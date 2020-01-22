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Все про:Литва (1368) Холокост (116) Науседа Гитанас (22)

 Президент Литвы Науседа отказался ехать в Израиль на церемонию памяти жертв Аушвица

Президент Литвы Гитанас Науседа не поедет в Израиль на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на информационное агентство Delfi, такое решение глава государства принял в последний момент – еще 20 января утром сообщалось, что он будет принимать участие в церемонии в Иерусалиме, которая состоится 22–23 января.

Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис указал, что Науседа решил провести больше времени на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

На мероприятия в Израиль не поедет президент Эстонии Керсти Кальюлайд, а Латвию представит премьер-министр.

Президент Польши Анджей Дуда также заявлял об отказе от визита памяти жертв Холокоста, однако 21 января в телеинтервью допустил возможность посещения Иерусалима. Польская пресса писала, что Дуда не поедет в Израиль из-за антипольских заявлений президента РФ Владимира Путина, также приглашенного на форум.

Нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау на территории Польши был самым большим лагерем смерти. В 1940–1945 годах там уничтожили больше 1,5 млн людей разных национальностей. Выживших узников лагеря освободили 27 января 1945 года.

Также читайте: Зеленский подтвердил свое участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима в Израиле

Источник: https://censor.net.ua/n3171139
 
   
 Топ комментарии
 
Запросивши путіна Ізраїль знизив рівень своєї церемонії пам'яті Голокосту. От вам і розумні люди Ізраїлю🤔
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Визит Зеленского в Израиль унижение Украины.Выступить с речью в Израиле возможность ему не предоставили.Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился.Мало того, этот визит и это унижение, будет проходить в День Соборности Украины А вот Дуда,а теперь и Науседа отличии от нашего, нашли аргументы не посещать мероприятие в Израиле
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А наше непорозуміння поїде в Ізраїль. З ху#лом почірікає, грошенят візьме.
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Запросивши путіна Ізраїль знизив рівень своєї церемонії пам'яті Голокосту. От вам і розумні люди Ізраїлю🤔
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Ночная смена?
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А наше непорозуміння поїде в Ізраїль. З ху#лом почірікає, грошенят візьме.
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Навіть у євреїв будуть до нього запитання щодо відзначення трагедії Бабиного Яру.
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Вони вже є, бо йому ж не дозволили виступити з промовою. Цікаво, чи будуть до нього запитання від зебобів, що президент на День Соборності тікає з країни.
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Від зебобів не буде питань. Я вже проводив експеримент у мемі про спаплюження пам'ятника у Кривому Розі. Якутський пастух у таких випадках задає пинання на моє питання.
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Якутський пастух - а це хто? Я просто не встигаю прочитати всі коментарі тих, на кого підписана.
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То хай запитає Ізаїль щодо відзначення трагедії Голодомору.
А щодо Бабиного Яру, то помовчали б: щороку згадуємо всіх однаково, без різниці не "нашеньких - не нашеньких", бо всі там наші.
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Визит Зеленского в Израиль унижение Украины.Выступить с речью в Израиле возможность ему не предоставили.Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился.Мало того, этот визит и это унижение, будет проходить в День Соборности Украины А вот Дуда,а теперь и Науседа отличии от нашего, нашли аргументы не посещать мероприятие в Израиле
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Зрада-Зубожиння на подходе? Президент Литвы Науседа отказался ехать в Израиль на церемонию памяти жертв Аушвица - Цензор.НЕТ 9783
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ну і ...?
трагедія - не олімпіада. і тим більше - не обязательное партийное собрание
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Для кловуна обязательное. ЭТо же возможность лишний раз поползать на коленях перед ******.
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