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 Общество
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 Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк

Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 21 января в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, который противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают", – сказал Загороднюк.

Он добавил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко: В Минске обсуждают девять участков разведения сил на Донбассе, но согласовать должны три

"А как можно годами проводить разведение? Оно бы перешло в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение со всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия", – заявил министр.

По его словам, если Минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии не будет смысла.

"Эту войну можно завершить – они должны просто выполнить Минские соглашения и уйти. В мире есть разные конфликты, есть недоразумения. Но у нас на востоке Украины не было конфликтов до 2014 года, никаких преследований на этнической или языковой почве. Это конфликт, который был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, так же его и можно завершить. Если Минские соглашения выполнять, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла", – отметил Загороднюк.\

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главное задание для ВСУ - достичь военных критериев НАТО, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/n3171136
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский старше ... ему уже 42 годика ! и он не ....
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А зараз не заморожений? Аусвайси з куркою тренуються стріляти по живим мішеням.
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Зеленский старше ... ему уже 42 годика ! и он не ....
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Російської мови тоді ще не існувало.
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Це дуже цікава історія. На жаль, але це не тема статті. Тому у двох словах скажу - це перероблена староболгарська (церковнослов'янська) для підкорення мордви та татар. Тобто це колоніальна мова, яку століттями адаптували для тих народів.
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Ну, правильно. Бо ж кувати це дія, а кузня, це споруда де коваль кує.
А мокша ото побачила, почула вперше, слово кузня, ото й пішло в них «кузнєц»...
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Капитан очевидность .... ну так можна выйграть войну .... возвращайте Я.О. ... что за проблема ?
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А зараз не заморожений? Аусвайси з куркою тренуються стріляти по живим мішеням.
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А він точно міністр оборони? А може яаийсь все таки вантажник з кварталу?
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>Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения
вот это поворот, а что ж вы тогда делаете? правая бошка не знает что делает левая
Источник: https://censor.net.ua/n317113Ю6
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Тому, що вони - лебідь, рак і щука. Спочатку Гончарук, а тепер і Загороднюк пішов проти генеральної зелінії. Уявляю куди ми прийдемо при такому керівництві.
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нужно прекратить писать Украина выступает..... нужно писать то что есть - Узеленского высту...
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сегодня уже...
и да.., их не напрягает..

Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4280 Kisnaak

@kisnaak_v02

·6 ч

Завтра День Соборности Украины.
Годовщина Акта Злуки.
День объединения ЗУНР и УНР.
День, который вместе с народом отмечали все Президенты, включая Овоща.
А ********** решил, шо оно ему не надо и потому - завтра он прется к ***** в Израиль. Зелiбоби ниче не напрягает?
А, точно..
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а они в васторге от вовика оманского...складывается впечатление что СН решили просто "вздрючить" страну...причём им усё "poch"....
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Так це ж є гібридно-переможним досягненням нищівно-переможних Мінських угод про "развєдєніє" лахов, йолпт? Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4326
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\"Мы выступаем против разведения по всей линии.."
Тобто загороднюк і ко відвели війська там, де це було вигідно московитам.
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Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта - нелох оманский, великие мысли великих людей..........
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"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, который противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают", - сказал Загороднюк.Источник: https://censor.net.ua/n3171136»
Шо? Невже Бог почув молитви порохоботів?
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Думаю, що Загороднюк зрозумів куди веде політика розведення військ, коли потім з тих позицій обстрілюють ЗСУ. Йому би прямо говорити про попереднє розведення, але тоді його знімуть з посади міністра.
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а поставить новым у СН то и некого...Армия для них просто "обуза"...знали бы они как глубоко заблуждаются...видимо Украине нужен свой "Де-Голь"...ИМХО...
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Звичайно, що у них кадровий голод. Пов'язано це з тим, що усі його сьогоднішні працівники будуть скомпрометовані та потім їх не будуть брати на посади.
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Воно знаєте, як буває: «Шо не получається? Та то ти нє умєєш. А ну дай я. Смотрі как нада! Потім через годину мордування: «От холєра та ти знаєш, дєйствітєльно не получається ...»
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Вірно, але космічну зарплату встигли отримати😏
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План мероприятий

Так, 22 января состоится церемония торжественного возложения цветов к памятникам Т.Г. Шевченко и М. С. Грушевскому при участии руководства государства и города.

22 января на мосту Патона киевляне создадут "живую цепь".

ИНТРЕСНО , а ЗАГОРОДНЮК поедет стоять в цепи иои кто из власти?
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а наш Главнокомандующий всегда когда нужен народу-регулярно куда-то "смывается"...тенденция однако... Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4696
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Он приведет только к замораживанию ваших мозгов Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6025 Уже на примере разведения мы все четко видим как и что там заморозилось.
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Никаких "разведений" на украинской земле не должно быть. Пусть параша разводит у себя кого хочет- глистов, **********, или кто там у них ещё водится. Всё парашное на украинской земле должно безусловно и безоговорочно уничтожаться. Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5568
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Мардва атхадит до мехесрань мудянскава палота. Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4913 Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4913 Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4913
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