 Шторм "Глория" в Испании унес жизни пяти людей, среди них один украинец

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, тело украинца нашли в муниципалитете Каркайшент, без следов насилия, поэтому считается, что он погиб из-за непогоды.

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