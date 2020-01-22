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 Наемники РФ за сутки 3 раза обстреливали позиции украинских воинов, применяли 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

22 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностям 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 22 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Два обстрела по нашим позициям зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: недалеко от населенного пункта Красногоровка - из стрелкового оружия; рядом с Водяным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник применил минометы калибра 82-мм - 4 мины, станковый противотанковый гранатомет - 3 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие", - говорится в сводке.

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Вчера, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Наемники РФ за сутки 3 раза обстреливали позиции украинских воинов, применяли 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171141
 
 
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