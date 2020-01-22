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 Политика Украины
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Все про:насилие (222) ратификация (386) гендерные проблемы (113) Корниенко (107)

 Перспективы ратификации Радой Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин очень низкие, - Корниенко

Перспективы ратификации Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин очень низкие.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко, пишет LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что церковь - это та институция, где высокое доверие, среди депутатов, в том числе. Перспективы принятия Стамбульской конвенции в том виде, в котором она есть, очень низкие. Но у нас есть обязательства, и двигаться нужно путем медиации", - сказал Корниенко.

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Отмечается, что Совет церквей неоднократно выражал обеспокоенность из-за возможности ратификации данной конвенции. По убеждению членов Совета, в ней якобы идет навязывание гендерной идеологии, которая подменяет "привычное понятие биологического пола". Украина подписала эту конвенцию в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала. Ратифицировать документ Украину уже призвали Евросоюз и Совет Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3171143
 
 
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Как насчёт перспектив ратификации конвенции по предотвращению психологического и финансового насилия в отношении мужчин?
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- миколо, чим тебе жінка б'є?
- макогоном
- то ми з тобою бразерз-ін-армз!
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Зрада незгодна з енприпустимістю насильства проти жінок,дітей, чоловіків. "Какая разніца" Перспективы ратификации Радой Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин очень низкие, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9842 Раді своє кревне красти,вбивати й грабувати українців Перспективы ратификации Радой Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин очень низкие, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6693
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То есть, церковь "за" то, чтобы избивать женщин? Бьёт, значит любит? Это же любимый постулат московского сатаната.
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Кто-то умеет двигаться путём медиации?Эти дебилы конченые то делают из шалав леди , то дрочат за колоной то теперь вот будут двигаться путём медиации, Глеваха у тебя работы НЕМЕРЯНО....
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оце прийшов я додому в плохом настройєнії і шо? не маю права жінку побити?
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Если мужчина бьет женщину, значит любит. Это очевидно.
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Очередное ущемление прав мужчин имеет низкие шансы пройти? Яка прикрість! Перспективы ратификации Радой Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин очень низкие, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9818
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