj/
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Це дякуючи таким як ти українці почувають, що живуть в країні абсурду. Пеця, як персидент був гадом, я ніколи за нього не голосував, але все ж не до такої міри, як інтернаціонально-квартальний бидлюк ЗЕлупа.
"Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 557
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Чи може бути українцем, бодай би лише політичним, по паспорту, особина стійкої ашкеназійської зовнішності, яка порівнює Україну з порноактрисою, яку використовують з усіх сторін?

Як бачите, існує така собі бидломаса, умовно 73%, яка саме так і вважає.
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сталінський режим винищив патріотів, учиняв голодомори, щоб знищити простих селян (навіть на домбасі раніше всі говорили виключно українською мовою) і завіз бидло-скот, в тому числі і зеків, в теплушках і шапках вушанках з регіонів росісі . І оце онуки цьої бидло-ското-маси і є тими злощасними 73 % які вибрали презедента Зеленського "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 601
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Не треба надувати Вовіку рейтинг, не було у нього НІКОЛИ 73%! Ось справжні і сфальшовані Порошенком результати першого туру. Більше 21% у Вовіка ніколи не було:
"Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 4931
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Ваня и логика - вещи несовместимые. Порошенко сфальсифицировал выборы в пользу Зеленского? у тебя, наверное, и 2+2=5?
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Так они же оба - шпионы рептилоидов.
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104. А ти як думав ФСБ працює,а не зубоскалить.
Вже 11 років відчуває думаюча Україна "покращення"від голосування такіх дибілів як ти.
Коли патріот на посаді прем'єр-міністра…
Факти взяті з Вікіпедії.
http://blog.i.ua/community/3252/2019293/?fbclid=IwAR3L5zY1amkp-54L6BIrPnYHdsVALMDDwp8pYS2wPgciRsO3_Qfi1lIHZ3I
"Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 7545
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Саме так. Нема протистояння між Пєцею і Зєлєю, бо вони обоє - російські шпигуни. А протистояння між ними удаване, постановочне. Це видно і по їх справах.
Пєця, доречі, нервував лише перед першим туром. Перед другим туром Пєця був спокійний, як удав, весь його штаб дивувавсь. Хоч у другому у Пєці не було жодного шансу. Це тому, що Пєця і Зєля у змові і у Пєці є статус-кво, ніхто його не чипатиме. Їм двом головне - абинеюлька.
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Пе і Зе зговорились проти Йу! Шедеврально! Ілюмінати з розенкрайцерами курять збоку! "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 9967
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Я колись вичитав, що непомітно у нас можна сфальшувати максимум 3-4% не більше, але не 16,як у юлі
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У 2010му Янек програв Юлі 15% по оцінках фахівців. Приблизно таке відбувалось і на цих виборах, в Юліному штабі всі факти фальсіфікацій зафіксовані. Але Юля не пдавала до суду і правильно зробила, бо все одно програла б Вовіку другий.
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преувеличение.Пропагандист, пять лет перепечатывающий сайты ДНР и РФ, силой не является.
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Володимир Зеленський говорить про зниження кількості обстрілів на Донбасі в інтерв'ю ізраїльській газеті. А голова МЗС Вадим Пристайко звертається до ОБСЄ та готує заяви до Норманської четвірки щодо збільшення обстрілів на Донбасі з боку контрольованих РФ збройних формувань. І це в один день. Отакої
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в них репертуари різні "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 2379
водного для пианіно в другого для барабана
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А Порох першіший за тебе нас привітав!
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Порох - Президент!!! А это....., просто недоразумение.
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22 січня 2014 року на майдані перші загиблі: Сергій Нігоян и Михайло Жизневський.
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поршенко ему речь написал.... "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 6901
но ни слова про войну где гибнут украинские воины за его мирным планом, и агрессора Московию...
Блазень...
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да и непоспоришь, вы сильны только стадом, стадом зелённого цвета и Украиинцы не с вами, не в вашом стаде.
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"Только вместе мы сильны"

а уточнить вместе с кем?
уточнение вам точно не понравится ))))
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***
Дивлюсь на пройдену дорогу,
І гнів, і жаль мене пече...
Але у нашу Перемогу
Усе ж я вірю гаряче...

Як завтра день угледять люде,
Як зійде сонце золоте,
Так Україна жити буде,
Так наша мрія зацвіте.

Олександр Олесь ( 1919 р.)
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утренняя проповедь от Корчинского...., вместо слов лицемерного блазня ни про что... "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 7865

"Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 4350 Дмитро Корчинський
13 хв ·

Лише за двадцять років безслав'я (перед початком революції гідності) ми почали здогадуватися, що без слави все воно якось не працює, і що слава не модернізується, що нині вона полягає в тому самому, що й тисячу років тому.
Завжди легко ілюструвати євреями. Так ось: слава Ізраїлю - не в шекелі, не в його ювелірній промисловості, а в діях його військово-повітряних сил, акціях спецназу, самопожертві танкістів та воєннопоселенців (від часів Ісуса Навина ніщо не змінилося). Лише завдяки цій славі євреї чіпляються за обітовану землю, цю славу перетворюють на хай-тек.

Життєва сила нації не в трубопроводах, а в готовності до самопожертви в ім'я честі. Це неприємно усвідомлювати, бо важко відганяти від себе думки, що такою жертвою непогано було б стати тобі самому.
Нам, людям, які народилися до того, як ЦК КПУ було перейменоване на адміністрацію президента, безсенсово проповідувати вічні істини (щасливе виключення - хіба що ви, читачу). Проте, якщо молоді люди повсякчас читатимуть про те, що вони мають захистити свою честь саме в той спосіб, яким це робив Бандера і що слава складається саме з тих інгредієнтів, якими їхні однолітки користуються в північнокаказькому підпіллі, то хтось із них не витримає і нарешті зробить це.
Ми, українці, замість повернутися до вічних прадавніх вартостей, вічно обираємо вартості застарілі. Натхнення до Євросоюзу ми відчули саме тоді, коли нездалість і корумпованість євробюрократії стала очевидною всім.
Багато зроблено для пропаганди європейських вартостей, проте значну їхню частину від нас приховують: Європа - це не тільки права людини, але й свобода, яку ці «права» покликані скасувати.
Європейські вартості - це реконкіста, шляхетність, витонченість, мощі святого Якова, і все це ніяк не узгоджується ні з єврофутболом, ні з «євробаченням».
73 відсотки українського суспільства вирішили здаватися москві не тоді, коли та собою щось являла, але саме нині, коли ціни на енергоносії вже не ніколи не стануть такими, як були, коли серед московитів наростає ненависть до себе, коли стратегічні мрії Росії звелися до однієї інтенції: стати сировинним додатком Китаю.
Браття й сестри! Ні Євросоюз, ні тим паче московія - нашою виключною метою має бути інтеграція з Царством Божим.
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Ты, тварь недоношенная, за 73 % не расписывайся....
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інтеграція з Царством Божим йе як? Йти на цвинтар з покривалом?

В Корчинського в голові буба. "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 7095
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А Корчинский уже перестал быть "ласковым националистом"?
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мы снова ссоримся.

===
Кто "мы" , вы с Коломойским? А при чём тут украинцы? Толкаешь тему "внутреннего конфликта"?Кто тебе текст писал, Сурков?
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ЗА УКРАЇНУ ТРЕБА НЕ ВМИРАТИ А ВБИВАТИ!
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ПЕТыкы, вам хоть как, всё не так!
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а што таке соборность - многобщная духовность зеленой плесени?
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Разом з ким ти сильніший, чувак, з Овощем і Потрохом?

"Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 338
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Порошенко тут лишний, лапоть. Ты наверное красные шарики на нычке надуваешь?
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Судя по тому, кто сейчас об этом говорит - выводов не сделали!
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и собственно что показатльно - актер-то хреновый, как ни пытается делать умное выражение лица - ну нифига не выходит. Не удается ему роль президента ни в каком виде
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а запамятався всім грою на піаніно. і в підручниках буде фото
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Дякую пане президент!
А чому сьогоднi не вихiдний?
Раз таке велике свято "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 7075
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Скорей всего он уже с президенства не спрыгнет. Беня и фсб видя такого полезного идиота наверняка перестраховались и уведомили что в случае выбрыков под пулю снайпера идут мама рима с сепарком папой, потом ленка.......так что ему деваться некуда
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А звідки нас привітав наш президент? Хіба для нього це не свято? Що він не разом із народом, які мільйонами гинули за цю соборніть століттями?
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Каждая страна имеет таких евреев, каких заслуживает.
Карл Эмиль Францос
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Те, кто за независимую Украину, должны стать едиными с теми, кто против неё. Это с ходу не понять, не для пэрэсичного ума
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Чтобы стать сильными, вообщето, нужно сначала избавиться от тех, кто лишние, минимизировать их количество, лишить их влияния, а потом стать едиными с теми, с кем нам по пути. Зе!леная зараза старательно раскалывает страну, продолжая, сугубо на камеру, разглагольствовать о правильных вещах, постоянно занимаясь манипуляциями "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 9814
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Перепрошую, а список ВАС можна побачити? Хто сами оті "ми", які ви сила?
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Проще увидеть список ВАС.
Он на порядок короче. "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 8716
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