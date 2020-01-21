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Все про:ремонт (955) Военная прокуратура (823) БТР (154)

 Николаевский бронетанковый завод вернет государству 10 млн грн за невовремя отремонтированные БТР

Согласно контракту с Минобороны, завод должен был за 2014 год отремонтировать 34 БТР-70. Но вовремя предприятие справилось только с ремонтом 25 из них, а остальные передало с нарушением сроков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

"Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины обеспечила реальное исполнение решения Хозяйственного суда Николаевской области по иску прокурора в интересах государства в лице Министерства обороны Украины к государственному предприятию "Николаевский бронетанковый завод" о взыскании задолженности на сумму более 10 млн гривен", — сказано в сообщении.

Задолженность возникла по договору, который в 2014 году заключили Минобороны и ГП "Николаевский бронетанковый завод". Согласно его условиям, завод должен был до конца года отремонтировать 34 бронетранспортера БТР-70. Но в срок смог завершить ремонт только 25 бронетранспортеров.

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"Военная прокуратура Николаевского гарнизона обратилась в суд с иском о взыскании штрафа и пени, которые возникли в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по договору", — сообщили в пресс-службе.

Таким образом благодаря военной прокуратуре удалось обеспечить поступление в бюджет денежных средств в сумме более 10 млн гривен, подытожили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3171133
 
 
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Бронетанковый завод Государственный , возвращает Деньги Государству за то , что не сделал, Вы что понимаете в Этом бедламе ,
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Либо в этом виноват Зеленский, либо это - заслуга Парашенки.
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Заводу виділені кошти з бюджету на 34 БТР. Робота виконана на 25 машинах. За 9 машин віддайте кошти назад. Що не ясно?
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Работяги перебьются без зарплаты. главное государство 10 млн. получило. А БТР-70 можно и на их родине отремонтировать - заключить контракт с заводом в Арзамасе
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Сенцов поїхав у Давос. Добре. Він спочатку діяв майже як аля-савченко, але потім оговтався. Молодець.
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Таким образом благодаря военной прокуратуре удалось обеспечить поступление в бюджет денежных средств в сумме более 10 млн гривен, подытожили в ведомстве. Источник: https://censor.net.ua/n3171133
Николаевский бронетанковый завод - государственное предприятие бронетанковой промышленности Украины. Википедия
Эт ещё Виктор Фёдорович про тумбочку и деньги придумал. Государство выделит из бюджета деньги для исполнения решения суда и поступления денег в бюджет?
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