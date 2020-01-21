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Все про:ОБСЕ (3893) Донбасс (20492) Рама Эди (5)

 ОБСЕ намерена уделять максимум внимания для достижения устойчивого перемирия на Донбассе, – глава организации Рама

Председатель ОБСЕ Эди Рама заявил, что организация намерена уделять максимум внимания для изменения ситуации и достижения устойчивого перемирия на Донбассе

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"ОБСЕ будет уделять максимум внимания для того, чтобы изменить ситуацию и достичь устойчивого перемирия", - заявил председатель ОБСЕ во время визита района проведения ООС на Донбассе.

При этом Рама отметил, что ситуация на Донбассе является сложной особенно для тех, кто проживает вдоль линии разграничения.

Также он изучил выполнение Украиной минских соглашений по разведению сил и средств на определенных участках.

Кроме того, председатель ОБСЕ посетил КПВВ "Станица Луганская", где ознакомился с особенностями функционирования контрольного пункта, уровнем пассажиропотока, условиями, при которых проходит процесс контрольно-проверочных процедур, обеспечивающих пограничники из состава Объединенных сил.

В свою очередь командование штаба ООС обратило внимание Рамы на необходимость введения мониторинга наблюдателей ОБСЕ в вечернее и ночное время, поскольку именно в этот период противник наиболее часто нарушает режим тишины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатель ОБСЕ Рама побывал в Станице Луганской. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3171134
 
 
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Ну прихильники зеленського ж купують святу воду у циган на Київському ж.д вокзалі, а мені, що, не можна пару баксів заробити на дібілах?
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а походу в золотом устойчиво стреляют по нам чтобы захватить ключевые точки на освободившемся месте
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Мы Миролюбивая Страна . Вооружатся , другого Пути Нет. Какая то Северная Корея машит Дубиной и ей Никто не почеми никто не трогает. А Тут со всех сторон.
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ЗАВТРА ДЕНЬ СОБОРНОСТИ УКРАИНЫ .
Интересно - куда сдрыснет БУБОЧКА этот раз из Киева?
ОБСЄ має намір приділяти максимум уваги для досягнення стійкого перемир'я на Донбасі, - глава організації Рама - Цензор.НЕТ 1748
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