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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Испания (510) смерть (6367) украинцы (3058) шторм (108)

 Шторм "Глория" в Испании унес жизни пяти людей, среди них один украинец

Шторм "Глория", который накрыл большую часть Восточной Испании, унес жизни по меньшей мере пяти человек, среди которых и 55-летний украинец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, тело украинца нашли в муниципалитете Каркайшент, без следов насилия, поэтому считается, что он погиб из-за непогоды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинцев задержали на нелегальной фабрике по производству поддельных сигарет в Испании. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3171145
 
 
 Топ комментарии
 
А не треба було Зозулю торкати.
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Зима перекочувала з України в Іспанію...
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шторм серьезный был. двое суток в эпицентре без связи и света проторчали
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при чем тут Зозуля и шторм ? где связь то?
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Зв'язок прямий.
Зозуля бандерівець, а Бандера вбивав гішпанців, ну так вони думають.
Правда середних кожен другий нащадок режиму фашиста Франко.
Но про це руськомовним гішпанцям Скабеєви в рота не вкладають.

Хто сіє вітер той пожне шторм.
Ще б чуму на всі їхні пусті голови.
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шторм серьезный был. двое суток в эпицентре без связи и света проторчали
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не розумію питання. сформулюй українською
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Швидкість вітру вкажи та якого балу був шторм. Що тут не ясно?
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Зима перекочувала з України в Іспанію...
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А ви як хотіли? Позбулися лісів й зими хочуть. Хитруваті тупувани.
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разогрели планетку, теперь будем отгребать
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Сказав товариш, науковець - іспанці у України сніг украли... А якщо серйозно, то природа, тійсно, "з плигу збилася...". На тому тижні їхав з чоловіком одним, у маршрутці. Так той розказував, що його сестра з Росії, з Комі, телефонувала. Казала - початок зими був нормальний - мінус 30, а тепер - близько нуля, мокрий сніг, сирість, все пливе.. Ну, а росіяни, як завжди, винуватять "піндосів".. В минулі роки вони їм тайгу підпалювали, дамби розмивали, повені влаштовували, а в цьому - "зиму вкрали"... Кліматичну зброю проти "матінки-Росії", застосовують.. От тільки при чому тут Іспанія, з самими СШЕ і Канадою, які теж снігом завалені, невідомо.. Ну, дивуватись не треба - американці вже друге століття росіянам у штани серуть... Ще з часу голодовки кінця ХІХ століття, коли присилали в Поволжя пароплави з зерном голодуючому Поволжю....
Цікаво, а чому сама Росія не застосовує свої "нанотехнології" кліматичні? Мабуть, дуже "гуманна"..
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