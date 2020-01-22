 Иран должен отправить черные ящики самолета МАУ во Францию, - Трюдо

Отправить бортовые самописцы сбитого в Иране украинского лайнера во Францию потребовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Трюдо подчеркнул, что в Иране нет оборудования, необходимого для расшифровки записей черных ящиков.

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По его словам, сформировался широкий международный консенсус, что они должны быть отправлены во Францию. Трюдо пообещал продолжить давить на Иран, чтобы это было сделано.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.