 Водители смогут оплатить штрафы за нарушение ПДД через смартфон

Об этом говорится в сообщении на странице онлайн-сервиса государственных услуг Дія, передает Цензор.НЕТ.

К цифровым водительским удостоверениям, техпаспорту, ОСАГО разработчики мобильного приложения Дія добавят возможность уплаты штрафов онлайн.

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Согласно сообщению, водители с помощью мобильного приложения Дія смогут проверять наличие штрафов и оплачивать их.

В приложении будут появляться сообщения о штрафах, выписанных патрульными на месте остановки автомобиля, и зафиксированных в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки.