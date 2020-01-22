 Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 21 января в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.



"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, который противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают", – сказал Загороднюк.



Он добавил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.

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"А как можно годами проводить разведение? Оно бы перешло в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение со всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия", – заявил министр.



По его словам, если Минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии не будет смысла.



"Эту войну можно завершить – они должны просто выполнить Минские соглашения и уйти. В мире есть разные конфликты, есть недоразумения. Но у нас на востоке Украины не было конфликтов до 2014 года, никаких преследований на этнической или языковой почве. Это конфликт, который был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, так же его и можно завершить. Если Минские соглашения выполнять, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла", – отметил Загороднюк.\

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