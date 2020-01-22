 Шторм "Глория" в Испании унес жизни пяти людей, среди них один украинец

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, тело украинца нашли в муниципалитете Каркайшент, без следов насилия, поэтому считается, что он погиб из-за непогоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, тело украинца нашли в муниципалитете Каркайшент, без следов насилия, поэтому считается, что он погиб из-за непогоды.
Зозуля бандерівець, а Бандера вбивав гішпанців, ну так вони думають.
Правда середних кожен другий нащадок режиму фашиста Франко.
Но про це руськомовним гішпанцям Скабеєви в рота не вкладають.
Хто сіє вітер той пожне шторм.
Ще б чуму на всі їхні пусті голови.
Цікаво, а чому сама Росія не застосовує свої "нанотехнології" кліматичні? Мабуть, дуже "гуманна"..