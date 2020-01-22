EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1733  29
Материалы по теме:
Все про:Иран (853) самолет (2317) Франция (2172) черный ящик (45) Трюдо Джастин (131)

 Иран должен отправить черные ящики самолета МАУ во Францию, - Трюдо

По словам премьера Канады, в Иране нет необходимого для расшифровки записей черных ящиков оборудования.

Отправить бортовые самописцы сбитого в Иране украинского лайнера во Францию потребовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Трюдо подчеркнул, что в Иране нет оборудования, необходимого для расшифровки записей черных ящиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украину прибыл руководитель комиссии по расследованию крушения "Боинга" МАУ Организации гражданской авиации Ирана Резайефар

По его словам, сформировался широкий международный консенсус, что они должны быть отправлены во Францию. Трюдо пообещал продолжить давить на Иран, чтобы это было сделано.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3171146
 
 
 Топ комментарии
 
А чо наш оманский патрийот молчит?
 показать весь комментарий
 
воно зайняте, біля стіни стоїть, щось там робить... а що до України, так він нікому нічого не винен...
 показать весь комментарий
 
А почему во Францию? Самолет то Украинский и у нас в стране есть и оборудование и специалисты.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
воно зайняте, біля стіни стоїть, щось там робить... а що до України, так він нікому нічого не винен...
 показать весь комментарий
 
 
Молчание-золото, но ты про это не знал.
 показать весь комментарий
 
Гена, откуда вам знать, чего я знал и не знал?
 показать весь комментарий
 
А почему во Францию? Самолет то Украинский и у нас в стране есть и оборудование и специалисты.
 показать весь комментарий
 
 
А хто повірить любителям шюток після їхніх заяв про "технічну несправність", або "людськ й фактор", коли, як стверджую ь фахівці, про справжню причину їм було відомо практично одразу? Трюдо піклується про свою країну і чудово знає, що з пройдисвітами у державних справах зв'язуватися не потрібно.
 показать весь комментарий
 
 
Нашей теперешней власти нельзя посылать. Доверия нет. Они начнут с мацквой советоваться.
 показать весь комментарий
 
 
то есть нашим (зе-глистам, скрытым шестёркам путена) нельзя посылать, а нужно послать жабоедам - явным шестёркам путина...
 показать весь комментарий
 
Там в шестёрках у путина только Макрон, а у нас - вся верхушка и 73% зебилов.
 показать весь комментарий
 
Щоб на атовців повісили ще й Боінг? Наші зелені "спеціалісти" забрехались - далі нема куди
 показать весь комментарий
 
потому что жабоеды вассалы путена...
 показать весь комментарий
 
А то что? Не купишь пару иранских носков?(Джастин коллекционирует носки)
 показать весь комментарий
 
Правильно Трюдо говорить. І має на це право. Особливо після заяв представників української влади про "технічні не правності, людський фактор", і реакцію слимака на саму подію.
 показать весь комментарий
 
 
А каким боком здесь лягушатники?
Он хорошо провел нормандсккю встречу т вылизал зад Ху@лу. Вот пусть и дальше лижет.
 показать весь комментарий
 
А таким, що Україну сприймають, як великий цирк. А Францію - ні.
 показать весь комментарий
 
Вы просто брльшой поклонник Франции.
Что скажут канадцы,посмотрим.
 показать весь комментарий
 
Хотя Трюдо уже сказал... Но я стою на позиции Украины.
 показать весь комментарий
 
Більше довіряю французам, ніж нашому (ф)СБУ. Дуже правильне рішення, бо французи їх вигтовляли.
 показать весь комментарий
 
В таком случае ,расследование крушения MH17
надо было отдать кацапам. То ведь их ракеты.
 показать весь комментарий
 
 
Що один, що інший Боінги збили цапи цапською зброєю, не треба пересмикувати. Як і літак з усією польською елітою. Твою Цапію, Валера, треба оголошувати поза законом. Разом з її шпигунами - Пєцею і Зєлєю.
 показать весь комментарий
 
 
Вы полагаете, В Иране наш самолет был сбит французской ракетой? Или просто Рашу очень любите?
 показать весь комментарий
 
 
т.е. больше доверяешь ближайшим и явным шестёркам путена?

 показать весь комментарий
 
Давайте мы лучше зелебоба во францию отправим, в ее заморские владения, навсегда
 показать весь комментарий
 
Офигеть. Вот это надипломатили. Как будто бы никто из союзников слышал ,что наш МЗС просил ящики в Украину. Никто с соплежуями не считается. Стая львов во главе с бараном - бараны. Если страну воглавляет лох, то и страна на мировой арене - лох.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх