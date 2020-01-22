 Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 21 января в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, который противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают", – сказал Загороднюк.
Он добавил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.
"А как можно годами проводить разведение? Оно бы перешло в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение со всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия", – заявил министр.
По его словам, если Минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии не будет смысла.
"Эту войну можно завершить – они должны просто выполнить Минские соглашения и уйти. В мире есть разные конфликты, есть недоразумения. Но у нас на востоке Украины не было конфликтов до 2014 года, никаких преследований на этнической или языковой почве. Это конфликт, который был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, так же его и можно завершить. Если Минские соглашения выполнять, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла", – отметил Загороднюк.\
Юрій Винничук
А мокша ото побачила, почула вперше, слово кузня, ото й пішло в них «кузнєц»...
вот это поворот, а что ж вы тогда делаете? правая бошка не знает что делает левая
Источник: https://censor.net.ua/n317113Ю6
сегодня уже...
и да.., их не напрягает..
Kisnaak
@kisnaak_v02
·6 ч
Завтра День Соборности Украины.
Годовщина Акта Злуки.
День объединения ЗУНР и УНР.
День, который вместе с народом отмечали все Президенты, включая Овоща.
А ********** решил, шо оно ему не надо и потому - завтра он прется к ***** в Израиль. Зелiбоби ниче не напрягает?
А, точно..
Тобто загороднюк і ко відвели війська там, де це було вигідно московитам.
Шо? Невже Бог почув молитви порохоботів?
Так, 22 января состоится церемония торжественного возложения цветов к памятникам Т.Г. Шевченко и М. С. Грушевскому при участии руководства государства и города.
22 января на мосту Патона киевляне создадут "живую цепь".
ИНТРЕСНО , а ЗАГОРОДНЮК поедет стоять в цепи иои кто из власти?