 Перспективы ратификации Радой Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин очень низкие, - Корниенко

Об этом заявил глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко, пишет LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что церковь - это та институция, где высокое доверие, среди депутатов, в том числе. Перспективы принятия Стамбульской конвенции в том виде, в котором она есть, очень низкие. Но у нас есть обязательства, и двигаться нужно путем медиации", - сказал Корниенко.

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Отмечается, что Совет церквей неоднократно выражал обеспокоенность из-за возможности ратификации данной конвенции. По убеждению членов Совета, в ней якобы идет навязывание гендерной идеологии, которая подменяет "привычное понятие биологического пола". Украина подписала эту конвенцию в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала. Ратифицировать документ Украину уже призвали Евросоюз и Совет Европы.