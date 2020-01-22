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 Водители смогут оплатить штрафы за нарушение ПДД через смартфон

С помощью мобильного приложения Дія - Государственные услуги онлайн водители смогут оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Об этом говорится в сообщении на странице онлайн-сервиса государственных услуг Дія, передает Цензор.НЕТ.

К цифровым водительским удостоверениям, техпаспорту, ОСАГО разработчики мобильного приложения Дія добавят возможность уплаты штрафов онлайн.

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Согласно сообщению, водители с помощью мобильного приложения Дія смогут проверять наличие штрафов и оплачивать их.

В приложении будут появляться сообщения о штрафах, выписанных патрульными на месте остановки автомобиля, и зафиксированных в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки.

Водители смогут оплатить штрафы за нарушение ПДД через смартфон 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171148
 
 
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Дополнительная возможность оплаты это хорошо. Но нужно работать над системой которая не позволит "порешать" вопрос на месте.
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связагным по блю тусу со смартфоном сотрудника гаи
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А в суд подать через смартфон , чтобы оспорить неправомерность выписанного штрафа , когда можно будет ?
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За їзду без світла-порушення, за їзду без ременя безпеки-порушення, пересік сплошну, якої там немає, давно змило-порушення,а то, що немає дороги, яма на ямі - нічого. То яке порушення важче? В ПДД на картинках дорога рівненька з розміточками і знаками.
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